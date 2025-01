El mensaje de Rafa Nadal a su equipo de la Hexagon Cup

Hace 20 años Rafa Nadal protagonizó una de las mayores remontadas de su carrera doblegando a Ivan Ljubicic (3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-6, 7-6) en un partido en el que empezó dos sets abajo. Dos décadas después, el espíritu de Rafa volverá a estar presente en el Madrid Arena con la participación del equipo de la Rafa Nadal Academy en la Hexagon Cup, una novedosa competición de pádel por equipos que hoy arranca su segunda edición.

El propio Rafa ha querido mandar un mensaje a través de las redes sociales invitando al público a ser una parte fundamental del evento: “Hola a todos. Quería invitaros a apoyar al equipo de la Rafa Nadal Academy en la Hexagon Cup. Este año se cumplen 20 años desde que gané por primera vez en Madrid, en el mismo escenario (Madrid Arena). Fue un partido muy emocionante y realmente por primera vez viví lo que significa tener el público de Madrid apoyándome, sin ellos hubiera sido imposible conseguir aquella remontada. Espero que el equipo de la Academia pueda sentir lo mismo esa semana, que seguro que va a hacer la diferencia. Un abrazo fuerte a todos y gracias”.

El Rafa Nadal Academy Team Powered by Richard Mille ha apostado por dar continuidad al proyecto del primer año. De esta manera Martita Ortega y Gemma Triay conformarán la pareja femenina mientras que Álex Ruiz y Franco Stupaczuk repetirán como dupla masculina. También se incorporan al equipo las talentosas Noa Cánovas y Noemí Aguilar que representarán a la academia en el torneo Next Gen, en el que este año participarán parejas femeninas. Los entrenadores Carlos Pozzoni y Rodri Ovide volverán a dirigir a un equipo que aspira a lo máximo.

Martita Ortega: “Estoy súper agradecida de formar parte de este equipo, que para mí es como una segunda familia. El año pasado tuvimos un ambiente espectacular en el Madrid Arena y ojalá que este año con el apoyo del público podamos hacer un gran resultado. En este equipo solo vale darlo todo y eso es lo que vamos a hacer: Ojalá poder llegar hasta lo más lejos posible”.

Álex Ruiz: “Me hace muchísima ilusión este torneo. A Rafa siempre lo he seguido desde pequeñito y es un orgullo volver a formar parte del equipo de la Rafa Nadal Academy. Creo que los valores que transmite esta Academia son muy importantes para el mundo en general, y yo me identifico con esos valores e intento aprenderlos y transmitirlos a todas las personas que me siguen”.

Gemma Triay: “Es un torneo maravilloso, único y muy familiar. Creo que es lo que mejor lo define, que nos sentimos como una familia. Está claro que lo que queremos es ganar, pero también intentaremos divertirnos, pasarlo bien, que sea una semana diferente. Además, nos alegra que este año el torneo Next Gen sea femenino, intentaremos aportar todo lo que podamos con las más jóvenes”.

Franco Stupaczuk: “El año pasado se nos puso la piel de gallina varias veces porque el equipo apoya mucho. Tienes los nervios de saber que todo el equipo quiere que te vaya bien y tienes una presión extra comparado a cuando juegas solo. Será una semana muy especial”

En esta segunda edición que ha arranca hoy, el Rafa Nadal Academy Team Powered by Richard Mille tendrá dos nuevos rivales, ya que se ha ampliado de seis a ocho equipos: A los equipos del delantero del Barcelona Robert Lewandowski (RL9 Team), Andy Murray (AD/vantage Team), Eva Longoria ElevenEleven Team USA), el Team Bella Puerto Rico y el Team Hexagon Cup se han unido otros dos, presididos por el exfutbolista Sergio Agüero (Krü Padel) y el piloto francés de Fórmula 1 Pierre Gasly (10 Padel Team).

Apuesta por el pádel

Conocida por formar a tenistas de talla mundial desde su apertura en 2016 en Manacor, la Rafa Nadal Academy by Movistar también ha apostado por el pádel gracias al desarrollo de programas formativos para jóvenes y para adultos en unas instalaciones punteras en las que se ubican 9 pistas exteriores y 7 pistas cubiertas. Su centro de fitness, sus pioneros espacios de salud y wellness, su amplia oferta de restauración y su moderna residencia hacen que la Rafa Nadal Academy se haya convertido en uno de los lugares idóneos para la práctica del pádel. Todo ello ha propiciado un entorno perfecto para el desarrollo de jóvenes talentos y de adultos que deseen vivir una experiencia única en un hábitat idóneo para la práctica deportiva. La academia ya ha organizado numerosos torneos de pádel y dentro de su expansión internacional, la Rafa Nadal Academy Kuwait albergó en noviembre un torneo P1 de Premier Pádel. El próximo objetivo ya está puesto en la segunda edición de la Hexagon Cup.