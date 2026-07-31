Martina Calvo y Claudia Fernández, llegar y besar las semifinales

Tienen un talento descomunal pese a su juventud, pero había que ver como se empastaba el juego de estas dos jugadoras y en solo dos partidos juntas ya hay respuestas: Martina Calvo y Claudia Fernández han llegado para quedarse y serán una pareja muy a tener en cuenta en adelante ya que todo apunta a que serán la cuarta pareja en discordia en las rondas finales.

De momento, en su debut, quizás algo beneficiado por la ausencia de Ari Sánchez y Andrea Ustero por lesión de esta última, ya se han plantado en semifinales y lo han hecho con un pádel maduro, convincente, seguras en la pista, sin precipitaciones ni a penas pecados de juventud. Y fue así, con estos parámetros, como lograban vencer a Marta Barrera y Jana Montes quien aseguraba en un paso por banquillos que "no estoy ni sudando". Claudia y Martina no le dieron tiempo a ello y ganaron por 6-1 y 6-4.

En semis llega la hora de la verdad con Paula Josemaría y Bea González delante que también se han plantado al sábado con una gran contundencia. Este miércoles sacaron adelante el duelo de cuartos en un abrir y cerrar de ojos ante Marina Guinart y Ale Alonso a las que ganaron por un doble 6-1.

Por la parte alta del cuadro, las número uno no fallaron tampoco y en un duro partido que se decidió por detalles ante Tamara Icardo y Claudia Jensen, Gemma Triay y Delfi Brea sacaron fuerzas de flaqueza para derribar el muro en el que se convirtió la pareja de Maxi Grabiel que acabó cediendo por 7-6 (5) y 6-4.

Salazar vuelve a unas semis

La final la buscarán ante otra pareja que lleva tan solo dos torneos junta y que es una gran noticia para el mundo del pádel. Ver de nuevo a Alejandra Salazar en una semifinal es siempre un placer. Se trata de la primera ocasión en que lo consigue en este 2026 y lo hizo al lado de Aranzazu Osoro, otra jugadora que debuta este año en semis.

Antes de celebrar el pase tuvieron que vencer a otra de las parejas que debutaba en Pretoria, Sofi Araújo y Martita Ortega. Pese a que ya habían jugado juntas en otra etapa, la madrileña y la lisboeta se vieron superadas por el pádel muy preciso de Ale y la pegada de una Zazu que jugando al revés ofrece iguales o mejores prestaciones que en el drive, donde jugó los últimos años. Al final 7-6 (2) y 6-2.

Este sábado a partir de las 13.00 horas arrancarán las semifinales femeninas donde Triay y Brea buscarán una nueva final de donde tan solo se han bajado en dos ocasiones este año, en Valencia y Valladolid. Por su parte, Bea y Paula quieren sumar puntos para no perder comba en la lucha por el número uno.

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Pero al otro lado de la pista ambas parejas tendrán a unas rivales que al margen de su talento llegarán con una motivación y una ilusión que les pueden dar este plus para superar a estas dos parejas que, a día de hoy, son las que se están mostrando más regulares en cuanto a finales y títulos ganados.