Maribel Nadal: "Nuestro objetivo es ofrecer a los jugadores y al público eventos de primer nivel"
La Rafa Nadal Academy Kuwait, fue reconocida la pasada semana gracias al galardón al FIP World Cup Pairs como mejor torneo profesional de pádel de 2025.
Angie F.G.
Una semana después de recibir el premio al mejor torneo profesional de pádel de 2025 en los World Padel Awards, la Rafa Nadal Academy Kuwait sigue saboreando el reconocimiento al FIP World Cup Pairs, el nuevo Mundial por parejas organizado por la Federación Internacional de Pádel (FIP). Un galardón que confirma el impacto internacional de los eventos impulsados por la academia y su apuesta por la expansión del pádel.
Maribel Nadal, subdirectora general de la Rafa Nadal Academy by Movistar, valoró el significado de este reconocimiento para el proyecto deportivo: “Recibir un premio de esta magnitud en los World Padel Awards es una enorme satisfacción para todo el equipo. El año pasado ya fuimos reconocidos por el Kuwait City Premier Padel P1 y este nuevo galardón por el FIP World Cup Pairs confirma que el trabajo que se está realizando va en la dirección correcta”.
Un torneo nuevo marcado por el éxito
El FIP World Cup Pairs, disputado en la Rafa Nadal Academy Kuwait y en 'The Arena', reunió durante una semana a las mejores parejas del mundo. En el cuadro masculino se impusieron Alejandro Galán y Federico Chingotto, mientras que en el femenino el título fue para Ari Sánchez y Paula Josemaría, en el estreno de este nuevo formato de campeonato mundial.
Para Maribel Nadal, el reconocimiento refuerza la filosofía con la que la academia trabaja en la organización de competiciones internacionales: “Nuestro objetivo es ofrecer a los jugadores y al público eventos de primer nivel, cuidando cada detalle y contribuyendo al crecimiento del pádel a nivel internacional”.
El torneo, desarrollado en colaboración con el grupo Tamdeen, consolidó a Kuwait como uno de los nuevos epicentros del pádel global y confirmó la apuesta de la Rafa Nadal Academy por la expansión del deporte en Oriente Medio.
La Academia Rafa Nadal se está convirtiendo en referente mundial
El premio al FIP World Cup Pairs se suma a un calendario intenso de competiciones organizadas por los centros internacionales de la academia durante 2025, entre ellas el Premier Pádel Cancún P2, disputado en el Rafa Nadal Tennis Center Costa Mujeres, y diferentes torneos del circuito FIP en sus instalaciones. Ya en este 2026, la Rafa Nadal Academy Mallorca ha acogido el primer FIP Bronce Mallorca celebrado en España, además de participar recientemente en la Hexagon Cup en Madrid.
Este reconocimiento internacional consolida la proyección de la Rafa Nadal Academy como organizadora de grandes eventos y refuerza su papel en la profesionalización y crecimiento global del pádel.
