Marina Guinart: "Creo firmemente que los FIP no tendrían que dar tantos puntos"
La jugadora catalana está viviendo su mejor temporada este 2026 a sus 29 años al aldo de Vero Virseda y mantiene la ilusión con la que comenzó el proyecto del pádel tras descartar el tenis, deporte por el que apostó de niña.
Angie F.G.
Nació en Castellar del Vallès hace 29 años. Su primera pasión fue el tenis, pero viendo que pasaban los años y no alcanzaba los objetivos estaba ya por abandonar el deporte cuando apareció el pádel en su vida. Una nueva oportunidad de vivir por y para el deporte. Su carrera en el 20x10 no ha sido nada fácil y hace dos o tres años se planteaba si seguir puesto que es complicado continuar si los resultados no acimpañan.
Apostó por una temporada más y apareció en su vida Vero Virseda. Con ella se ponía pareja ocho y se abría un mundo con un futuro más divertido a la vez que más llano a todos los niveles... bueno, a todos menos a uno, el de la exigencia. Pero la presión motiva a esta jugadora zurda de casi 1.80 m de altura con una pegada importante y encontrando unos ángulos en su juego inalcanzabel para sus rivales, se llamen como se llamen. Es Marina Guinart y quiere más, mucho más.
¿Cómo se vive de pareja ocho?
Es una presión que también tienes, pero creo que es una ventaja que si se aprovecha es muy buena. Estoy muy contenta de poder estarlo, así que mañana a disputar unos cuartos más.
¿Y contra las número uno?
Sí. Hemos jugado ya muchas veces contra ellas, sabemos que es partido complicado pero también sabemos cómo jugar así que a confiar en nuestro juego y a ver cómo se nos da.
Tú estabas en modo si sigo, si no sigo y estás viviendo tu mejor temporada, menuda dicotomía.
Vivir de esto es complicado, yo ya venía del tenis, que ya venía de un rodaje y hace dos o tres años me lo planteé, pero ahora mismo estoy muy feliz de estar aquí, de la vida que tengo, de mi equipo así que ahora ni me lo pienso.
¿Qué te ha dado Vero Virseda para dar este salto de calidad?
Nos complementamos muy bien en tema de juego y de equipo. Cuando lo dejó con Aranza nos pudimos meter pareja ocho, lo aprovechamos bien y se nos está dando bien.
¿Qué aspiraciones tenéis a medio plazo?
Seguir por el camino que estamos haciendo e intentar las veces que podamos aprovechar la ventaja de ser pareja ocho. Intentar meternos siempre en cuartos y dar un pasito más hacia las semis que al final es lo que todo el mundo busca.
Una curiosidad, sois pareja ocho pero siempre os tocan pistas secundarias. ¿Eres de las que prefieres jugar a 'escondiditas' sin tanta presión o en una pista central llena de gente?
A todo el mundo le gusta jugar en una pista central con gente, por lo menos a mí me encanta tener una pista central con muchísima gente como en Buenos Aires o cuando jugué en el Palau creo que es increíble, como jugador es increíble ver que tanta gente te está viniendo a ver y disfruta de tu juego y de tu trabajo, pero cuando te toca en pistas secundarias también es porque no juegas contra ninguna de las de arriba así que el balance ahí queda, pero jugamos igual donde nos pongan pero me gusta mucho jugar en las centrales.
Sois una pareja que habitualmente jugáis torneos FIB para rascar puntos. Hay mucha polémica con este tema de si las parejas top tienen que jugar o no. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto y respecto a las nuevas normas que ayer anunció Premier Padel?
Tampoco me las he mirado mucho porque aún queda mucho para el 2027. Nosotras jugamos los torneos FIP porque dan muchos puntos. Sobre todo estamos jugando los platinum que dan muchos puntos y si la pareja de detrás tuyo o de delante tuyo lo juega, los tienes que jugar, pero son torneos que tendrían que aprovechar las que vienen de abajo para poder darse impulso para subir. El problema es que dando tantos puntos nos 'obligan' entre comillas a jugarlo nosotras. Estaría de acuerdo y creo firmemente que no tendrían que dar tantos puntos porque es una locura lo que dan y nosotras tendríamos que sólo centrarnos en jugar Premier Padel.
Tú has vivido mucho tiempo en la zona media o sea que empatizas con las otras jugadoras.
Totalmente, yo soy la típica jugadora que siempre que hablo con las que están en previa o a punto de entrar en cuadro les digo que yo estoy de acuerdo con eso. Ahora tenemos los FIB que ayudan a las de abajo a coger puntos pero claro si ganando un FIB Platinum ganas 300 puntos es una barbaridad y los tenemos que jugar.
¿Ves el padel femenino más equilibrado o siguen siendo inalcanzables la 1 y la 2 e incluso la 3?
Creo que ahora mismo está más igualado que nunca. Ha habido bastantes cambios de pareja respecto al año pasado y eso como jugadora te da motivación a tener más oportunidades pero obviamente, si están ahí arriba es por algo y siempre que jugamos contra las de arriba es muy difícil. Lo hacen muy bien así que sí que creo que hay un salto importante pero una vez entras en pista nunca se sabe lo que va a pasar, igual que nosotras con las de arriba o nosotras con las de previa así que cada partido es un mundo.
¿Qué crees que las diferencia tanto?
Bueno todo el mundo no puede ser número uno porque todas entrenamos mucho y todas lo queremos ser. Talento, trabajo, dinámicas, al final cuando dos jugadoras se juntan y son dos bombas es muy complicado. Creo que las diferencian poquitas cosas que hacen que sean las que están arriba.
¿Estamos en año de mundial? ¿Te ves en la convocatoria?
!Ojalá ojalá! Aparte me hace mucha ilusión que Carol esté de capitana ya que jugamos juntas y tengo muy buena relación con ella pero... ojalá. Es un sueño para cualquier jugadora y ojalá poder estar. Yo voy a seguir por mi camino y ojalá se dé.
Entiendo por tus palabras que habrá Marina Guinart para rato, al menos en 2027 seguro.
Para mucho rato, sí. Os vais a cansar de mí seguro.
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