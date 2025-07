Maxi Grabiel: "Hoy no se le da tiempo a las parejas para que funcionen y eso es malo para el jugador y también para el entrenador"

Es un tipo simpático, amable y divertido. Todo el mundo le quiere, le hacen bromas, le paran por la calle ya sean fans o jugadores. Tiene un aura de buena persona que le convierte en una pequeña estrella en los torneos. Después, en el banquillo, muestra una personalidad y un despliegue de energía que parece otro, pero sabe como ayudar a sus jugadores, qué decirles en cada momento y diferenciar la broma de los serio. Cuando toca trabajar, trabaja; cuando toca reírse, se ríe, y cuando se disfraza de YouTuber ya es el más querido del circuito. Estamos hablando de Maxi Grabiel, genio y figura.

Aprovechando su presencia en el Cupra Costa Daurada Tarragona Premier Padel P1 atendió a SPORT para explicar como se siente en el rol de entrenador y como ve a sus parejas y a las rivales tras haber transcurrido media temporada.

Tu caché está subiendo como la espuma

La verdad es que el equipo está muy bien en este momento. No sé si el caché sube o no pero estoy muy contento sobre todo con los jugadores que tengo, encantado con el equipo y de como está funcionando la academia. Además disfruto mucho en los torneos. Es muy importante como se comporta el equipo en el día a día y las vivencias que vas teniendo en los torneos, que tenemos muchos y muchos viajes así que hay que estar a gusto.

¿Qué es para ti lo más importante en un equipo?

La armonía que hay entre los jugadores, el entrenador, el preparador físico... al final esto no deja de ser un deporte en equipo. No es como el fútbol o el baloncesto, son dos jugadores, pero el resto del equipo tiene que hacer que todo fluya y que sea un ambiente saludable. Son muchos torneos y las semanas fuera de casa y como no haya buena relación... El entrenador cumple una función muy importante ahí ya que al margen de las condiciones técnicas o la visión que pueda tener en la parte del pádel, es muy importante el día a día y hacer un nexo entre los dos jugadores.

El circuito profesional es un círculo más reducido, nos conocemos mucho todos y el jugador a la hora de escoger a un entrenador tiene las ideas claras

Pero puedes encontrarte con un jugador con el que no te entiendas o que no sea disciplinado

Nunca me he encontrado con esto. El circuito profesional es un círculo más reducido, nos conocemos mucho todos y el jugador a la hora de escoger a un entrenador tiene las ideas claras. Sabe lo que le puede aportar el entrenador, lo que busca, la personalidad de cada uno y busca que pueda congeniar. El jugador todo esto lo tiene en cuenta a la hora de buscar un entrenador. No me ha pasado que venga un jugador con el cual no tenga afinidad. También es verdad que el ambiente del pádel es muy sano y las relaciones entre los jugadores y los entrenadores es muy buena.

En qué incides más

Durante la semana mucho en la parte técnica. En los torneos no hay mucho que trabajar es más tratar de planificar mucho y hacer análisis de los partidos.

Tu pareja más importante son Coki Nieto y Mike Yanguas en estos momentos. Empezaron el año muy bien llegando a semis en varios torneos, tuvieron un pequeño bajón, en Málaga volvieron a semis. ¿Cuál es su tope? ¿Dónde les ves?

Ojalá pueda verles en todos los torneos en semis como hicieron a principio de año. Hubo una pequeña lesión de Coki que le impidió jugar a su nivel en algunos torneos y después también es cierto que Coki se recuperó y perdió algunos torneos estando bien, no vamos a poner la excusa de la lesión en todos los torneos. En semis sería ideal y, después, nos falta este saltito. En Málaga estuvimos cerca pero hay dos parejas que son la uno y la dos con las que se cruzan en semis y la verdad es que ellos están demostrando que están un escalón por encima. Pero es a lo que estamos aspirando, meternos en alguna final.

¿Objetivos con Coki y Mike? Meterse como pareja tres sería ideal ya que empezaron el año de pareja cuatro pero tenían muy cerquita la pareja cinco.

¿A cuánto o a qué están de esta final?

Si juegan como jugaron en Málaga que tuvieron un nivel brutal, están muy cerquita, lo que pasa es que es difícil mantener este nivel durante todo el año que es lo que hacen Coello y Tapia y Chingotto y Galán.

¿El objetivo en la segunda parte de la temporada cuál será?

No lo he hablado con ellos pero creo que tendría que ser afianzarnos como pareja cuatro. Meterse como pareja tres sería ideal ya que empezaron el año de pareja cuatro pero tenían muy cerquita la pareja cinco. En estos meses sacaron una diferencia y creo que el objetivo es este: afianzarnos en la pareja cuatro y dar un pasito hacia la tres.

¿Qué echas de menos y de qué van sobrados Coki Nieto y Mike Yanguas?

