Marcela Ferrari: “Se puede competir a las parejas 1 y 2”

"La evolución del pádel femenino hace que haya menos distancia entre las parejas" Es una de las personas que más visibilidad y poder dio al rol de mujer entrenadora en su día como preparadora de la pareja número uno Belasteguín/Lima

A Marcela Ferrari le gusta hablar de pádel. Se le nota. Y no para quieta: seleccionadora italiana, dirige la escuela del Club Esportiu Laietà, se mete en todos los fregados que sirvan para darle visibilidad a este deporte y se ha embarcado en el proyecto de élite que junta Aranzazu Osoro y Lucía Sainz.

Menudo cóctel de garra, lucha y constancia tiene en su equipo.

Si. Son dos jugadoras muy trabajadoras, que les gusta poner mucho empeño en la constancia, en el día a día en la pista y que tienen un carácter muy fuerte y muy competitivo.

¿Cómo surgió?

Sonaba en el circuito que Zazu jugaría con Sofi Araújo pero los caminos no las llegaron a juntar. Sofi está con Delfi Brea y Aranzazu siempre había sido una opción para Lucía. La tenía en la cabeza por juventud y talento. Lu es una roca. Me gusta llamarla así. Y Zazu tiene visión, mucha muñeca. A mi me apetecía volver a estar con Lucía en el día a día. Se nos quedó una espina. Y creo que el proyecto es muy atractivo, con un grupo muy amplio de trabajo. No estaré con ellas en esta gira suramericana de World Padel Tour pero lo sufriré desde la distancia.

¿Cómo se trabaja con una pareja primeriza?

Se habla mucho. De todo. Pero, sobre todo, se escucha. Valorar en qué punto están, donde se encuentran. Qué temen, qué creen que pueden mejorar, por donde creen que se les puede hacer daño. Marcar planes a corto término. Para la técnica, para lo físico y para lo mental. El grupo es muy grande. Los entrenadores y los jugadores somos la cara visible pero hay muchas cosas detrás.

Lucía tiene talento, esfuerzo, ganas, constancia y vive cada entrenamiento con la máxima exigencia.

¿Las veremos arriba?

Esperemos que sí. Se trabaja para esto. Lucía ha demostrado que es una número 1. Tiene talento, esfuerzo, ganas, constancia y vive cada entrenamiento con la máxima exigencia. Y creo que con Zazu se puede complementar bien. Pueden jugar en izquierda y derecha las dos. Tienen esta capacidad y eso nos puede venir bien durante la temporada.

¿Se le puede competir a las parejas número 1 y 2?

Si. Seguro. La temporada es muy larga y todas las parejas pasan por altos y bajos. Y esto genera dudas. En el primer torneo parecía que era un cortar y pegar de la temporada pasada y está claro que son dos parejas muy consolidadas pero se trabaja para subir un peldaño más. Nosotras hemos tenido una pretemporada muy corta para trabajar, miramos para adelante pero también para detrás. Poco a poco ir creciendo.

Creo que hay un grupo de 10-12 parejas que tenemos que tenernos mucho en cuenta.

La competencia es cada año más feroz

Creo que el pádel femenino ha evolucionado a unos niveles que estrechan las diferencias entre todo el mundo. Creo que hay un grupo de 10-12 parejas que tenemos que tenernos mucho en cuenta. Ale y Gemma, y Ari y Paula también. Se les puede competir.