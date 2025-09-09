PÁDEL
El modelo estrella de Decathlon para pádel vuelve mejorado: así son las Kuikma PRO 2025
Con su diseño renovado y el icónico “orbit”, la Kuikma PRO ofrece estabilidad, agarre y reactividad para que cada movimiento en la pista sea tan seguro como explosivo.
Decathlon presenta la evolución de sus zapatillas Kuikma PRO, el modelo que ya marcó un antes y un después entre los jugadores más exigentes, y que ahora vuelve con más resistencia, más estilo y la misma obsesión por el rendimiento.
Porque si algo funciona, ¡vamos a mejorarlo! Y así es cómo se ha hecho: se han conservado todas las tecnologías que convirtieron a la Kuikma PRO en una referencia mundial, además de reforzar su durabilidad. Gracias a un nuevo MESH termosellado, especialmente en la puntera, la zapatilla soporta los partidos más intensos sin renunciar a ligereza y comodidad.
La Kuikma PRO estrena un relooking con colores actuales y el icónico “orbit”, la nueva identidad visual de la marca. El resultado: una zapatilla que no solo juega como campeona, sino que también se ve como tal.
Co-creada con quienes saben
Este modelo se diseñó junto a los jugadores profesionales Maxi y Lucía en 2023, y al año siguiente fue premiado por Testea como la zapatilla con la mejor amortiguación del mercado. Jugadores profesionales y clientes coinciden: sus prestaciones son insuperables. Así que, ¿para qué reinventar el producto cuando puedes perfeccionarlo?
Tecnología al servicio del juego
La Kuikma PRO responde al deseo de cualquier jugador que busca dinamismo, seguridad y comodidad:
- Forefoot Support → mayor estabilidad y apoyo lateral en cada cambio de dirección.
- M-Foam Cushion → amortiguación con reactividad, absorbiendo y devolviendo energía en cada pisada.
- Pebax® TPE Shank → equilibrio entre estabilidad, flexibilidad y elasticidad.
- Padel Dual Grip 2 → agarre híbrido para rendir en cualquier superficie de pádel.
“Creamos esta zapatilla porque queremos conquistar a los jugadores de pádel más exigentes”, explica Dani Vizoso, Jefe de Producto. Y con la nueva Kuikma PRO, no volverás a tener excusa para no dejarlo todo en la pista.
- Escándalo a la vista: ¡Raphinha apunta a titular en la altitud de Bolivia!
- Un debutante atípico: impacto inmediato de Sama Nomoko, el delantero más rápido de La Masia
- Comunicado médico oficial: el Barça confirma la lesión de Frenkie de Jong
- Gavi evita el quirófano
- Barça-Palmeiras, en directo: resultado y goles en vivo de las semifinales del Mundial Sub-18
- Lucas, de Andy y Lucas, pone punto final a la polémica sobre su nariz: 'Se ha hablado de temas maquiavélicos
- Lección de vida: cuando robar un regalo deportivo a un niño acaba por arruinar tu reputación
- Ancelotti guarda silencio en el 'escándalo Raphinha