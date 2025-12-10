Mike Yanguas: "Para alcanzar a las parejas de arriba la clave es aguantar el dolor"
El jugador andaluz tiene entre ceja y ceja llegar al número uno, es su objetivo y por lo que trabaja cada día. En las Finals de Barcelona se despide de Coki Nieto y en 2026 tendrá nuevo compañero para conseguirlo.
Angie F.G.
Mika Yanguas está de buen humor. Como siempre. Haciendo bromas con los compañeros, con los periodistas... Su padre le controla a unos metros de distancia, es su principal apoyo durante la temporada y a Mike le gusta que esté cerca. El de Motril llega a las Finals con la mochila que conlleva saber que es el último torneo al lado de Coki Nieto, 'The Last Dance', y quiere concentrarse solo en Barcelona y hacerlo lo mejor posible.
Mike, unas nuevas finales en Barcelona, ilusionado supongo.
Mucho, es un torneo muy especial y me encanta que sea en España, cerquita de casa. Estoy con muchas ganas, creo que va a haber muchísima gente, pues va a ser casi sold out cada día así que con muchísimas ganas.
Las ganas de jugar unas Finals hace que tu mente expulse todo lo malo que tiene
A estas alturas de la temporada, ¿qué pesa más? ¿Las ganas que tenéis ya de hacer vacaciones o jugar un máster?
Al final de la temporada pasan muchas cosas por tu cabeza, entonces la mente está un poco saturada ya de tantas situaciones distintas que ocurren. Pero creo que al final las ganas de jugar unas Finals hace que tu mente expulse todo lo malo que tiene y estén todas las ganas de jugar, de hacerlo bien. Y más aquí con tu familia, amigos, patrocinadores, equipo. Al final creo que es la gente que te quiere y que quiere verte hacerlo bien.
¿Te lo planteas más como un showtime o un torneo serio?
Nosotros somos profesionales y queremos ganar. Es nuestro trabajo y cuando trabajas lo quieres hacer lo mejor posible. La idea es ganarlo, obviamente gana el mejor. Nosotros de momento en este torneo somos los cuartos mejores entonces, a jugar bien. Creo que es una pista que si es como el año pasado, nos puede ayudar mucho al ser más lenta y ojalá que podamos hacer un gran torneo aquí.
Debutáis con Paquito y Jon. ¿Van a saltar chispas en este partido o qué?
Bueno, creo que es un partidazo para el espectador. Creo que Paquito ya sabemos toda la calidad que tiene. Jon creo que viene jugando a un nivel espectacular, ha mejorado muchísimo su juego. Y bueno, creo que Coki también en esta pista es un animal, entonces creo que va a ser un partido muy disputado y ojalá que nos lo podamos llevar.
¿El Palau impone?
Muchísimo. Creo que es un estadio muy grande. Siempre que vamos a jugar está prácticamente lleno. Impone mucho y da gusto jugar ahí.
Será tu último partido con Coki. ¿Esto te emociona especialmente? ¿Te preocupa? ¿Cómo te sientes?
Nosotros aún no sabemos. Lo único que estamos pensando es acabar el máster bien, luego ya se verá, pero tenemos ganas de hacerlo bien. Creo que es un torneo muy especial, sobre todo para Coki que defiende el campeonato, así que me encantaría ayudarlo porque pueda hacer otra gran hazaña, otra gran semana de máster ya que creo que es uno de los mejores torneos del año. Me encantaría hacer un gran torneo con él y despedir el año antes de las vacaciones con un gran nivel sobre todo.
¿Por qué rompemos con Coki? Nosotros no hemos dicho nada. Ya se verá después del máster. Nosotros de momento nos mantenemos centrados en lo importante que es en nosotros
¿Por qué se rompe la pareja Coki-Yanguas?
Por nuestra parte no se ha anunciado nada de que vamos a romper. (Coki sí lo había dicho a SPORT). El pádel está creciendo mucho, a la gente le encanta el salseo, pero al final los jugadores no han hablado, se habla todo desde fuera. Ya se verá después del máster. Nosotros de momento nos mantenemos centrados en lo importante que es en nosotros, en jugar bien y luego el salseo de pareja ya se verá después del máster. Ojalá que podamos despedir el año como campeones del torneo. Sería una ilusión máxima.
