Martita Ortega: "Me encantaría ser de nuevo número uno, es un objetivo que tengo y seguiré luchando por él"
La jugadora madrileña está convencida de que todavía puede aportar muchísimo al pádel y sigue soñando en grande. Esta temporada arranca un proyecto prometedor al lado de la joven Martina Calvo con quien aspira a todo
Angie F.G.
Martita Ortega afronta su 13ª temporada profesional desde la madurez deportiva y personal que le han dado los años de competición. A punto de cumplir 29 años, considera que está en una etapa ideal para el pádel, donde la experiencia mental y táctica se combina con la plenitud física. Aunque mantiene el récord de número uno más joven de la historia, reconoce que las nuevas generaciones llegan cada vez mejor preparadas. Entre sus objetivos está volver al número uno y, en paralelo, seguir desarrollando su carrera como médica con la idea de trabajar en el ámbito de la medicina deportiva cuando deje la competición.
De cara a la temporada, inicia un nuevo proyecto con Martina Calvo, con quien ha encontrado buenas sensaciones desde la pretemporada. En un circuito marcado por la creación de nuevas parejas, espera una temporada muy competitiva, con duplas consolidadas y otras llenas de ambición.
Arranca una nueva temporada. Ya son 13 las que llevas.
Sí, son un montón. No tenía sensación de que fuesen tantas.
Cuando miras atrás, ¿qué ves?
Veo a una chica que empezó siendo muy chiquitita y que todos estos años le han servido sobre todo para madurar en todos los aspectos, a nivel personal, a nivel competitivo... muchas veces a base de golpes y otras por experiencias vividas que se van repitiendo.
Tienes casi 29 años ¿es esta una buena edad para el pádel?
Creo que sí. Cuando rozas los 20 físicamente eres muy potente y muy joven, pero quizá todavía te falta desarrollarte, sobre todo a nivel mental, todo lo que te da la templanza, la paciencia, manejar los tiempos, esa experiencia de saber un poco más las direcciones, las velocidades, los espacios que hay en la pista... Ese tipo de nociones las empiezas a saber cuando ya llevas un largo recorrido competitivo, no solo deportivo, sino muchos años de competición. Cuando ya la veintena se termina eres muy maduro y físicamente puedes estar en tus mejores momentos porque eres más eficiente, no corres por correr, leemos muchísimo mejor las jugadas y hemos trabajado nuestro cuerpo de manera profesional durante mucho tiempo.
Aun así, tú sigues siendo la jugadora más joven número uno, que lo conseguiste con 22 años. Nadie te ha quitado este récord pese a que la juventud sube muy fuerte.
Yo creo que me lo quitarán en cualquier momento porque cada vez viene gente más joven y más preparada. Antes no trabajábamos de manera tan profesional y en todos los ámbitos: psicología, preparación física tan adaptada, ver vídeos, preparar jugadas... Todo eso los jóvenes ya lo tienen a la orden del día.
¿Eres mucho de estudiar, de ver vídeos, de ver mucho pádel?
Sí, me gusta y soy capaz de ver partidos sin analizarlos, simplemente disfrutar del encuentro. Pero sí me gusta estudiarlo bien porque creo que cuantas más veces lo vea, mentalmente será como haberlo jugado. Creo mucho en la visualización, entrar con una idea al partido, con un primer plan creo que es bueno porque rápidamente vas a saber si sirve o no sirve. Hay que pensar siempre en uno mismo, pero ver muchos partidos y ver las dinámicas de las parejas para que te sorprendan lo menos posible.
Se aprende mucho viendo pádel masculino y, sobre todo en mi caso, escuchándoles. Es una delicia saber cómo se conocen, cómo se organizan entre ellos, cómo lo leen... me mola mucho.
¿Miras pádel masculino para aprender a hacer estas 'locuras' que hacen en la pista?
Desde luego, no sé si lo miro tanto para aprender de las locuras, pero me gusta mucho escuchar los bancos. Ellos leen muy rápido las jugadas y han llegado todos a un nivel tan bueno que ya es muy difícil encontrar los puntos débiles. Ya no hablan de tirar la bola a este sitio para intentar encontrar el error, sino que lo hacen para que les venga esta o aquella pelota. Esto me parece súper complicado, son partidos siempre hiperagobiantes y tienen todos muchísimo mérito. Se aprende mucho viéndoles y, sobre todo en mi caso, escuchándoles. Es una delicia saber cómo se conocen, cómo se organizan entre ellos, cómo lo leen... me mola mucho.
Da envidia.
Sí, da mucha envidia.
Siempre has dicho que tenías dos sueños de pequeña, ser médico y ser número uno del pádel. Has conseguido los dos. ¿Qué sueñas ahora?
Me encantaría volver al número uno, tengo que trabajar mucho, muchísimo, lo sé, pero es un sueño que está ahí y soñar, como siempre se dice, soñemos. Me encantaría, es un objetivo que tengo y seguiré luchando por él. Y, bueno, soy médico, pero quiero seguir formándome. Me encantaría llegar a tener mi clínica, mi equipo de trabajo y saber que cuando no pueda formar parte de la competición, que voy a poder formar parte de la otra cara de la moneda del deporte, como es la preparación, la prevención, rehabilitación...
Te ves allí, te ves en el pádel.
