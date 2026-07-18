Manu Ginóbili se rinde al pádel en el Martín Carpena y comparte protagonismo con Tapia y Delfi Brea
La leyenda argentina de la NBA presenció las semifinales del Andalucía Málaga Premier Padel P1 y saludó a Agustín Tapia, Delfina Brea, Arturo Coello y al presidente de la FIP, Luigi Carraro
El Martín Carpena vivió este sábado una visita de auténtico lujo. Manu Ginóbili, uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos y leyenda de la NBA, aprovechó su estancia en Málaga para disfrutar de las semifinales del Andalucía Málaga Premier Padel P1, dejando una de las imágenes más destacadas de la jornada.
El exescolta argentino, cuatro veces campeón de la NBA con los San Antonio Spurs y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, compartió unos momentos con varios de los grandes protagonistas del circuito. Ginóbili saludó a sus compatriotas Agustín Tapia y Delfina Brea, dos de las grandes referencias del pádel argentino, además de conversar con Arturo Coello, actual número uno del mundo, y con el presidente de la Federación Internacional de Pádel (FIP), Luigi Carraro.
La presencia de Ginóbili no pasó desapercibida entre los aficionados, que rápidamente reconocieron a una de las grandes figuras del deporte mundial. El argentino siguió con atención varios encuentros de las semifinales, en una jornada en la que el espectáculo dentro de la pista estuvo a la altura del ilustre visitante.
Su visita supone un nuevo respaldo al crecimiento internacional del pádel, un deporte que cada vez atrae a más estrellas de otras disciplinas. La presencia de referentes como Ginóbili confirma el momento de expansión que vive el circuito Premier Padel y el atractivo que despierta entre deportistas de primer nivel.
El Martín Carpena, escenario habitual de las grandes noches del baloncesto español, vivió así un simbólico reencuentro con una de las figuras que más veces brilló sobre su parqué con la selección argentina y en competiciones internacionales. Esta vez, sin balón en las manos, Ginóbili cambió el aro por la pista de pádel y disfrutó como un aficionado más del mejor espectáculo del mundo.
- Más de 50 mil franceses reclaman repetir la semifinal ante España por una supuesta mano de Lamine Yamal
- Julián Álvarez estalla contra el Atlético de Madrid
- Las alternativas del Barça a Julián Álvarez: estas son las opciones de mercado
- Jhon Duran, alternativa sorpresa del Barça para la delantera
- La aplaudida reflexión de Erling Haaland: 'Los hombres tenemos la obligación de redistribuir ese trabajo de cuidados que históricamente ha sido depositado sobre las mujeres
- Ruud Nijstad: 'Formar una pareja de centrales con Cubarsí en el Barça es mi gran objetivo
- Sale a la luz la operación que puede acercar a Julián Álvarez al Barça: 'A partir del lunes...
- Oficial: El Atlético descarta vender a Julián Álvarez al Barça