Marta Ortega: "Quiero volver a estar más arriba"

Marta Ortega (1997, Madrid) es, sin duda, una de las jugadoras más queridas del circuito Premier Padel. Se convirtió en la más joven de la historia en alcanzar el número uno del ranking mundial y la madrileña se mantiene entre las mejores con una ambición sin límites. Su objetivo, sin duda, volver a lo más alto.

En este 2024, forma pareja junto con la toledana Vero Virseda y atiende a SPORT y a un grupo reducido de medios en un acto de Certina, uno de sus patrocinadores, para charlar sobre su pasado, su presente y también su futuro vinculado a la Medicina.

¿Cómo empiezas a jugar al pádel?

Desde muy pequeña practicaba muchísimos deportes y el pádel era uno de ellos. Los lunes jugaba al pádel, los martes y los jueves baloncesto. Los viernes montaba a caballo, los miércoles hacía gimnasia rítmica y voleibol. De todo…

De todo...

Luego íbamos en verano y mi padre estaba como loco por el esquí acuático y el windsurf. Pero luego a mi madre esquiaba en Navidad no sé qué. Entonces yo le daba a todo, yo me apuntaba a todo. Entonces fui yo. Creo que fui desarrollando habilidad en general con la pelota, la coordinación mano-ojo y hubo un momento que ya me coincidieron los horarios de entrenamiento, o sea, no podía estar a la misma hora en dos sitios diferentes. Tuve que elegir y elegí el pádel porque empecé a competir, tanto en baloncesto como en caballo como en pádel y en el pádel se me empezó a dar muy bien. Y mi familia jugaba a pádel, que eso es lo más importante cuando eres pequeño porque es lo que más te atrae.

¿Por qué una familia elegiría el pádel para sus hijos. ¿Qué le dirías?

Es un deporte en el que se mejora muy rápido. Los niños pequeños cogen una coordinación increíble mano-ojo. Y, sobre todo, la coordinación de pies. En general, para su desarrollo psicomotriz, es un deporte muy completo. Día a día aprendes cosas nuevas. Al final es una clase muy cercana, no es como el tenis que hasta que pueden pasar la pelota al otro lado o aprendan a sacar tiene que pasar un tiempo. Van a poder jugar con sus padres.

¿A quién admirabas en esa primera época?

Rafa Nadal, 100%. Y como mujer veía todos sus partidos y diría Garbiñe Muguruza. Me da mucha pena que se retire. Y, respecto a otros deportes, Ona Carbonell siempre ha sido de mis favoritas.

Tu apuesta y tu dedicación por el pádel te lleva, en 2019, a convertirte en la número uno más joven del circuito con 22 años. Además, lo combinaste con la carrera de Medicina. ¿Cómo lo hiciste?

El resumen es durmiendo poco (risas). Necesitaba muchísimas horas para estudiar, pero quería utilizar las máximas horas posible para entrenar. Me levantaba a las seis, pasaba la mañana en el Hospital y por la tarde me iba directa al gimnasio y empezaba el pádel por la tarde. Luego volvía a casa y me quedaba estudiando y cenando con los apuntes hasta casi medianoche.

Si estaba de torneo me llevaba los apuntes, pero era más relajado. Los días que estaba en Madrid dormía poco.

¿Te sientes orgullosa?

Tenía dos objetivos en mi vida: ser médico y número uno en el pádel. Poder haber conseguidos ambos da vértigo. Al final cada uno en su vida se marca sus objetivos y su camino y, obviamente, tienes que estar orgulloso. A mi me hace ilusión porque creo que he dado en el clavo. Me dedicaré a la Medicina cuando ya no me dediqué en cuerpo y alma al deporte, pero ahora mi prioridad absoluta es el pádel. Me ha gustado lo que he estudiado y he podido vivir el deporte profesional representando a tu país, poder ser número uno (nos faltan los JJOO), es de lo más que puedo pedir. Pero quiero volver más arriba.

Repetir número uno, ¿entiendo? ¿Visualizas ese momento?

A la hora de visualizar no me quiero adelantar, pero visualizar el momento a momento. En el pádel, es partido a partido. Trabajo un montón la visualización, pero no del momento final, sino del de practicar a diario. Me pongo diferentes circunstancias y visualizo los partidos contra los rivales.

¿Y cómo manejas esa presión? Porque puede ser una arma de doble filo…

Siempre he dicho que el que al final consigue ser número uno es porque tiene una cierta parte de obsesión con su deporte y está constantemente pensando en eso. Vives por y para eso. Es una parte muy buena. Al final la presión siempre está. Tienes que maquillarla, llamarla de otra manera. Jugar con ella porque nunca te las vas a quitar. Es una compañera siempre, te va a jugar malas pasadas. El que diga que nunca le afecta la presión, miente 100%.

