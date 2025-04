Martina Calvo: "Lo de Lamine es una pasada, pero me gustaba el Barça de Iniesta y Xavi"

Nació en Pamplona hace 16 años y el jueves hizo historia junto a su pareja Marta Borrero al convertirse en la jugadora más joven de Premier Padel en clasificarse para cuartos de final. Tampoco antes una pareja había conseguido llegar a estas alturas del cuadro procediendo de la qualy y también batieron este récord. Su futuro es alentador pero ella es consciente de que hay que ir paso a paso.

De muy pequeñita cambió el fútbol por el pádel "porque se me daba mejor" y pese a que es de Pamplona le gusta mucho el Barça. "Mi padre me riñe porque dice que soy más del Barça que de Osasuna", explica riéndose. Extrovertida pero a la vez con ese punto de no querer llamar la atención, Martina Calvo atendió a Sport nada más conseguir la gran proeza de eliminar en octavos de final a Marta Ortega y Sofi Araújo. Era una niña feliz.

Este viernes perdió en cuartos ante Ale Salazar y Vero Virseda, pero la ilusión ya queda para siempre impregnada en su piel y en su cabeza.

¿Cómo te sientes después de lo que has conseguido en Bruselas?

Me siento muy feliz. Nunca había llegado a cuartos y más ganando a esta pareja. (Marta Ortega/Sofi Araújo). Las número cuatro del mundo, ¡no está mal!

¿Eres consciente de lo que estás consiguiendo?

No mucho. De momento lo veo como que he llegado a cuartos, que es mucha felicidad pero cuando esté en casa y hable con mi entrenador y con mi familia creo que lo asimilaré más.

Martina empezó de muy joven en el pádel / Martina Calvo

¿Cómo empezaste en el pádel?

Mis tíos son los primeros de la familia que jugaron a pádel, se engancharon después mis padres y mientras ellos se entrenaban me dejaban en las pistas y allí estaba yo dándole con la pelota a la pared prácticamente todos los días. Ya con cuatro años empecé a entrenar. No a competir porque era muy pequeña.

Martina con cuatro añitos y su pala de pádel / Martina Calvo

¡Con cuatro años!

Sí, casi en la cuna.

¿Hacías clases ya de pequeñita como extraescolar?

Sí, soy de Pamplona y estaba en la escuela de Pablo Semprún y empecé con un grupo de niños y como me gustaba y mis padres tenían claro que el deporte es muy importante así que seguí.

Jugaba a fútbol y en realidad me gustaba más el fútbol que el pádel, pero tuve que decidir y el pádel se me daba mejor

¿Hacías otros deportes?

Jugaba a fútbol y en realidad me gustaba más el fútbol que el pádel, pero tuve que decidir y el pádel se me daba mejor y entonces el fútbol me dejó de gustar un poco.

¿De qué jugabas en el fútbol?

De medio derecho. No solía meter goles, yo pasaba la pelota. Me da vergüenza celebrar los goles y muchas veces no quería marcar por eso. Imagínate.

¿Eres vergonzosa?

No vergonzosa, pero no me gusta mucho llamar la atención. Si metía un gol me escondía rápido para mi campo.

¿Por ser que no te gusta llamar la atención no está mal la que has liado en Bruselas?

(Risas) Mientras sea con cosas buenas está bien.

¿Eres de Osasuna?

Bueno, mi padre me dice que soy cada vez más del Barça. Soy de Osasuna porque es de Pamplona pero me gusta mucho el Barça.

Martina celebra un punto en un partido / Premier Padel

Pues tienes en el Barça jugadores en los que te puedes ver reflejada como Lamine, Cubarsí…

Sí, es una pasada lo de Lamine. Soy fan en sí del equipo, pero me gustaba el equipo de antes es cuando me gustaba el Barça de verdad, el de Iniesta, Xavi…

Pero en aquella época no levantabas un palmo del suelo

Pero ahí es cuando me empezó a gustar el Barça. Ahora ya son los jovenzuelos que han cogido al equipo, pero ellos son el Barça realmente.

Cómo es tu vida

Estoy en primero de bachiller científico porque en principio quiero estudiar fisioterapia, pero podría cambiar a podología porque estoy yendo tanto al podólogo que me está gustando mucho. Me declino por la rama de las ciencias de la salud. Estoy yendo presencial cuando estoy en Pamplona y en los exámenes.

Pero sé lo que quiero hacer que es estudiar y jugar al pádel así que no me queda otra.

¿Durante los torneos tienes muchos deberes?

Me voy apañando. Los profesores me cambian los exámenes, lo que me ayuda mucho, y mis amigos me van pasando alguna que otra cosa, si no me lo voy buscando yo. En los torneos parece que tienes tiempo libre pero en realidad no te llegas a concentrar como si estuvieras en casa. Si no puedes estudiar en los torneos luego te toca estudiar más que los demás cuando llegas a casa. Pero sé lo que quiero hacer que es estudiar y jugar al pádel así que no me queda otra.

