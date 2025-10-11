Milán se viste de gala para unas semifinales apasionantes en las que se han colado Di Nenno y Augsburger

Milán, capital mundial de la moda y el lujo, cambiará este sábado las pasarelas por el 20x10 para vivir unas semifinales que prometen ser de alta costura deportiva. Premier Padel aterriza en el Allianz Cloud con un cuadro repleto de estrellas y un cartel difícilmente mejorable: las cuatro mejores duplas del circuito femenino y los tres primeros cabezas de serie masculinos, acompañados por una pareja llamada a romper los pronósticos, buscarán su sitio en la gran final del domingo.

Esa pareja es la formada por Martín Di Nenno y Leo Augsburger, sextos cabezas de serie y ya campeones este año del Madrid P1. En apenas seis torneos juntos, la dupla argentina se ha consolidado como una amenaza real para cualquiera. En cuartos de final confirmaron su fenómeno derrotando con autoridad a los siempre combativos Javi García y Javi Barahona por un doble 6-3.

Su premio no será otro que reeditar un duelo que ya es uno de los más esperados del circuito: este sábado se medirán a Alejandro Galán y Federico Chingotto, actuales número 2 y posiblemente la pareja más en forma del momento. El madrileño y el argentino han alcanzado su cuarta semifinal consecutiva sin ceder un solo set en Milán, incluyendo un solvente 6-2 y 6-4 ante Arce y Lijó en apenas una hora de juego.

Por la parte alta del cuadro asoman, como casi siempre, Arturo Coello y Agustín Tapia. Los números 1 han llevado la palabra dictador a un nuevo nivel esta temporada: diez títulos en lo que va de curso y la obsesión declarada de igualar —o superar— los catorce que conquistaron el año pasado. En cuartos pasaron por encima de Paquito Navarro y Jon Sanz con un marcador de 6-3 y 6-2 que deja pocas dudas sobre su estado de forma.

Sus rivales en semifinales serán Juan Lebrón y Franco Stupaczuk, una dupla que vive a caballo entre la brillantez y la necesidad de reivindicarse. No pisan una final desde junio en Valladolid, pero en Milán han vuelto a mostrar sus credenciales con un triunfo trabajado ante Momo González y Fran Guerrero por 6-3 y 7-5. El talento está intacto, la ambición, también.

El Allianz Cloud se prepara así para una jornada que no solo definirá a los finalistas del torneo, sino que puede marcar tendencias de cara al tramo final de la temporada. Galán y Chingotto buscan consolidarse como amenaza real al trono de Tapia y Coello, mientras que Di Nenno y Augsburger quieren dejar de ser revelación para convertirse en realidad permanente.

Milán, ciudad de elegancia y espectáculo, tiene todos los ingredientes para vivir este sábado una de esas tardes que pasan directamente a la historia del pádel. Las luces están encendidas, el escenario preparado. Solo falta que se abra el telón.