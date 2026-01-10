Marta Ortega y Martina Calvo, pareja oficial para 2026 de una larga lista de novedades... sin oficializar

Era un secreto a voces, pero por fin lo hicieron oficial y Marta Ortega y Martina Calvo confirmaron que jugarán juntas este 2026 formando una pareja cuyo rendimiento es una incógnita, pero asumiendo la experiencia de la madrileña y el potencial de la navarra, seguro que será una dupla muy a tener en cuenta este año que acaba de empezar y cuya temporada está a la vuelta de la esquina.

La nueva pareja eligió el buen humor para dar a conocer su nueva unión y con un divertido vídeo en TikTok confirmaron que jugarán juntas en 2026.

La separación de Ari Sánchez y Paula Josemaría derivó en una cascada de cambios en el circuito femenino de cara a un 2026 que se prevé apasionante en la lucha por el número uno que ostentan Gemma Triay y Delfi Brea. Uno de ellos fue la decisión de Martita Ortega de cambiar de aires y decidió separarse de Tamara Icardo, con quien no han alcanzado los resultados esperados, para unirse a la joven Martina Calvo. Pese a sus 17 años, la pamplonica ya ha demostrado un talento y una madurez en la pista poco habitual en una jugadora tan joven lo que, unido a la experiencia de Ortega, puede dar sus frutos en la pista.

Sin duda Martita podrá darle a Martina las herramientas para ser una jugadora profesional, algo que la pasada temporada Calvo ya pudo experimentar al lado de toda una veterana como es Alejandra Salazar, con quien compartió pista desde mediados del año pasado. La navarra, con grandes aspiraciones, espera que junto a Martita pueda llegar a mayores esferas en los torneos y poco a poco ir subiendo escalones de un ranking donde actualmente ocupa la posición número 14, lo que le dio la oportunidad de estar en sus primeras Finals en Barcelona.

Junto a Marta, esta pareja partirá entre las mejores. En principio serían pareja cinco, pero en el hipotético caso de que se unieran Tamara Icardo y Alejandra Salazar, todavía sin pareja, serían ellas la cinco y Ortega y Calvo pasarían a ser pareja seis.

Muchas parejas nuevas sin oficializar

A día de hoy, solo Martita y Martina han hecho oficial su unión de cara a 2026 de las muchas parejas nuevas que encontraremos en el circuito esta temporada que está a punto de arrancar. Han trascendido otros muchos binomios de nueva formación que veremos en acción a partir de febrero, pero no han sido anunciadas todavía. Estamos hablando de las siguientes parejas: Ari Sánchez -Andrea Ustero, Paula Josemaría - Bea González o Claudia Fernández - Sofi Araújo entre las duplas de mayor ranking.

La pareja formada por Ari y Andrea no es oficial pero un desliz de Pablo Aymá cuando explicó por qué dejaba de ser entrenador de Ustero hizo que se confirmara la dupla formada por las dos jugadoras catalanas.

El nuevo orden mundial

El ranking de parejas quedaría de la siguiente manera a la espera de saber con quién jugarán Ale Salazar y Tamara Icardo. En caso de que se unieran serían pareja 5 con 11.435 puntos.

Gemma Triay - Delfi Brea 36.120 puntos Paula Josemaría - Bea González 27.760 puntos Ari Sánchez - Andrea Ustero 21.345 puntos Claudia Fernández - Sofi Araújo 20.070 puntos Marta Ortega - Martina Calvo 11.180 puntos Claudia Jensen - Alejandra Alonso 10515 puntos Vero Virseda - Marina Guinart 8.225 puntos Carmen Goenaga - Bea Caldera 7.430 puntos

En los próximos días se irán anunciando estas nuevas parejas que harán las delicias de los aficionados esta temporada en el circuito femenino.