Miami Premier Padel P1 2026: horarios de hoy, resultados en directo y dónde ver

La temporada de Premier Padel celebra esta semana el Miami Premier Padel P1. Desde SPORT, te detallamos los horarios de hoy en el torneo y dónde ver el Miami P1 por TV y online en España.

Hoy, lunes 23 de marzo, se disputan los primeros partidos del cuadro principal masculino. El resto de la primera ronda masculina se completará este martes, el mismo día que dará comienzo la primera ronda del cuadro femenino. En hombres defienden título Fede Chingotto y Ale Galán mientras que en mujeres las campeonas el año pasado fueron Gemma Triay y Delfi Brea.

Recordemos que los torneos P1 cuentan en este 2026 con un cuadro masculino de 48 parejas y un cuadro femenino de 28.

El torneo tiene lugar en el Miami Beach Covention Center de la ciudad americana y cuenta con la presencia de las mejores parejas del circuito tanto masculinas como femeninas.

Los P1 son los torneos que reparten 1.000 puntos, por detrás de los Majors que reparten 2.000 y por delante de los P2 que reparten 600 puntos a los ganadores.

Horarios del Miami Premier Pádel hoy

La jornada arranca a las 20.00 horas (CET):

PISTA CENTRAL

Capra/Ruiz vs Rubio/Ruiz | 20.00 h. (CET)

Sánchez/Gil vs Jofre/Castaño | A continuación

Segura/Segura (WC) vs Jensen/Hernández

Di Francisco/Agritelley (WC) vs Fernández/González

PISTA 1

Perino/Piotto vs Santigosa/Sintes | No antes de las 22.00 h. (CET)

Leygue/Deus vs Valenzuela/Martínez | A continuación

PISTA 2

Sager/Rubino vs Ayats/Cepero | No antes de las 22.00 h. (CET)

Sánchez/Jimémez vs Fernández/Diestro | A continuación

MIAMI PREMIER PADEL, EN DIRECTO

A continuación, puedes ver los resultados en directo de hoy en el Miami P1:

DÓNDE VER EL MIAMI PREMIER PADEL

El Premier Padel Tour 2026 y el Miami P1 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

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En SPORT encontrarás cada día los resultados, horarios y noticias del Miami Premier Padel P1 2026, además de la actuación de las parejas españolas.