¿Eres buena estudiante?

Sí. Mi madre desde pequeña no entendía que sin estudiar sacara buenas notas. Yo le decía ‘mama es que soy superdotada’ pero luego en tercero de ESO me di cuenta de que no lo era y que había que estudiar un poco más. Soy soy organizada y esto es fundamental para poder llevar el deporte y los estudios a la vez y poder llevarlo bien.

Martina, de pequeña en bici / Martina Calvo

¿Tu mentalidad te está ayudando en el pádel?

Muy importante. Con 16 años u otras compañeras que tienen 17 estamos compitiendo por todo el mundo y viajando sola, así que tienes que tener una madurez si no, no puedes. Mis padres tienen mucho que ver en eso, también mi entrenador (Pablo Semprún) que me llevan por el buen camino. Si no tienes la cabeza bien amueblada es imposible llevarlo todo porque te va comiendo la situación. No es una situación fácil, no es normal y tienes que estar preparado para ello. Pablo Semprún es mi guía.

¿Cuándo viste que había posibilidades en el pádel?

Yo en Menores no había ganado nunca nada ni siquiera un torneo hasta hace dos años. Siempre llegaba a la final y siempre perdía contra las mismas (Jana Montes y Amanda López). Yo jugaba con una de mis mejores amigas, Flavia Cortina, que al final dejó el pádel por el fútbol y yo dejé el fútbol por el pádel. Pese a que siempre perdía las finales, me gustaba y se me daba bien.

El momento en el que hago el cambio es cuando dejo el fútbol y los dos días que entrenaba a fútbol los dedico a entrenar a pádel

Y notaste un cambio

El momento en el que hago el cambio es cuando dejo el fútbol y los dos días que entrenaba a fútbol los dedico a entrenar a pádel. En cadete de primer año gané el campeonato de España y allí dije: Lo voy a intentar. Mi entrenador me ayudaba a ir más despacio, sin saltarse pasos. Hay que jugar menores porque aprendes muchísimo. Con el entrenador el año pasado dijimos de jugar algún FIP para ganar puntos. Realmente no llegué a sumar muchos puntos, pero en Málaga del año pasado se lesionó Araceli Martínez y su pareja, Marina Guinart, me llamó para jugar con ella. Allí fue cuando me empezaron a conocer. Pero sigue siendo muy difícil entrar.

¿En quién te fijas?

Mi hermano Iñigo siempre me dice que no me gusta ver pádel porque yo siempre le decía que me aburría viendo pádel, que a mí lo que me gustaba era jugar y ya está. Pero la persona en la que más me fijo y a la que más intento copiar ahora es en mi entrenador Pablo Semprún. Él ya ha vivido este camino y es la persona que más me puede ayudar. En jugadores siempre me había gustado Marta Ortega aunque yo juego en el revés.

¿Cómo te defines como jugadora?

Bueno creo que por jugar en el revés me falta hacer más puntos. Fallo poco y sobre todo quiero ganar todo el tiempo, aunque mi entrenador me echa la bronca porque dice que parece que no quiero ganar. Vamos consiguiendo que cada vez quiera ganar un poco más.

¿Y como persona?

Soy extrovertida, muy familiar, pero en el circuito necesito por lo menos media hora para estar sola, por un poco de descanso. Pero soy una persona familiar y que quiere lo mejor para las personas que le quieren.

Me queda muchísimo por mejorar y lo que voy a hacer es entrenar para intentar ser mejor cada día. Los resultados no van a venir por arte de magia

¿Qué objetivos te marcas a corto y largo plazo?

De ranking no te sabría decir. Lo que quiero es mejorar muchas cosas. Me queda muchísimo por mejorar y lo que voy a hacer es entrenar para intentar ser mejor cada día. Creo que es así como se consiguen los resultados. Los resultados no van a venir por arte de magia.

¿Qué te dicen tus amigos?

No lo entienden. Por ejemplo el jueves me reía con mi compañera porque acabamos el partido y me escribían, ‘hola ¿cuándo juegas hoy?’ (risas). No saben ni cuando juego. Por ejemplo ahora les digo que he llegado a cuartos y me dicen: pero si no has ganado ni un torneo… pero luego me preguntan y se alegran de todo lo que me pasa.

Para mí poder vivir o hacer lo que me gusta cada día ya es un sueño

¿Estás viviendo un sueño?

Sí, para mí poder vivir o hacer lo que me gusta cada día ya es un sueño. A veces solo se valora cuando has llegado a ser x ranking, pero lo que siempre me repite mi entrenador es que hay que disfrutar del camino y yo disfruto de este camino que es un sueño.

De repente vas a ganar mucho dinero. ¿Cómo vives esto? ¿Te comprarás muchas cosas?

No me voy a comprar nada. He empezado este año con unos representantes y el tema del dinero lo llevan ellos porque mi padre llegó a un punto que entre trabajo y todo lo que me afectaba a mí se volvía loco. Yo no sé nada del dinero ni quiero saber y creo que es mejor que no sepa nada.