Miguel Lamperti, roto antes de su adiós en Buenos Aires: “Llevo un tiempo con una ansiedad bárbara”

Miguel Lamperti afronta sus últimos meses como profesional y, por primera vez, parece sentirse superado por todo lo que está viviendo. La despedida se acerca, Buenos Aires le verá por última vez esta semana y las emociones empiezan a desbordarle.

En una entrevista concedida durante Argentina Premier Padel, Lamperti mostró su lado más vulnerable. Se emocionó al hablar de su retirada, rompió a llorar recordando a su madre fallecida y confesó que atraviesa semanas especialmente difíciles a nivel emocional. “Llevo un tiempo con una ansiedad bárbara”, admitió en la entrevista que le realizó la periodista argentina Sole Giménez.

A sus 47 años, Miguelito reconoce que nunca imaginó llegar al momento de decir adiós. “Nunca tomé el pádel como un trabajo, siempre lo tomé como un juego”, explicó mientras repasaba una carrera construida desde la pasión mucho antes de que el deporte explotara a nivel mundial. Recordó sus años en Brasil dando hasta nueve horas de clases al día, viajando en autobús y durmiendo durante los trayectos para poder perseguir su sueño.

Recordando a su madre fallecida

En ese viaje hacia el pasado también apareció uno de los episodios más duros de su vida: el accidente de coche que sufrió de joven tras comprarse su primer auto. Sin embargo, nada le marcó tanto como la pérdida de su madre. Cuando le preguntaron qué cree que le diría hoy, Lamperti no pudo continuar y se echó a llorar. “La vieja siempre está cuando me pasan cagadas”, alcanzó a decir emocionado.

El argentino confesó que toda su carrera se la dedica a ella. “Mi mamá hizo mucho esfuerzo para que yo pudiera jugar y siempre se lo vas a dedicar a la mami”, expresó completamente roto. Un momento de enorme sinceridad que reflejó hasta qué punto este final de carrera está removiendo todos sus sentimientos.

La despedida y los nervios en Buenos Aires

Pero las lágrimas no terminaron ahí. Cuando la conversación giró hacia el torneo de Buenos Aires, probablemente el último de su carrera en Argentina, volvió a quebrarse. “Para mí será la más especial de todas”, dijo antes de emocionarse de nuevo. Lamperti reconoció que está viviendo este tramo final con unos nervios desconocidos incluso para él. “Juan Martín me lo decía cuando iba a retirarse y ahora me está pasando a mí. Estoy muy nervioso cuando nunca lo estuve”.

El argentino aseguró que solo espera disfrutar de una semana que imagina inolvidable. “Sé que se van a llenar las gradas. El cariño de la gente sé que lo voy a tener. Solo espero jugar bien y que la gente se lleve un lindo recuerdo mío”, confesó entre lágrimas.

Galán y Lebrón cambiaron el pádel

En medio de esa mirada nostálgica también hubo espacio para reflexionar sobre la evolución del pádel. Y ahí Lamperti no dudó en señalar a Alejandro Galán y Juan Lebrón como los grandes revolucionarios del deporte. “Hicieron que todo sea pum, pum, pum”, explicó entre risas, comparando el pádel actual con el juego más pausado de generaciones anteriores. Para él, marcaron “un antes y un después”.

Pese a pertenecer a otra época, Lamperti sigue siendo una referencia para los jóvenes. De hecho, aseguró que muchos le piden consejos y que siempre intenta transmitirles la importancia de valorar lo que viven y no perder nunca su esencia. En ese sentido, puso como ejemplo a Agustín Tapia y Federico Chingotto, especialmente al número uno argentino. “Ojalá Agus siga siendo siempre el mismo niño de siempre”, afirmó.

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Porque quizá ahí reside la verdadera grandeza de Lamperti. Más allá de títulos o rankings, el argentino deja la sensación de haber sido auténtico hasta el último día. Un jugador diferente, carismático, imperfecto y profundamente humano. Y ahora, cuando el adiós empieza a asomar definitivamente, hasta el propio Miguelito parece darse cuenta de que no solo se retira un jugador: también se marcha una manera única de entender el pádel.