Como de importante es para un jugador español tener hasta cuatro torneos del calendario de Premier Padel en España…

Al final, quieras o no, el pádel, es muy español. Es un deporte que ha crecido aquí. Entonces muchos de los de los seguidores a día de hoy, aunque están por todo el mundo, son españoles. Por eso venimos con más ganas y hay que aprovechar la oportunidad de vernos en España. Porque tenemos cuatro, pero una de ellas no llega hasta Navidad, entonces hay que aprovecharlo, porque yo creo que cada vez vamos a estar menos aquí...

Y en escenarios muy reconocibles como La Cartuja, Roland Garros, etc...

Eso es importante. A mí me parece algo que hay que agradecerle a Premier Padel. Nunca me hubiese imaginado jugar en la Philippe Chatrier. No había ido nunca. Cuando llegas la primera vez allí es como que lo ves vacío y te asustas. Pero es que cuando ves que el sábado y el domingo estaba muy lleno, alucinas. Pero es que ya no es solo es la Philippe Chatrier, es el Foro Itálico, es que cada vez que vas a Madrid vas al WiZink, en Sevilla a la Cartuja, en Barcelona al Palau Sant Jordi. Buscan emplazamientos que son muy emblemáticos para el deporte y yo creo que eso lo ensalza, lo hace bonito, lo hace profesional, lo hace súper atractivo y yo creo que eso es muy importante y Premier en eso trabaja mucho.

Hablando de Roland Garros y siendo un escenario tan importante para los españoles gracias a la figura de Rafa Nadal me gustaría saber si os habéis conocido.

Sí.

¿Cómo es en las distancias cortas?

Le admiro un montón y ya he podido coincidir con él varias veces porque la primera yo no pude hablar directamente. O sea, yo me quedé así: “Hola, Hola”. Creo que no le dije ni mi nombre al pobre, ¿sabes? Pero como iba con Maribel fue más fácil. Soy muy amiga de su hermana, entonces eso hace que la relación sea muy cercana y muy normal. Es súper amable y gracioso. Yo solo le había escuchado hablar en las ruedas de prensa y siempre tiene ese gesto tan profesional, tan serio, tan impasible y es súper risueño. Está todo el rato sonriendo y en la academia, que yo siempre le he visto en un ambiente de la academia, va saludando a todo el mundo. No, la verdad es una persona súper cercana y su familia también.

¿Cómo trabaja el factor mental una pareja de élite? ¿Cómo estás enfocando esa parte con Vero esta temporada?

Es cierto que con Vero sí que tenemos una ventaja y es que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Entonces no tenemos quizá esa primera barrera de “cómo le digo yo o cómo lo expreso”. Vero y yo hablamos. A veces podemos hablar más directamente o más indirectamente o junto con el entrenador, pero entre nosotras esa falta de comunicación no ha existido en ningún momento. La parte mental, en nuestro caso, es un poco más para la solución y la gestión de momentos en concreto de la competición. Pues saber que las dos tendemos a acelerarnos y a que el partido corra muy rápido. Entonces yo asumo ese rol de frenar un poco cuando un punto haya ido mal o cuando sea un momento importante.

Sueles analizar los partidos durante los partidos...

Sí y pruebas a analizar cómo te has sentido, quizá porque has encadenado dos errores no forzados seguidos y tratas de tener siempre un recurso psicológico que te ayude a mejorar. Hay que saber gestionar los momentos de un partido: darle importancia a lo que la tiene, aceptar un buen golpe del de enfrente, no frustrarte.

Marta Ortega, embajadora de Certina / NEWSLINK

La entrevista con Marta Ortega se llevó a cabo aprovechando la presentación del Certina DS-7 Chrono Padel Edition que ella misma ha diseñado junto con la marca suiza. "Me gustan los relojes desde que soy muy pequeña, prácticamente, desde que supe leer la hora ya me encantaban. Viene de familia. Me gusta que tengan cronógrafo, que sea muy deportivo y que el tamaño sea de 41 milímetros. Quise también que la esfera fuera de carbono porque es del mismo material que está hecha mi pala de pádel".

Colabora con Certina desde el año pasado y Marta tiene claro que no será el único proyecto que lleve a cabo con ellos. "Estoy súper contenta desde que lo vi y en cuanto cada uno fue poniendo sus gustos y también su experiencia dentro de la marca y dentro del mundillo, cada vez me iba gustando más. Tenemos más ideas. Este era como el primer lanzamiento, pero en cuanto estábamos con este ya estábamos pensando otra cosa", sentencia la madrileña.