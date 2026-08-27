Metropolitan se vuelca con el Premier Padel Madrid

Metropolitan, la cadena líder en centros premium de actividad física, salud y bienestar, vuelve a convertirse en uno de los grandes protagonistas del Premier Padel Comunidad de Madrid P1, que se celebrará del 1 al 6 de septiembre en el Movistar Arena. En su tercer año consecutivo como patrocinador oficial de Premier Padel en España, la compañía reafirma su compromiso con el deporte de alto nivel y con la promoción de un estilo de vida saludable en una de sus plazas más estratégicas, donde cuenta con 3 clubes: Abascal, Eurobuilding y Plenilunio.

En esta ocasión, la firma se volcará plenamente en el evento a través de un despliegue de experiencias 360º que conectarán el torneo con su red de clubes en la capital. Bajo el concepto creativo “Metropolitan Match Point: el punto que te hace ganar el partido del bienestar”, Metropolitan busca trasladar el momento decisivo de la pista a la vida cotidiana. La marca enfatiza que el bienestar no acaba al término del partido, sino que es un recorrido diario que abarca desde la preparación física hasta el descanso y la nutrición.

Coello y Tapia, antes de disputar la final del Madrid Premier Padel / PADELFIP

Un espacio experiencial 360º en el recinto

Dentro del recinto del torneo, Metropolitan habilitará un stand interactivo concebido como un circuito de diagnóstico experiencial para dar a conocer las cinco áreas principales que estructuran su oferta de bienestar: Fitness & Performance, centrada en el movimiento y el rendimiento físico; Longevity, enfocada en el equilibrio entre cuerpo y mente; Beauty & Selfcare, dedicada al cuidado personal y la salud estética; Health & Recovery, orientada a la nutrición consciente y la recuperación; y Community, que pone en valor el bienestar compartido y la socialización.

Para llevar esta propuesta al terreno práctico, las personas que visiten el stand disfrutarán de un recorrido guiado por profesionales donde realizarán dinámicas interactivas adaptadas a cada uno de estos cinco pilares. En él podrán enfrentarse a retos físicos de calentamiento o desafíos de equilibrio, recibir muestras cosméticas personalizadas según su tipo de piel, degustar smoothies funcionales en el smoothie bar y capturar el momento con una foto grupal de recuerdo en el photo station.

En paralelo a esta acción, la compañía ha activado una campaña cruzada de códigos QR en las taquillas de sus clubes de Madrid, donde ofrece descuentos exclusivos en la compra de entradas para sus socios, y en los asientos del recinto durante el evento, para invitar a los espectadores a descubrir las instalaciones y ofertas de la cadena.

Respaldo al alto rendimiento y experiencia exclusiva para socios

Como parte fundamental de su labor como partner y socio técnico del torneo, Metropolitan preparará y acondicionará los espacios del Movistar Arena habilitando un espacio de fitness de alto rendimiento. En él, los mejores jugadores y jugadoras del circuito mundial dispondrán de tecnología de última generación para llevar a cabo sus rutinas de calentamiento, entrenamiento y preparación física pre y post partido.

Como broche final a esta activación integral, la cadena organizará un clínic privado para socios de Metropolitan impartido por Sandra Bellver, jugadora profesional de pádel, brindando a su comunidad la oportunidad de vivir una experiencia deportiva de primer nivel. Todas estas iniciativas responden a la filosofía y propuesta de valor de la marca, englobadas bajo su brand line ‘A way of life’, que entiende la salud de forma transversal e integral.

Tras Barcelona, Madrid es la segunda ciudad con más clubes Metropolitan, donde consolida su presencia como el refugio urbano definitivo para quienes conciben el autocuidado de manera holística, integrando instalaciones fitness de vanguardia, espacios de salud y nutrición, y spas orientados al descanso y la recuperación activa. Sus tres centros, uno en el corazón de Chamberí, otro en el hotel NH Eurobuilding y el último en el centro comercial Plenilunio, combinan una cuidada arquitectura de diseño con la última tecnología deportiva y un acompañamiento profesional personalizado.