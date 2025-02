Mike Yanguas: “Mi objetivo es el número 1, pero con Coki partimos de pareja 4 hay que ir poco a poco”

Mike Yanguas debutará este miércoles junto a Coki Nieto en el primer torneo de la temporada, el Riyadh Season P1 en Arabia Saudí. Es toda una incógnita el rendimiento que ofrecerán las nuevas parejas entre ellas esta dupla española que sobre el papel será una de las más duras de roer. Parten como número 4 y aspiran a todo en este 2025.

2024 fue una temporada con muchos cambios en el circuito y en tu carrera. ¿Cómo la valoras?

Muy positiva. Sin duda ha sido el mejor año de mi carrera, terminé pareja número tres del ranking y acabé muy contento. Conseguí hacer dos finales de Major en Qatar y en Acapulco, hice finales en Kwait y fuimos campeones en Egipto así que muy feliz.

¿Cómo llevas las adaptaciones a las nuevas parejas? Ahora empiezas una nueva etapa con Coki Nieto.

Como jugador de pádel hay que adaptarse rápido porque hay veces que no te puedes esperar a cambios que puedan suceder. Al final no dependes de ti, pero el proyecto con Coki es ilusionante. Ya hemos jugado juntos antes lo que es una ventaja y creo que va a salir muy bien o al menos eso espero.

¿Es de lo que más cuesta la adaptación a nuevas parejas?

Sin duda. Tienes que ajustarte a nuevas formas de jugar, a nuevos compañeros, a personas que tienen formas de ver las cosas distintas a las tuyas y al final es difícil pero hay que adaptarse, no hay otra.

Estamos mejorando mucho, en lo personal creo que estoy más maduro y por qué no el número 1.

¿Sientes que 2025 será el año de tu consagración?

Uno se puede consagrar de muchas formas. Lógicamente cuando ya estás en las posiciones de arriba mi objetivo es el número 1 pero al final, con Coki empezamos de pareja 4 y hay que empezar poco a poco. Estamos mejorando mucho, en lo personal creo que estoy más maduro y por qué no el número 1.

¿Cómo se gestó esta nueva pareja?

Me llamó Franco (Stupaczuk) y me contó lo que iba a hacer para 2025 (era su pareja en 2024 y le dijo que no seguía con él). Nada más acabar con Franco esperé unos días. Pensé un poco con las opciones que tenía para 2025, hablé con mi padre, con mi equipo y todos coincidimos en que la mejor opción era Coki y así se lo transmití. Lo llamé y él me dijo que le gustaba mucho lo de tener un proyecto juntos así que estamos muy contentos de empezar el proyecto juntos en 2025.

Coki Nieto, Maxi Grabiel y Mike Yanguas, en el acto de Asics / ASICS

¿Qué virtudes tiene y qué puede aportar a tu juego?

Primero, fuera de la pista es un tío súper humilde, súper buena persona, todo le viene bien, es un tío que está feliz siempre y que aporta buena energía en los entrenamientos. Produce buena vibra. Y dentro de la pista es un tío súper sólido que además ahora está jugando muy agresivo y acaba puntos o sea que aporta seguridad. A parte creo que este año vamos a ser una pareja agresiva que va a definir muchos puntos.

Estamos trabajando un montón y creo que estamos preparados para este primer torneo en Arabia Saudí.

¿Esto es la teoría, pero en lo que lleváis de pretemporada se están cumpliendo estas premisas?

Sí, aunque cuando entrenas no tiene nada que ver a cuando compites porque la competición es otra historia. Estamos entrenando muy bien, estamos muy contentos, ahora he incorporado a Mati Marina como mi entrenador, tenemos a Maxi Grabiel en el equipo así que estoy muy feliz y creo que lo estamos haciendo muy bien Estamos trabajando un montón y creo que estamos preparados para este primer torneo en Arabia Saudí.

¿Os habéis marcado objetivos esta temporada a largo plazo o vais paso a paso?

Lo mejor es ir un poco paso a paso. Estamos pareja cuatro que creo que no es nada fácil así que mínimo, por nuestro ranking, tenemos que llegar a semis obviamente, pero ¿porque no llegar a finales y ganar torneos?. Este es nuestro objetivo.

¿Qué hace falta para ganar a Tapia y Coello?

Coki lo ha logrado (les ganó en la final del Masters de Barcelona) así que imposible no es. Hay que ser sólido durante una hora y media mínimo para ganarles y jugar muy bien durante un tiempo largo. Mentalmente estar fuerte y jugar bien, estas son las dos claves para ganar a estas dos bestias.

Coki es un chico bastante fácil, que te aporta buena vibra. Yo en el entrenamiento soy bastante más complicado. Soy bastante perfeccionista con los golpes y por ahí puedo ser un poco rayado.

¿Qué es lo que temes que no pueda funcionar de esta nueva pareja que formáis?

Lo temo más por mi parte. Coki es un chico bastante fácil, que te aporta buena vibra, yo en el entrenamiento soy bastante más complicado Soy bastante perfeccionista con los golpes y por ahí puedo ser un poco rayado. Lo que tengo que hacer es entrenar bien en el día a día para que Coki esté tranquilo. Es verdad que luego, cuando competimos, competimos muy bien, pero estar bien en el día a día creo que es lo más importante en una pareja. Entrenar bien e ir mejorando poco a poco. Esto es lo que debemos que hacer.

No cambiaría ninguna regla pero sí que haya gente más preparada para arbitrar. Cien por cien.

Paquito y Lamperti han sugerido algunos cambios en el circuito y en la normativa. ¿Sugieres alguno?

Sí. Que hubiese jueces de línea. Que no fuese como ahora que es una decisión de un juez que revisa con el árbitro. Yo pondría algo más porque muchas veces hay jugadas que se nos escapan y muchos jugadores hemos quedado en el foco no por mal arbitraje pero sí por malas decisiones arbitrales. No cambiaría ninguna regla pero sí que haya gente más preparada para arbitrar. Cien por cien.

Sí porque tú te enfadas a menudo con ellos

Sí porque igual que les gusta a los árbitros que los jugadores se comporte bien, a mí me gusta que se haga bien. Cuando hay algo que no está bien a mí se me nota porque soy muy expresivo y lo hago saber. Cuando una cosa es clara me gusta defender mi interés. Mejoraría eso, el nivel de arbitraje sin duda.