Me veo en el pádel y me veo en el deporte, pero también en la gente de la calle porque, gracias a Dios, cada vez somos todos más deportistas y hay mucha gente que viene a consulta de trauma deportiva siendo una persona normal.
¿Eres de las que le gusta la pretemporada o te da un poco de pereza?
No, me gusta el día a día. He conseguido disfrutar de ir al gimnasio, de pasar tiempo entrenando y preparando los torneos. Es verdad que se hace muy largo, que nosotros al final lo que nos gusta es competir. Quizás yo te diría que no es la pereza de empezar, sino el... ¡Joder, quiero irme ya a competir! Por otro lado, me gusta estar en casa porque estamos tanto tiempo viajando por ahí, con cambios de horarios, compitiendo, que poder estar varias semanas seguidas en casa entrenando y sintiendo que tienes tiempo para mejorar cosas que no te salen, para implementar cosas nuevas, me gusta. Cada pretemporada puede ser un reto.
Supongo que tienes ganas de empezar el nuevo proyecto con Martina Calvo. ¿Qué sensaciones estás percibiendo de este nuevo proyecto?
Con Martina estuvimos muy a gusto desde el principio, cuando empezamos a entrenar, y también hemos encajado bastante fuera de pistas. Es una niña que en ciertos aspectos me recuerda mucho a mí, tiene las cosas muy claras, está en el cole con una idea también muy clara, sabe lo que quiere hacer, tiene muchísima hambre y muchísimas ganas por aprender y por mejorar. Estamos muy ilusionadas las dos.
A día de hoy los objetivos (con Martina Calvo) no son tan a largo plazo, sino un poco más centrarnos en la competición de cada día, de cada partido, y poder ir llegando a los fines de semana
¿Os habéis marcado objetivos a largo plazo o vais más partido a partido?
Hemos ido hablando que un reto bonito sería llegar las máximas veces posibles a los fines de semana, que eso al final nos hará ir sumando puntos y ojalá poder ir escalando en el ranking. Pero a día de hoy los objetivos no son tan a largo plazo, sino un poco más centrarnos en la competición de cada día, de cada partido, y poder ir llegando a los fines de semana para hacer semanas lo más largas posibles.
Sois una pareja nueva, este año ha sido una avalancha de nuevas parejas, ¿cuáles crees que van a ser más competitivas, cuáles te dan más miedo?
Yo a todas las veo muy potentes porque han demostrado ser muy buenas competidoras jueguen con quien jueguen. Creo que a día de hoy quizá una posible ventaja pueda ser la de Gemma y Delfi, porque ya suman un año juntas, un año de buenos resultados, de terminar como número uno, y ello te da esa parte positiva o de confianza, pero las parejas nuevas están llenas de ilusión, de ganas, de querer hacerlo muy bien, de no tener nada que perder, todo por delante, así que cada una a su manera va a ser muy peligrosa. En la pareja de Bea y Paula se juntan dos grandes jugadoras muy ofensivas, será muy duro jugar contra ellas; Ari y Ustero también son dos chicas muy hábiles que pueden llegar a ser muy impredecibles; en Sofi y Claudia se junta toda la potencia con toda la regularidad, creo que también puede ser una pareja dura a batir, volvemos a tener a Tamara y Jensen, que ya fueron durísimas cuando han jugado juntas, luego ya llegamos nosotras, que yo creo que podemos ser muy duras también y bueno, las Alejandras, yo creo que todas las parejas, a mí todas me parecen muy buenas, la verdad.
Define en una sola palabra a las compañeras más destacadas que has tenido a lo largo de tu carrera. Empezamos por Lucía Sainz.
Capitana
Ari Sánchez.
En esa época éramos muy pequeñas, diversión.
Marta Marrero.
Profesionalismo.
Bea González.
Proyecto.
Sofía Araujo.
Disfrute máximo.
Gemma Triay.
Excelencia.
Serás nueva embajadora de Seagram's 00 ¿Cómo vives tú la llegada de sponsors tan importantes a tu vida?
Lo primero, muy agradecida de que marcas y grandes empresas internacionales, se estén metiendo en el deporte, que estén llegando al pádel. Eso nos hace crecer a todos como conjunto, como deporte. Nuestro objetivo más próximo y el que todos queremos son los Juegos Olímpicos y que todo el mundo quiera invertir en nuestro deporte y lo vea como un deporte puntero es bueno para todos.
¿Y personalmente?
A título personal, estoy muy agradecida. Es un orgullo poder rodearte de marcas que son grandes, pero creo que lo más importante al final es tener gente que no te conoce tanto y decide apostar por ti, decide invertir en ti, te da toda su confianza. Al final, es una responsabilidad y tengo ganas de poder celebrar con ellos y de poder devolverles toda esa confianza que ellos depositan en ti.
Y compartes marca con Paquito Navarro.
Sí, con Paquito nos conocemos de hace un montón de tiempo. Cuando jugó justo su último torneo de menores, yo jugué el primero. Me hace mucha ilusión y ojalá podamos hacer varias de las activaciones conjuntas, porque Paco te lo hace muy ameno y puede ser una experiencia muy chula.
Os habéis juntado dos mitos del pádel.
Bueno, me saca infinita ventaja. No sé si llegaré yo a su nivel.
Te compras una guitarra y... fácil (risas)
No, no. Paco tiene algo que no tiene nadie.
Marta, tú también tienes algo que no tiene nadie, un ángel que parece que te acompaña siempre.
