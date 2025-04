Messi, el ídolo de todo un número uno

Agustín Tapia se prestó durante el torneo de Santiago de Chile, donde sorprendentemente cayó junto a Arturo Coello en octavos de final, a un divertido test donde en pocos segundos se descubren varios aspectos de su vida personal. Llama la atención que su ídolo no sea del mundo de la raqueta ni de la pala sino del balón.

Es argentino y futbolero, hasta aquí todo normal cuando responde "Messi" a la pregunta de ídolo de la infancia. Pero sorprende que actualmente siga siendo el futbolista argentino su referente puesto que Leo hace ya años que está en su 'jubilación dorada' jugando en Miami. Agus lo tiene clarísimo, Messi sigue siendo un dios para él.

Leo Messi celebra un gol con Inter de Miami / AP

En la rápida encuesta descubrimos otros aspectos de Tapia com por ejemplo que si no se hubiera dedicado al pádel lo habría probado en otro deporte y muy probablemente en el fútbol: "Me gusta mucho el deporte y el fútbol", asegura.

Como Messi, quiere vivir en Barcelona

Llegó a Barcelona cuando era un adolescente y desde el primer momento se enamoró de la capital catalana y es aquí, igual que Messi, donde le gustaría vivir el resto de su vida.

Agustín Tapia busca en Messi su inspiración / Premier Padel

El mejor momento que ha vivido en su carrera de pádel fue "ser número uno" mientras que como buen argentino su comida preferida es el "asado". Duda cuando le preguntan por cuál es su sueño. Alguien le sugiere algo en broma detrás de la cámara, pero no se escucha y PadelFip corta una primera respuesta. Se lo piensa y asegura que su sueño es "que mi familia siga así de unida".

El consejo de Agus

Finalmente se le sugiere a Tapia que dé un consejo a la gente que está escuchando la rápida entrevista y ahí Tapia no duda en su respuesta: "Que vivan la vida al 100%". Toda una declaración de intenciones de este jugador que en la pista no entiende otra cosa que no sea ir a por todas.

Tras una gira americana donde no han salido muy bien las cosas a los número uno, Coello y Tapia cuentan con dos semanas para trabajar y buscar de nuevo su nivel habitual. Hay que tener en cuenta que Tapia jugó diezmado en Miami y Santiago debido a una lesión en su mano derecha que le obliga a cambiar su manera de jugar y le perjudica mucho en su técnica de juego.

Les espera nada menos que el Major de Doha donde junto a Coello defienden el título por lo que se espera el máximo de ambos y, sobre el papel, los número uno parten como favoritos. La evolución de la lesión de Agus puede ser determinante en este sentido ya que no pueden despistarse si no quieren que Galán y Chingotto les usurpen el trono del pádel mundial.