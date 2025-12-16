El mensaje más emotivo de Paula Josemaría: "Estas palabras son para ti, Ari"

Paula Josemaría ha aprovechado las redes sociales para mandar un último y emotivo mensaje a la que ha sido su compañera durante los últimos cinco años, Ari Sánchez, con quien han conquistado un total de 44 títulos y han sumado nada menos que 335 victorias, más que ninguna otra pareja en el circuito.

Tras un último torneo con las Finals de Barcelona, donde se colgaron la medalla de bronce, la extremeña publicó en las redes este martes un bonito vídeo donde agradece a la catalana todo lo vivido juntas.

Paula consolando a Ari tras esu último partido juntas / Premier Padel

En blanco y negro y mirando la cámara, Paulita Dinamita le dedica a Ari el siguiente mensaje: "Estas palabras son para ti Ari. Ya lo sabes, pero muchísimas gracias por todo este tiempo. Hemos estado peleando por ser las mejores del mundo ¡consiguiéndolo! y me pone muy feliz que lo hayamos podido conseguir juntas. Te voy a llevar siempre conmigo allá donde vaya o cuando piense en la Paula del pádel, deportista, siempre vas a estar tu a mi lado. Ya sabes el cariño que te tengo, te deseo siempre lo mejor".

La storie continúa con múltiples imágenes de los títulos ganados y los muchos y sentidos abrazos que se han dado estas dos excelentes jugadoras durante este maravilloso proyecto que han construido juntas y que ha llegado a su final este 2025.

Paula le escribe además unas palabras para acompañar el vídeo: "Todo empezó en 2021, dos chicas con mucha hambre, ganas de trabajar e ilusión por hacer historia… crecimos juntas y lo conseguimos. Cinco años llenos de abrazos, de títulos, muchos momentos juntas. Gracias Ari y gracias a todo tu equipo por cada momento que pudimos compartir".

Unas palabras que Paulita ya dedicó a Ari tras ganar el duelo por el tercer y cuarto puesto en el Palau Sant Jordi. Todo ello es un ejemplo más del respeto y cariño que se tienen estas dos jugadoras que sin duda han entrado en la historia del pádel.

También Ari publicó en sus redes sociales un mensaje para Paula: "Estos últimos días han sido muy especiales y sobre todo emotivos. Hemos dicho adiós a una parte de nuestras vidas deportivas, cinco años teniéndote al lado luchando cada pelota y batiendo récords. Quien diría que 5 años después de esa llamada, donde decidimos empezar juntas un proyecto, íbamos a construir una historia inolvidable en este deporte", reza el escrito de la reusense.

"Juntas hemos recorrido el mundo haciendo lo que más nos gusta y haciendo realidad nuestros sueños. 44 títulos, 334 victorias, números uno, campeonas del mundo por parejas y por países y miles de abrazos. Sobre todo miles de abrazos. Rodeadas de las mejores personas del mundo y de un púbico que siempre nos ha querido hemos logrado ser las más felices del mundo", continúa Ari, recordando todos los retos conseguidos.

"Todos los mensajes que hemos recibido desde que anunciamos nuestra separación, me reafirman la idea de que no me equivoqué nunca al elegirte como compañera y jugar a tu lado. Por todo ello te quiero dar las gracias a ti, a tu familia y a tu equipo por haberme hecho tan feliz jugando al padel. Mucha suerte @paula.josemar", finaliza el emotivo mensaje.

En 2026, aunque ninguna de las dos lo ha hecho oficial, ya tienen nuevas compañeras con las que seguirán con el objetivo de luchar por el número uno. Por un lado Ari jugará al lado de la joven Andrea Ustero, quien se unirá a su equipo a partir de enero. Paulita tendrá a en el revés a Bea González como nueva compañera, formando una pareja sumamente peligrosa y agresiva.