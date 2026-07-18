Martina Calvo y Martita Ortega ganan el duelo del morbo tras una batalla de más de tres horas

Había muchos focos apuntando al duelo entre Martina Calvo-Marta Ortega y Claudia Fernández-Sofía Araujo, y el partido no decepcionó. El denominado duelo del morbo, marcado por el intercambio de parejas que se hará efectivo a partir del Premier Padel P1 de Pretoria, terminó cayendo del lado de Calvo y Ortega después de una auténtica batalla de resistencia que superó las tres horas de juego y se resolvió por 3-6, 6-4 y 7-6 (2).

No era un encuentro cualquiera. A partir de la próxima cita del circuito, Martina Calvo compartirá pista con Claudia Fernández, mientras que Martita Ortega iniciará una nueva etapa junto a Sofía Araujo. Cuatro jugadoras que, por unas horas, aparcaron el futuro para pelear con todo por un puesto en las semifinales de Málaga.

El choque tuvo todos los ingredientes de un gran partido. Fernández y Araujo golpearon primero llevándose la manga inicial, pero Calvo y Ortega reaccionaron con personalidad para igualar el encuentro en un segundo set de enorme desgaste físico y mental. Con todo por decidir, el tercer parcial fue una batalla sin concesiones en la que ninguna pareja logró romper definitivamente el equilibrio. En el desempate, la sangre fría de Calvo y Ortega marcó la diferencia para cerrar una de las mejores actuaciones del torneo y clasificarse para las semifinales.

Martina y Martita jugaron un gran partido / Premier Padel

Las favoritas no fallan

También respondió con autoridad la pareja número uno del circuito. Gemma Triay y Delfi Brea se tomaron la revancha de la reciente final de Burdeos, donde habían caído ante Tamara Icardo y Claudia Jensen, y esta vez no dieron opción. La menorquina y la argentina dominaron el encuentro desde el inicio para imponerse por 6-2 y 6-4, demostrando que aquella derrota ya forma parte del pasado y que siguen siendo las principales candidatas al título.

Quien tampoco falló fue la gran esperanza local. Bea González, arropada una vez más por el público del Martín Carpena, volvió a ofrecer una sólida actuación junto a Paula Josemaría. Las segundas cabezas de serie superaron con claridad a Bea Caldera y Carmen Goenaga por 6-1 y 6-3, manteniendo intactas sus opciones de conquistar el torneo en casa.

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La jornada dejó además uno de los momentos más divertidos del campeonato. Tras la victoria, el técnico de Paula Josemaría y Bea González, Claudio Gilardoni, cumplió la promesa que había realizado durante el torneo de Valladolid y apareció en la entrevista posterior luciendo una llamativa peluca, provocando las risas del público y de las propias jugadoras.