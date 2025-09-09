El modelo estrella de Decathlon para pádel vuelve mejorado: así son las Kuikma PRO 2025

Decathlon presenta la evolución de sus zapatillas Kuikma PRO, el modelo que ya marcó un antes y un después entre los jugadores más exigentes, y que ahora vuelve con más resistencia, más estilo y la misma obsesión por el rendimiento.

Porque si algo funciona, ¡vamos a mejorarlo! Y así es cómo se ha hecho: se han conservado todas las tecnologías que convirtieron a la Kuikma PRO en una referencia mundial, además de reforzar su durabilidad. Gracias a un nuevo MESH termosellado, especialmente en la puntera, la zapatilla soporta los partidos más intensos sin renunciar a ligereza y comodidad.

La Kuikma PRO estrena un relooking con colores actuales y el icónico “orbit”, la nueva identidad visual de la marca. El resultado: una zapatilla que no solo juega como campeona, sino que también se ve como tal.

Co-creada con quienes saben

Este modelo se diseñó junto a los jugadores profesionales Maxi y Lucía en 2023, y al año siguiente fue premiado por Testea como la zapatilla con la mejor amortiguación del mercado. Jugadores profesionales y clientes coinciden: sus prestaciones son insuperables. Así que, ¿para qué reinventar el producto cuando puedes perfeccionarlo?

Así lucen las nuevas Kuikma PRO / DECATHLON

Tecnología al servicio del juego

La Kuikma PRO responde al deseo de cualquier jugador que busca dinamismo, seguridad y comodidad:

Forefoot Support → mayor estabilidad y apoyo lateral en cada cambio de dirección.

M-Foam Cushion → amortiguación con reactividad, absorbiendo y devolviendo energía en cada pisada.

Pebax® TPE Shank → equilibrio entre estabilidad, flexibilidad y elasticidad.

Padel Dual Grip 2 → agarre híbrido para rendir en cualquier superficie de pádel.

“Creamos esta zapatilla porque queremos conquistar a los jugadores de pádel más exigentes”, explica Dani Vizoso, Jefe de Producto. Y con la nueva Kuikma PRO, no volverás a tener excusa para no dejarlo todo en la pista.