Mike Yanguas desmiente los rumores: "Es cero cierto que me haya llamado Galán"

Mike Yanguas se caracteriza por su gran polivalencia en su juego dentro de la pista, pero también por ser siempre sincero en las entrevistas. En esta ocasión no se cortó en nada en las preguntas que le hicieron en el podcast '20x10' de Onda Cero.

El jugador, nacido en Motril hace 23 años, es ya uno de los mejores del ranking, donde ocupa la posición 7 y, junto a Coki Nieto, están dando esta temporada un paso al frente siendo ya habituales en las semifinales pero con aspiraciones a mucho más.

El propio Mike asegura que esta temporada están siendo "bastante sólidos. Estar en una semifinal es complicado porque hay un nivel espectacular, pero estamos muy bien compenetrados y compitiendo a un buen nivel".

Pero son ambiciosos y cada día se levantan de la cama con nuevos retos: "Obviamente entrenamos cada día con la idea de ganarle a la pareja uno. Esta es la ambición. Ellos ponen un poco la meta. Los más difíciles son Arturo y Agustín, pero la idea es ganarle a todos".

Reivindica a su compañero Coki Nieto

No compra la idea de que su compañero tenga la carencia de conseguir golpes ganadores en un partido: "Coki da volumen pero da más winners de lo que parece desde fuera. El juego que hacemos es ser sólidos", indica para aquellos que dudan de las competencias del madrileño.

Mike Yanguas aspira a lo máximo en este 2025 / ASICS

Yanguas también se reivindica como una buena pareja no solo en pistas lentas: "También somos una pareja muy completa en pistas rápidas", asegura Mike quien, precisamente, tiene una buena pegada pese a ser un drive.

Las parejas nuevas que más teme

En cuanto a las nuevas parejas que debutarán en el torneo de Asunción, en paraguay, confiesa que "hay un par que me gustan mucho: Fran Guerrero/Javi Leal y Edu Alonso/Jairo Bautista. Creo que son las que más van a subir". Reconoce que cada día el nivel del pádel es superior y ya en octavos de final te pueden pintar la cara: "Es bueno para el deporte pero es duro para el jugador que en octavos te toquen ya huesos duros. Te das cuenta de la evolución del deporte porque si te relajas o tienes un mal momento te vas para atrás en un minuto", advierte el de Motril.

Entiende perfectamente que haya tantas separaciones de parejas porque "cuando estás más abajo y te llama un jugador de un ranking avanzado tienes que mirar por ti. Si es una oportunidad muy grande es entendible (que dejes al compañero). No puedes decir que no si te llama un top", asegura sin dudarlo.

Yanguas es feliz con su actual equipo / Premier Padel

La cabeza es lo más importante

Yanguas es uno de los jugadores más temperamentales del circuito, pero trabaja mucho el aspecto mental porque sabe que es determinante para progresar: "La cabeza es lo que más debe mejorar un jugador. Cuanto mejor la trabajas mejor te va. Tener las cosas claras te marca la diferencia".

Tras reconocer que un jugador top de pádel puede vivir bien, también advierte donde invierte él la mayoría del dinero que gana: "El nivel de vida de los primeros 10 o 15 es muy bueno. Pueden vivir tranquilamente si se organizan y son inteligentes. Es muy importante cuidar todo lo que generas. Tengo para invertir en mi trabajo que es lo importante. En el preparador físico, el nutricionista, el fisio, el entrenador... es lo que más valoras a día de hoy porque es lo que necesitas para tener una carrera buena y longeva".

Mike Yanguas celebrando un triunfo en la pista / Premier Padel

Cierra el debate sobre el nivel de Chingotto

Sobre la polémica que se generó sobre Fede Chingotto a quien menospreciaron desde las redes sociales asegurando que no lograría ser número uno, Mike fue tajante: "Chingotto se defiende él solito. Habla en la pista con sus resultados y su forma de jugar. Es un jugador que me encanta, transmite buena energía y buena vibra a todo el mundo y está ahí porque se lo merece. Es un jugadorazo y una buena persona. Es un diez".

Finalmente desmintió que con toda esta controversia con la pareja número dos generada de la nada, hubiera recibido una llamada de Alejandro Galán: "Galán no me ha llamado. Cero cierto. Estoy muy centrado en el proyecto con Coki, estamos jugando muy bien y creo que aspiramos no solo a semifinales sino a finales y a ganar títulos. No sabes la ilusión que me haría ganar un torneo grande, ojalá un Major, con Coki".