Maxi Arce se doctora en Madrid: Se carga a Paquito y Bergamini en octavos de final

Maxi Arce si vio desamparado cuando el circuito A1 Padel tomó la drástica decisión de cancelar su competición. El jugador argentino tuvo que inscribirse en Premier Padel para poder seguir compitiendo al más alto nivel. Igual que sus compañeros Tolito Aguirre, a quien por cierto ganó en dieciseisavos en el Madrid P1, Gonzalo Alfonso o Franco Del Bianco entre otros, tuvo que partir de cero en el circuito qatarí puesto que no tenía puntos.

Su ascensión fue fulminante gracias a la llamada de Franco Stupaczuk, quien le invitó a ser su pareja durante la lesión de Juan Lebrón en el P1 de Málaga. Arce no se lo podía creer, pero obviamente aceptó el reto y la realidad es que le fue de maravilla. Contaba entonces con tan solo 6 puntos FIP tras haber participado en el FIP silver Camboriu, en Brasil, pero su calidad estaba más que demostrada en su carrera en A1 Pádel.

Magnífico partido de Arce en octavos de final / Premier Padel

Tras su actuación en Málaga, Maxi Arce experimentó una subida récord de 982 posiciones en el ranking FIP, pasando del puesto 1182 al 200 en una sola semana, inaudito. Llegar a cuartos de final le supuso dar un salto impresionante y demostrarse a sí mismo que era capaz de estar entre los mejores también en Premier Padel. Ya en el P1 Costa Daurada Tarragona confirmó sus intenciones ya que jugando al lado de Mario Huete y viniendo de la previa, lograron llegar a octavos de final perdiendo ante Agustín Tapia y Arturo Coello.

Con ello sumó otros 100 puntos a los que añadió otros 14 al llegar a octavos de final en el FIP Gold de Potosí lo que le ha llevado a ser actualmente el jugador 167 del ranking FIP.

En Madrid es donde Maxi Arce se ha doctorado definitivamente. Al lado de otro luchador como es Pablo Lijó y procediendo de la fase previa, entraron en cuadro donde en primera ronda ganaron a Lucho Capra y Aimar Goñi (7-6 y 6-3) en el regreso del jugador argentino tras cinco meses fuera de las pistas por una lesión de rodilla. En dieciseisavos se cargaron a Tolito Aguirre y Álex Chozas en un intenso partido (6-7, 6-4 y 7-5) que ya fue la gran sorpresa de la jornada, pero no se quedó aquí su resistencia.

Este jueves tenían un reto mayúsculo en el Madrid P1 enfrentándose a la pareja cinco, Paquito Navarro y Lucas Bergamini, que cerraron la primera parte del año con sensaciones muy positivas. pero la dupla hispano-brasileña se encontró con un inspiradísimo Maxi Arce, perfectamente secundado por su compatriota Pablo Lijó, logrando la victoria más inesperada del día tras imponerse por un doble 6-4 que sin duda dará mucho que hablar.

Así pues, Arce y Lijó ya están en cuartos de final donde también lograron el pase Mike Yanguas y Coki Nieto, venciendo a Edu Alonso y Jairo Bautista por 6-4 y 6-3. La pareja española número 4 del mundo ya tiene rival en cuartos, que salió de otra de las sorpresas de la jornada: la eliminación antes de lo previsto de Juan Tello y Pablo Cardona que no acaban de encontrar este feeling imprescindible para avanzar jornadas en el cuadro. Tello y Cardona cedieron ante Fran Guerrero y Javi Leal por 4-6, 7-6 (6) y 6-4 y la pareja española buscará las semifinales ante Coki y Mike en uno de los partidos más interesantes del viernes.

Las favoritas, arrasan

Menudo estreno de Gemma Triay y Delfi Brea en su primer partido como números 1. La menorquina y la argentina no cedieron ni un ápice a sus rivales y se impusieron por 6-0 y 6-0 a Marta Barrera y Marca Caparros en tan solo 40 minutos. Un auténtico rodillo en el que es un aviso para navegantes de que siguen muy fuertes y que no están dispuestas a ceder la cima del pádel tan fácilmente.

Triay y Brea arrasaron en su debut en Madrid / Premier Padel

Las aspirantes a ello Ari Sánchez y Paula Josemaría tuvieron algo más de trabajo para acceder a cuartos de final, pero lograron el pase tras imponerse a Carmen Goenaga y Bea Caldera por 6-4 y 6-2. Las que se vieron obligadas a emplearse a fondo en esta jornada de octavos de final fueron Andrea Ustero y Sofi Araújo ante Marina Guinart y Victoria Iglesias. Finalmente la pareja 4 del ranking FIP venció por un doble 7-5 y se medirán a Carolina Orsi y Martina Fassio en cuartos. La italiana y la argentina siguen adelante tras vencer a Jessica Castelló y Lorena Rufo por 6-3 y 6-3.