El megaproyecto que podría cambiar el pádel mundial a base de petrodólares

El tablero geopolítico del deporte mundial suma una nueva pieza: el pádel. Arabia Saudí quiere irrumpir con fuerza en este deporte emergente tras la adquisición, a través del grupo Weare54, del circuito A1 Padel. Este movimiento no es casual. Todo apunta a que forma parte de la estrategia saudí por expandir su influencia en el deporte global, en un pulso abierto con Qatar y Emiratos Árabes Unidos por la hegemonía y el prestigio internacional que otorgan los grandes eventos deportivos... y con ello la posibilidad de blanquear sus políticas con monarquías absolutistas.

La operación implica un punto y aparte para A1 Padel, el circuito creado y liderado hasta ahora por el empresario monegasco Fabrice Pastor. Aunque Pastor seguirá vinculado de forma simbólica al nuevo proyecto, su peso en la toma de decisiones será, según ha podido saber SPORT, residual.

La nueva dirección ha despedido a más del 90% de los empleados del circuito y ha dejado en suspenso toda la actividad, con la única posibilidad de que se organicen algunas pruebas menores a finales de 2025. En la práctica, A1 Padel, tal y como lo conocíamos hasta día de hoy, ha dejado de existir. El primer síntoma de que algo andaba mal fue el anunció de la cancelación del Master de San Juan y a partir de ahí se desmoronó todo.

Un proyecto para rivalizar con Premier Padel

El plan de Arabia Saudí no es continuar el legado, sino utilizar la estructura adquirida para construir desde cero un nuevo circuito profesional que rivalice directamente con Premier Padel a partir de 2026. Según fuentes cercanas al proyecto, lo que se está gestando es algo de un tamaño mucho mayor a cualquier iniciativa previa en el pádel: un megaproyecto con grandes recursos económicos, una visión global y la ambición de cambiar las reglas del juego.

Entre las bambalinas del pádel actual ya se habla de posibles acuerdos estratégicos con jugadores de primer nivel, campañas de marketing sin precedentes y una arquitectura de torneos que romperá con los esquemas actuales. El objetivo es claro: atraer a figuras destacadas de Premier Padel, ofrecer condiciones económicas inigualables y levantar un nuevo eje competitivo que trascienda el modelo qatarí.

Del golf al pádel

La jugada encaja perfectamente en el contexto de la guerra deportiva que libran los grandes estados del Golfo. Tras el dominio de Qatar en Premier Padel y su influencia creciente en el fútbol europeo, Arabia Saudí ha decidido responder en otro frente del deporte en auge. Ya lo hizo en el golf, con la creación del LIV Golf para retar al PGA Tour, y ahora busca replicar ese modelo en el pádel. Fórmula 1, Moto GP, ciclismo, fútbol, tenis... son muchos ya los deportes en los que han entrado inversiones del Próximo Oriente donde sus multimillonarios dirigentes han visto una gran oportunidad para darse a conocer y dar un golpe sobre la mesa en el panorama deportivo mundial.

Por ahora, no se ha hecho ningún anuncio oficial. El nuevo circuito sigue en fase de desarrollo estratégico y financiero, con el respaldo de los poderosos fondos de inversión saudíes. Pero en los entornos profesionales del pádel la noticia ya corre como la pólvora. Y la incertidumbre se multiplica: muchos jugadores que apostaron por A1 Padel se han quedado sin cobrar y sin saber qué será de su futuro inmediato.

Aitor Lanz levanta la liebre

Aitor Lanz, ex director adjunto a la presidencia de A1 Padel, lo resumió con contundencia en sus redes sociales: "A1 Pádel ha despedido a todos sus empleados y ha comunicado a los jugadores que no van a cobrar ningún torneo de este año. Solo habían cobrado el de Tucumán. Una lástima por todas las personas implicadas en este desastre A1 Padel Official". Post que posteriormente eliminó.

¿Nueva etapa para el pádel?

La sensación de caos convive con una promesa de revolución. Lo que emerge es una nueva etapa para el pádel profesional, con el riesgo de mayor fragmentación pero también con la posibilidad de ver nacer un nuevo gigante que sacuda los cimientos del deporte. ¿Será 2026 será el punto de inflexión?. En esta nueva partida, Arabia Saudí quiere jugar con todas las fichas y si bien pensábamos que Premier Padel era el paso definitivo para el crecimiento del pádel a nivel internacional, quizás en un futuro inmediato se viva una etapa que eleve al pádel a cotas hace unos años inimaginables.