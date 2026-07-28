Marc Quílez: "El sistema de puntuación es el problema"

Marc Quílez no pasa desapercibido. Su figura esbelta de 1,92 con esa cara de niño y pelo rubio y su imagen serena destaca por encima de los demás jugadores... aunque cada vez menos, ya que las nuevas generaciones no paran de aumentar la media de altura en las pistas.

A sus 30 años, Marc es todo un habitual de las fases previas de los torneos de Premier Padel. Él eligió el camino de ser profesional de este deporte que le apasiona y las cosas quizás no han llegado donde él soñaba, pero está satisfecho de una carrera que le ha llevado por todo el mundo y que ha vivido el crecimiento de un deporte que en sus inicios nadie imaginaba que llegaría donde está hoy en día.

Marc durante la qualy de Pretoria / Premier Padel

Suele entrar en los cuadros de los torneos no sin el sufrimiento y el desgaste que supone tener que pasar por las previas los días anteriores a las luces y los colores del espectáculo de Premier Padel. En Pretoria, sin embargo, del sufrimiento ni rastro, en un abrir y cerrar de ojos ya estaba clasificado. "Ojalá todas las qualys sean así", aseguraba el catalán feliz por la fácil clasificación.

Tardó 58 minutos en saberse en el cuadro. Los 27 que necesitó para el primer duelo y los 31 del segundo. Inaudito. Junto a su compañero Fede Mouriño derrotaron a dos parejas locales que tenían un nivel amateur ya que en Sudáfrica el pádel apenas está en fase embrionaria.

"Está claro que a nivel personal me beneficia, pero si hablamos del deporte no le hace ningún bien"

Los promotores del torneo no dudaron en completar la Qualy con parejas locales sin puntos FIP. Es un debate si ello es bueno o malo. Marc nos dio su punto de vista: "Está claro que a nivel personal me beneficia, pero si hablamos del deporte no le hace ningún bien. Es lo que pasa siempre que vamos a países donde no hay pádel, las parejas locales están muy lejos del nivel del pádel profesional y la imagen de ver partidos de 6-0 y 6-0 en 20 minutos para el deporte es muy mala".

Para Quílez, que se clasificó para dieciseisavos en Pretoria, el origen del problema está en el sistema de puntuación. "El sistema de puntuación es el problema. El jugador de ranking para jugar la previa prefiere irse a jugar un torneo FIP Silver en Portugal que venir a jugar la previa en Sudáfrica, porque tiene la posibilidad de conseguir más puntos y los costes son mucho menores". De hecho, recuerda que hay un estudio que asegura que "un jugador si jugara durante todo el año solo torneos FIP y los ganara todos acabaría el año cerca del 40 del mundo. Esto deja claro que hay un problema".

El catalán no critica que los jugadores elijan el circuito FIP, sino que exista ese incentivo. "La aspiración de un jugador debería ser jugar el circuito profesional y aspirar a estar entre los mejores del mundo. Si tiene la posibilidad de ir a otro torneo donde dan más puntos y además le resulta más económico, ¿por qué tiene que ir a jugar Premier Padel?".

A su juicio, esta situación también "provoca que se desvirtúe el ranking", ya que hay jugadores que suman más puntos disputando varios torneos FIP mientras otros compiten en Premier Padel sin poder defender esas posiciones.

Prefiero estar mentalmente tranquilo y saber que si voy a jugar Premier Padel las condiciones serán buenas

Pese a ello, Quílez sigue apostando por el circuito profesional. "Prefiero estar mentalmente tranquilo y saber que si voy a jugar Premier Padel las condiciones serán buenas y ponen en valor el deporte y el nivel de los jugadores profesionales", explica, criticando además que muchos torneos FIP "se realizan en unas condiciones que dejan mucho que desear".

Quílez reflexiona sobre el momento que vive el pádel / Premier Padel

El jugador también pone el foco en la viabilidad económica de los torneos y de los propios profesionales. "Actualmente los promotores no tienen rentabilidad. Entre todos tendríamos que mirar cómo hacer que los torneos sean viables". Y añade: "La situación actual para el cien del ranking es peor ahora que hace tres años porque estamos viajando más semanas, a países mucho más lejos y cada vez menos jugadores pueden asumir todo este gasto".

Con vistas a los cambios previstos para 2027, Quílez espera que la subida de puntos en Premier Padel ayude a equilibrar la situación. Aun así, concluye con un diagnóstico claro: "Es evidente que tenemos un problema partiendo de la base de que, punto número uno, los jugadores somos incapaces de ponernos de acuerdo y, punto número dos, la relación entre circuito y jugadores es la que es, no existe".

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Quílez asegura que si no se ponen de acuerdo entre los jugadores es porque "cada uno mira por lo suyo y es difícil, somos muy egoístas".