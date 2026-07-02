Malos tiempos para Martita Ortega y Martina Calvo

De nuevo saltó la sorpresa en un torneo de Premier Padel y de nuevo fueron las mismas protagonistas las víctimas de un mal arranque. Ocurrió en Valladolid y ahora en Burdeos. Da la sensación que las semifinales en el Major de Roma fueron flor de un día, como lo fueron las de NewGiza en el mes de abril. Marta Ortega y Martina Calvo no encuentran la sintonía que se predecía cuando anunciaron su unión.

En su debut en Burdeos, la pareja seis cedió ante Noa Cánovas y Laia Rodríguez por 6-3 y 6-2 y se marchó para casa, de nuevo, antes de tiempo. Una pena que estas dos grandísimas jugadoras no estén encontrando el camino del éxito. El pádel lo tienen, la intensidad también, talento, constancia, trabajo... no les falta de nada a ninguna de las dos. Pero no se está traduciendo en la pista en forma de buenos resultados.

Noa y Laia celebran el triunfo ante Ortega y Calvo / Mariano Castro / PREMIER PADEL

No sería nada extraño que, ese movimiento de fichas que habrá en Málaga con varios cambios de pareja, tenga continuidad en torneos venideros y esta pareja se convierta en uno de las centros de atención. Al tiempo.

El resto de favoritas, unas con más y otras con menos dificultades, pasaron ronda sin problemas y Triay/Brea, Josemaría/González, Sánchez/Ustero, Fernández/Araújo, Icardo/Jensen, