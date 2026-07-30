Martina y Claudia ya dan miedo tras su debut en Pretoria

Cuando las ves jugar parece imposible que tengan tan solo 20 y 18 años. Claudia Fernández y Martina Calvo debutaron como pareja en el P1 de Pretoria generando una gran expectación, no en vano todo el mundo vaticina que será un binomio muy a tener en cuenta en esta segunda mitad de la temporada y quien sabe si mucho más allá.

Son muy jóvenes, mucho, pero no se nota apenas en el 20x10. La misma madurez mental que estas dos jugadoras han mostrado desde su irrupción en el circuito se traslada en la moqueta con un juego paciente, sin precipitaciones, táctico, madurando cada punto, cada jugada para poder ganar terreno a sus rivales. Precisamente en frente tenían a Julieta Bidahorria y Marta Caparrós, una pareja que jamás tuvo opción ante la navarra y la madrileña en el primer set, pero que reaccionaron en el segundo auqnue acabaron cediendo y de esta manera Martina y Clau se llevaron el triunfo por 6-1 y 7-5 en Pretoria.

El partido arrancó con el dominio total de la pareja número cuatro. La gran defensa de Claudia y la pegada y visión de juego de Martina se tradujeron en una ventaja desde el primer minuto que Bidahorria y Caparrós jamás supieron contrarrestar. Mucho cambiaron las cosas en el segundo parcial donde la pareja hispano-argentina lograba un break aunque inmediatamente Fernández y Calvo devolvieron el equilibrio en el marcador.

Un duro segundo set

El partido se igualó muchísimo después de que Marta subiera su nivel tras un paso por banquillos donde reconocía que "es que me da vergüenza", refiriendose a su juego. Su compañera y su entrenador, Martín Dantonio, la animaron a dar un paso al frente, arriesgar más y no hundirse. Y la reacción llegó. Incluso tuvieron una nueva bola de break con 4-4 en el marcador. Siguió el equilibrio con Caparros y Bidahorria elevando su juego a otro nivel, salvando incluso dos bolas de partido, pero las chicas de Gaby Reca supieron mantener la concentración, el plan de juego y con ello llegó el esperado triunfo.

En cuartos de final se medirán a Jana Montes y Marta y Marta Barrera quienes se impusieron a Lorena Rufo y Victoria Iglesias por 6-4 y 6-2.

Ya dan miedo

Calvo y Fernández ya empiezan a dar miedo a sus rivales, muchas de ellas en la grada para estudiar a esta nueva dupla, no en vano se nota que pese a su juventud han trabajado al lado de jugadoras veteranas, incluso números uno como Gemma Triay y Alejandra Salazar, y en los últimos torneos junto a Sofi Araújo la madrileña y Martita Ortega la navarra. Son experiencias vitales para que el futuro de estas dos jugadoras sea mucho más acelerado, llevan en su mochila aprendizajes que las han ayudado a convertirse en jugadoras mucho más profesionales de lo que tocaría a su edad.

Ya no son dos niñas que juegan para divertirse y tiran de físico y genialidades para escalar en el pádel sino que se trata de dos jugadoras profesionales que saben perfectamente los sacrificios que ello conlleva y aprenden a disfrutar del proceso, del entrenamiento, de la preparación física, de llevar una nutrición sana... y de todo aquello imprescindible para cumplir un sueño.

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Por otro lado, otra pareja que se está acoplando a la perfección son Marina Guinart y Ale Alonso quienes también certificaron el pase a cuartos de final tras un contundente 6-1 y 6-2 ante Marta Borrero y Caterina Baldi.