Marta Marrero: "Me da pena dejar lo que me ha dado tanta felicidad, pero ha sido un buen partido"

Marta Marrero se despidió este miércoles del pádel profesional. Lo hizo con la cabeza alta, compitiendo como un huracán en la pista, con toda su gente al lado y sintiendo emociones encontradas. No esperaba retirarse antes de final de año, pero su embarazo la obligó a cambiar de planes. Ha sentido el cariño de todos y su amor por el pádel seguirá latente en su corazón. Se va una leyenda de este deporte donde cumplió los sueños que no llegaron en el tenis. Tiene 42 años, una preciosa hija y otra que viene en camino. Marrero ha tenido una carrera plena. Lo sabe y se le nota.

SPORT ha tenido el privilegio de hablar con ella nada más acabar su último partido como profesional. Y una vez más ha sido esa jugadora dulce, amable, cariñosa y con las ideas claras.

En primer lugar, ¿cómo te sientes ahora mismo? Ya eres exjugadora.

Tengo una mezcla de sentimientos de felicidad por todo lo recorrido. Llegó el fin de una etapa en la que he sido muy feliz y, a la vez, con el estómago un poco encogido. Me da pena dejar lo que me ha dado tanta felicidad, pero ha sido un buen partido, un partido que he disfrutado y con eso me quedo.

¿Eres consciente de la decisión que has tomado?

Yo creo que no. Necesito unos días para darme cuenta de que esto se ha acabado.

Que me perdonen las jugadoras ya que al venir del tenis, quizás a veces he ido como un robot, a mi bola, pero les aprecio muchísimo a todas, las admiro y las voy a echar de menos.

¿Qué porcentaje hay de tristeza y qué porcentaje hay más de emoción?

De emoción, un 70-80%. Estoy muy emocionada con el cariño que he recibido estos días por parte de mis compañeras, que al final es lo que me llevo. He convivido mucho con ellas. Les decía a nivel petit comité que me perdonaran si en algún momento no me he abierto. Vengo de un deporte que era muy individual, como es el tenis, y quizás a veces, en muchos momentos, he ido como un robot a mi bola. Pero les aprecio muchísimo a todas, las admiro y la verdad es que las voy a echar de menos.

Hoy ha sido tu último partido. ¿Qué quedaba en este partido de la Marta Marrero que empezó en 2012 en el mundo del pádel?

Yo creo que una versión diferente, quizás no tan agresiva como los primeros años, no tan física, porque realmente es lo que hay. Tengo 42 años y eso se nota, pero sí que he sentido que soy la misma jugadora competitiva que siempre, y eso me gusta de mí.

¿Te ha quedado algo en el tintero?

Yo creo que no. Me he podido equivocar, seguramente en decisiones que he podido tomar, pero a nivel deportivo yo creo que me he metido siempre en la pista a dar el máximo, intentar sacar el máximo de mi compañera y estoy contenta con eso.

Guardo momentos increíbles, momentos también de tensión, porque al final cuando estás peleando por un número uno, la tensión que se vive y que se respira en el equipo es importante

Fuiste número uno en dos ocasiones. ¿Qué recuerdos te quedan de aquello, que supongo que es uno de los momentos más importantes de tu carrera?

Sí, sin duda fue el momento más importante, cuando conseguí el número uno con Alejandra, y obviamente luego con Martita, y otros títulos como el Mundial ya que me hacía muchísima ilusión mantener un deporte en equipo y es un título único. Y guardo momentos increíbles, momentos también de tensión, porque al final cuando estás peleando por un número uno, la tensión que se vive y que se respira en el equipo es importante, porque la exigencia es cada semana, cada semana tienes que intentar ganar el torneo, y no te da tiempo casi de disfrutar la victoria con lo cual al final es, bueno, muy contenta, pero es tensión, es mucha tensión.

¿Has vivido con serenidad el hecho de aceptar que ya no es alcanzable el número uno?

Sí. Yo era consciente ya cuando volvía, de hecho antes de volver a las pistas, cuando veía a la nueva era, a las jóvenes, cómo jugaban, cómo corrían, cómo se movían por la pista, veía que eso no iba a ser posible de nuevo. Era algo que tenía muy claro en mi objetivo cuando volví. Era un poco el reto de volver después de ser madre, de sentirme otra vez competitiva, de vivir este nuevo circuito, y creo que, bueno, lo conseguí y estoy satisfecha del rendimiento que he tenido.