Hablando de salseo, corre por las redes es que vas a jugar con Stupa. No sé si me puedes decir algo al respecto.
No, nada. Estoy centrado en jugar con Coki.
Pero creo que si se trabaja y se analiza bien a la pareja 1 y a la 2 se les puede ganar.
¿Ves alcanzables la pareja 1 y 2?
Creo que hace falta mucho trabajo, muchas horas de entreno. Son bastante superiores las dos primeras parejas. Pero creo que si se trabaja y se analiza bien a la pareja 1 y a la 2 se les puede ganar. Claro que sí. Son superiores sí, pero si se trabaja bien y se hace las cosas bien durante un tiempo largo y constante se les puede ganar.
Pero ¿qué jugadores? Van cambiando las parejas y parece que son inalcanzables.
Bueno, hay muchos. Los jugadores que vienen nuevos… No sé qué decirte, espero alcanzarles yo. Trabajar para alcanzarles yo a los demás es su problema, pero mi objetivo es alcanzarlos, trabajar para ello. Creo que estoy en el camino, pero si quieres optar a ganarles tienes que entrenar más que ellos. Son jugadores que entrenan mucho, entrenan muy bien, son muy constantes durante el año, se lesionan muy poco y mentalmente son muy fuertes. Ojalá que pueda en un futuro llegar a ese punto.
Te diría que la palabra clave aparte de entrenar es aguantar el dolor. Hay que tener esa capacidad de sacrificio y de sufrimiento para llegar al punto de los mejores
¿Estás mentalizado para entrenar más de lo que entrenas?
Totalmente. Te diría que la palabra clave aparte de entrenar es aguantar el dolor. Hay que tener esa capacidad de sacrificio y de sufrimiento para llegar a ese punto.
Y que unas ASICS te ayuden.
Unas ASICS me ayuden. Que sean estables, que me ayuden a correr, a saltar, a caer, a los cambios de dirección, que me ayuden un poquito a todo.
Toda esta evolución que está marcando ASICS, que va innovando constantemente, ¿en qué sentido os puede ayudar?
Bueno, creo que son una marca muy especial porque te piden que seas muy honesto con ellos, te piden que les des el feedback negativo de las zapatillas si es que lo hay para que ellos puedan mejorar y ello hace que sean muy humildes trabajando y quieran mejorar siempre. Esto hace que para nosotros sea muy especial porque son una marca ya legendaria en el mundo del deporte y, que quieran seguir mejorando para nosotros, es buenísimo para que sigamos evolucionando nuestro deporte que es el pádel.
¿Qué planes tienes para las vacaciones?
Estar en casa con mi familia, con mis padres, con mi hermana.
No viajas.
No viajo. Me quedo en casa y haremos un viaje local por Andalucía con mi abuela. Estaré tranquilito por casa y ya con muchas ganas.
¿Qué importante es la familia?
Lo más importante es tener una familia con un entorno bueno. Al final un entorno sano, que te digan las cosas que no quieres oír creo que es lo más importante. Sobre todo que cuando hay algo bueno pues se echa de menos, pero no tanto como cuando hay cosas malas y en esos momentos, que te puedas respaldar en ellos es lo más importante.
"En mi casa me dicen muchos días y muchas veces lo que no quiero oír. Lo que más me dice es que tenga paciencia"
¿Te enfadas mucho cuando te dicen lo que no quieres oír?
Me lo dicen mucho. Me dicen muchos días y muchas veces lo que no quiero oír. Ahí tengo a mi padre, a mi madre también, a mi hermana también, que aunque sea más chica, es muy madura y me dice todo lo que no quiero oír. Creo que eso me ayuda mucho. A veces al principio me puedo enfadar, pero luego lo escucho y lo entiendo.
¿Dime una de las que te dice tu hermana?
Que tenga mucha más paciencia, soy muy impaciente.
¿En la pista o en la vida?
La base empieza por fuera de la pista. Luego en la pista puedes hacer cosas que no corrigen tu día a día, pero soy más paciente.
