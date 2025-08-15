El mejor pádel invade Sudáfrica con un torneo rompedor que tiene un invitado inesperado

Este viernes arrancó en Johanesburgo un torneo de exhibición muy especial que está teniendo una gran repercusión en Sudáfrica, el South Africa Invitational Padel, que se alargará hasta este domingo con un divertido formato que permite ver a parejas de locura jamás unidas en el mismo lado de la pista y que enfrenta a dos equipos.

Además, esta exhibición cuenta también con una estrella totalmente inesperada, la leyenda del pádel Fernando Belasteguín, retirado al final de la pasada temporada, ha vuelto a las pistas para jugar al lado de ex compañeros como Coello así como junto a jugadores a los que admira pero jamás a formado pareja como Fran Guerrero o Pablito Cardona.

Momento de la presentación del torneo con sus protagonistas / RRSS

A la exhibición de Sudáfrica se han apuntado los mejores jugadores del mundo: Arturo Coello, Agustín Tapia, Ale Galán, Franco Stupaczuk, Mike Yanguas, Martín di Nenno, Momo González, Pablo Cardona o Leo Augsburger entre otros.

Bajas importantes

Si bien es cierto que estaban en la lista de jugadores Juan Lebrón y Jon Sanz pero ambos se dieron finalmente de baja por seguir con sus respectivas recuperaciones. No es momento de arriesgar dado que a partir de septiembre viene la parte más importante de la temporada.

El formato lo componen dos equipos:

Los Galácticos: Ale Galán, Arturo Coello, Fran Guerrero, Fernando Belasteguín, Franco Stupaczuk y Pablo Cardona

Los Grandes: Agustín Tapia, José Diestro, Momo González, Leo Augsburger, Mike Yanguas y Martín Di Nenno.

Los jugadores quedaron muy sorprendidos de la afición que hay en Sudáfrica, unos seguidores que se están divirtiendo viendo a sus ídolos cruzándose con sus parejas y jugando al lado de compañeros no habituales.

Tras disputarse este viernes la primera jornada Los Galácticos se colocan con un 3-0 en el torneo.

Fernando Belasteguín, en el torneo de Sudáfrica / RRSS

Partidos del viernes 15 de agosto (1 punto)

Coello y Belasteguín a Yanguas y Momo González: 7-6 (5) y 6-3

Stupaczuk y Guerrero a Tapia y Diestro: 6-3 y 6-4

Galán y Cardona vs Di Nenno y Augsburger: 6-2 y 6-1

Partidos del sábado 16 de agosto (2 puntos)

Cardona/Belasteguín vs Diestro/Momo González (15:30 h.)

Galán/Guerrero vs Augsburger/Yanguas (17:00 h.)

Coello/Stupaczuk vs Tapia/Di Nenno (19:00 h.)

Partidos del domingo 17 de agosto (3 puntos)

Stupaczuk/Cardona vs Augsburger/Di Nenno (12.00 h.)

Guerrero/Belasteguín vs Diestro/Momo González (15.30 h.)

Galán/Coello vs Tapia/Yanguas (17:00 h.)