Ahora en el pádel continuamente hay cambios de posición, no es tan estático quizás como era antes, y creo que es un poquito más vistoso.

¿Tú has vivido la evolución del pádel? ¿Con qué te quedas del pádel de antes y con qué te quedas del pádel de ahora?

Quizás el pádel de antes era más psicológico, más de aguantar, de sufrir, de partidos larguísimos, que tiene mucho mérito porque tienes que estar mucho rato en pistas, súper concentrado. Quizás ahora me quedo con el pádel físico. Continuamente hay cambios de posición, no es tan estático quizás como era antes, y creo que es un poquito más vistoso el pádel de ahora.

En toda tu carrera has tenido muchas compañeras. Me gustaría que me definirías así, con una palabra, a Nela Brito.

Alegría.

¿Cata Tenorio?

¡Vamos Cata, vamos Cata!. Es una amiga y una crack tanto dentro como fuera de la pista.

¿Ale Salazar?

Las fieritas

¿Marta Ortega?

Las Martas. Que ahora hay otras Martas, pero nosotras fuimos las primeras.

¿Lucía Sainz?

Fue una grata sorpresa. Habíamos estado muchos años de rivales, y al final tenerla enfrente impone mucho, pero me gustó vivirla a mi lado.

¿Aranza Osoro?

Está como una cabra

¿Y tu actual compañera con la que has dicho adiós? ¿Lucía Martínez?

Un diamante por pulir.

Al principio cuando me quedé embarazada fue un shock porque vi que lo tenía que dejar a mitad de temporada con todos los compromisos que tengo adquiridos, porque al final cierras contratos de patrocinios y de marcas para un año y eso, en un momento dado, me preocupó mucho

La realidad es que tu retirada se ha precipitado por una muy buena noticia. ¿Contabas con ello? ¿No te quisiste esperar a final de año?

Pues mira, son cosas que han sucedido así. No lo buscábamos, de hecho queríamos ser padres, pero una vez retirada, pero bueno, ha sucedido así. Al principio fue un shock porque vi que lo tenía que dejar a mitad de temporada con todos los compromisos que tengo adquiridos, porque al final cierras contratos de patrocinios y de marcas para un año y eso, en un momento dado, me preocupó mucho porque no me gusta quedar mal, pero al final son cosas que a día de hoy me hacen muy feliz y la gente que me apoya se lo ha tomado fenomenal, con lo cual me quedo con eso.

Marta se abraza a Lucía, su última compañera en la pista / Premier Padel

Ahora supongo que te veremos como empresaria, tú ya eres empresaria del pádel, pero no sé si te ves también en el banquillo.

Pues yo creo que a corto plazo seguramente que no, porque ahora me espera un buen show en casa, pero sí que siempre me ha gustado el tema de enseñar. Al principio los primeros años de empezar al pádel lo compaginé y ahora con la academia de competición pues me motiva muchísimo poner un granito de arena con esos niños para mostrarles un poquito el camino. Sí que voy a estar involucrada en la Academia y no se sabe, quizás el día de mañana, cuando mejor me forme bien como entrenadora, porque no tiene nada que ver ser entrenadora con ser jugadora pero ¿por qué no?

Me hubiera gustado poder despedirme en una pista central, quizás en otro horario, que me pueda venir a ver más gente y quizás esperaba otra cosa por parte del Premier

Leímos ayer una pequeña queja con Premier Padel por haberte puesto en la pista 3

Me ha dolido, no te voy a mentir, porque al final uno se imagina una cosa y siendo jugadora local, que llevo 25 años aquí en Catalunya, pensaba que iban a tener eso en cuenta. Me hubiera gustado poder despedirme en una pista central, quizás en otro horario, que me pueda venir a ver más gente y quizás esperaba otra cosa por parte del Premier.

Muchas gracias, muchas felicidades por tu carrera y a vivir la nueva vida.

Muchas gracias a ti por todo el cariño que siempre me has mostrado y por todo el respeto.