Echar de menos nada porque son dos chicos muy trabajadores, en los torneos son muy comprometidos con el día a día, con las cosas que vamos haciendo. Sobrados creo que a veces se relajan un poco y les gusta la juerga, pero a mí también me lo hacen pasar muy bien.

Con Tamara y Martita habéis empezado muy bien. ¿Con ellas es diferente? ¿Cómo lo compaginas?

A veces es difícil de compaginar en los torneos en función de los horarios y eso es lo que peor llevo, pero lo demás lo llevo fenomenal porque con todos tenemos una relación estupenda y hacemos bastante piña, nos juntamos para comer, para cenar así que en este sentido genial. En cuanto a los objetivos, ellas están de pareja cinco así que el objetivo inmediato sería meternos de pareja cuatro aunque a nivel de puntos están un poquito lejos todavía. Recién empiezan, lo están haciendo muy bien, y creo que lo pueden conseguir.

¿Cuando repasas los partidos y ves el banquillo con tus actuaciones qué ves?

Banquillos no miro ni el mío ni el de los demás, algo que tendría que mirar para ver qué plantean, pero sí repaso sobre todo los partidos y analizo lo que hicimos mal, si me he equivocado en el planteo, o si he planteado algo y no lo hemos llevado a cabo por diferentes motivos... todo esto es lo que más miro. ¿Qué veo? Qué tengo que mejorar mucho, que soy nuevo todavía.

¿Cómo vives esta moda de los cambios de pareja?

No me gusta para nada. No solo para el entrenador, para el jugador tampoco es bueno, no te permite tener una continuidad. Lo hablaba con Tamara (Icardo) cuando cambió. Ella estaba ilusionada, con Claudia (Jensen) les iba fenomenal pero quería ver si con Marta podían hacer algo más. Le dije que puede ser que vaya bien o no. Le fue bien al primero, al segundo cayeron en primera ronda y al tercero llegaron a la final, pero eso es difícil también. Necesitan cuatro, cinco o seis meses para que las cosas empiecen a funcionar. Hoy no se le da tiempo a las parejas para que funcionen y eso es malo para el jugador y también para el entrenador para trabajar porque te viene un jugador con el que estás a gusto y de repente se va con el entrenador de otro jugador. Hay mucha inestabilidad y lo que está pasando es que cada cual tiene a su entrenador, preparador físico, su psicólogo y cuando se juntan intentamos compaginarnos con el entrenador del otro jugador pero tratando de mantener tu equipo.

En los años que yo jugaba era muy difícil que una pareja de las top 8 se separase antes de terminar el año, hoy es algo corriente que la pareja seis o la que sea se separe y los demás lo copian.

¿Es consecuencia del propio crecimiento del deporte donde se mueve más dinero, los puntos son más importantes... ?

No. Creo que es reflejo de lo que viene pasando. En los años que yo jugaba era muy difícil que una pareja de las top 8 se separase antes de terminar el año, hoy es algo corriente que la pareja seis o la que sea se separe y los demás lo copian. No sé si es una moda o como llamarlo pero ahora si las cosas no funcionan se separan rápido.

Tienen la suerte de que salen clinics, exhibiciones y es importante que ganen dinero pero la semana que están libres también tienen que cuidar mucho el tema del descanso

Llegan las vacaciones y muchos jugadores tienen exhibiciones y compromisos que no les permiten descansar. Esto creo que no eres muy partidario

Entiendo que tienen muchos eventos, que creció mucho el deporte, están ganando mucho dinero gracias a los patrocinadores y tienen unos compromisos que tienen que cumplir, pero también tienen que mirar por la salud, hay muchos jugadores que se han lesionado, muchos torneos, el calendario es muy largo, hay muchos viajes que antes no pasaba. Tienen la suerte de que salen clinics, exhibiciones y es importante que ganen dinero pero la semana que están libres también tienen que cuidar mucho el tema del descanso.

Te has convertido en un YouTuber al que siguen todos los jugadores y muchos aficionados. ¿Cómo surgió la idea?

Yo lo empecé a hacer en 2007, no existía ni YouTube. Esto lo sabe muy poca gente y es una pena porque no hay imágenes. Lo hice con Cristian Gutiérrez que a parte de que éramos jugadores éramos íntimos amigos y surgió l tema de comprar una cámara y grabar. Teníamos un editor argentino que hizo una página web y le mandábamos los vídeos y los colgaba una vez por semana y nos divertía. Pero en un momento perdimos la cámara y lo dejamos. Pero es algo que siempre me quedó allí. Las redes sociales no me divierten así que volví a empezar a grabar vídeos que es lo que me gusta pero te diría que fui pionero.

¿Te esperabas tanto éxito?

No. Al principio de año me llevé una camarita que tenía pero no sabía si las colgaría, pero fui grabando una cosa y la otra, lo edité, me gustó y lo colgué, y a partir de ahí lo vio más gente de lo que esperaba y muy contento.