Marbella reúne fútbol, pádel y solidaridad en la quinta edición de World Padel Soccer

Marbella volverá a convertirse en uno de los grandes focos del deporte internacional con la celebración de la quinta edición de World Padel Soccer, un evento que fusiona fútbol, pádel, turismo y solidaridad y que tendrá lugar del 1 al 3 de junio en el Club de Pádel Los Granados.

El torneo, ya consolidado como una de las grandes citas sociales y deportivas del calendario nacional, fue presentado oficialmente con la presencia de organizadores, autoridades y patrocinadores. El impulsor del evento, José Bernal, destacó el enorme crecimiento que ha experimentado World Padel Soccer desde su nacimiento y subrayó la dimensión internacional que ha alcanzado el campeonato.

Bernal aseguró que la suma de seguidores en redes sociales de todos los futbolistas participantes supera los 100 millones de personas en todo el mundo, convirtiendo a Marbella en un escaparate mediático de primer nivel durante los días de competición. Además, recordó que el impacto económico y promocional del torneo supera los dos millones de euros para la ciudad.

La presentación del evento / WPS

Uno de los aspectos más importantes de esta quinta edición será su marcado carácter solidario. World Padel Soccer colaborará con la asociación La Sonrisa de Daniela, centrada en ayudar a una niña nacida con una enfermedad ultra rara. “Vamos a hacer todo lo posible para ayudar y dar visibilidad a esta causa tan especial”, afirmó Bernal durante la presentación.

El torneo arrancará el próximo 1 de junio con un espectacular Pro-Am que reunirá a exfutbolistas de élite junto a jugadores profesionales de pádel. Posteriormente, se celebrará la gala inaugural en el exclusivo restaurante Cielo by Mogli The Key, uno de los espacios más reconocidos de Marbella.

Entre las estrellas confirmadas para esta edición destacan nombres ilustres del fútbol internacional como David Silva, Javi Martínez, Fernando Llorente, Frank de Boer, Milinko Pantic, Rubén de la Red, Nolito, Sergio Rico, Albert Luque o Nacho Monreal, entre otros muchos invitados.

Todo a punto para una nueva edición de este torneo tan especial / WPS

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, puso en valor la repercusión turística y deportiva del evento y destacó la importancia de que grandes figuras internacionales actúen como embajadores de la ciudad. Además, anunció que numerosos colegios públicos de Marbella asistirán gratuitamente al torneo para acercar el deporte a los más jóvenes.

Por su parte, Fernando Sanz, embajador del campeonato, aseguró que World Padel Soccer se ha convertido en el torneo más prestigioso dentro de este formato. “Antes teníamos que convencer a los futbolistas para venir. Ahora sucede lo contrario: muchos quieren participar y no hay espacio para todos”, explicó.

El Hard Rock Hotel de Marbella, el escenario de la presentación / WPS

El broche final llegará el 3 de junio con la gran gala de entrega de premios que se celebrará en el Hard Rock Hotel Marbella, uno de los patrocinadores principales del evento junto a Cruzcampo, Simmons, Marbella y Eventos Ruiz.

Noticias relacionadas

Con esta quinta edición, World Padel Soccer continúa consolidándose como una referencia internacional capaz de unir deporte, entretenimiento, promoción turística y solidaridad, reforzando la imagen de Marbella como uno de los grandes destinos deportivos de Europa.