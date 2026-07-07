Martina Calvo y Claudia Fernández, la pareja más esperada ya es una realidad

Martina Calvo y Claudia Fernández serán nueva pareja a partir del torneo de Pretoria. Era una dupla que estaba cantada. Ya a principios de año con la revolución que supuso la separación de Ari Sánchez y Paula Josemaría, muchos éramos, me incluyo, los que pensábamos que la navarra y la madrileña unirían fuerzas, pero finalmente no fue así. Calvo eligió a Martita Ortega mientras que Fernández optó por Sofi Araújo.

Ambas, muy jóvenes, prefirieron a una veterana a su lado para seguir creciendo como jugadoras y, sobre todo en la profesionalidad, el aspecto más carente por edad con 17 y 19 años, los que tenían entonces. "Se equivocan", dijimos algunos, pero el pádel es así y nunca sabes exactamente los motivos de una elección u otro. Siempre hay intereses de por medio, puntos, sponsors, marcas, entorno y un largo etcétera que suele escaparnos a quienes no estamos en el día a día de las jugadoras.

Tanto Claudia como Martina sabían lo que era jugar al lado de una veterana, no en vano la madrileña estuvo una temporada jugando al lado de Gemma Triay, que la llevó a ser número dos del mundo, mientras que la de Pamplona jugó junto a Alejandra Salazar, la más experimentada de todas y ex número uno durante varios años.

Pero los resultados esperados no acababan de llegar. Y las sensaciones tampoco. Si bien es cierto que Claudia y Sofi jugaron la final de Valencia y eran habituales en semifinales mientras que Martina y Martita parecían tener el tope en cuartos de final, dos malos torneos en Valladolid y Burdeos precipitaron la decisión del cambio de pareja.

Claudia ya había llamado a Martina a principios de año

De hecho, Claudia ya dijo en una entrevista a Marca que había llamado a Martina para jugar juntas en 2026, pero la joven jugadora prefirió en ese momento a Ortega para tener una red de seguridad mejor. Esta vez Claudia obtuvo el "sí" de Martina y a partir del P1 de Pretoria dejarán de ser rivales para jugar al mismo lado de la red. Partirán como pareja cuatro mientras que sus actuales parejas, que han decidido unir fuerzas en un enroque que evitará un efecto dominó, serán la dupla número cinco.

Tendrán a Tamara Icardo y Claudia Jensen pisándoles los talones mientras que como pareja ocho será la de nueva formación entre Marina Guinart y Ale Alonso y Alejandra Salazar y Zazu Osoro ocuparán la octava plaza de los torneos.

Estas dos parejas ya las podremos ver en acción en el P1 de Málaga después de que hubiera una pequeña revolución es esa zona medio alta hace tan solo dos semanas.

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Así pues, habrá grandes expectativas para ver en acción a estas nuevas duplas que buscarán cercarse a las tres primeras parejas que hoy en día parecen inalcanzables. Se necesitan buenos resultados de forma mucho más regular para poder competir por los primeros puestos del ranking.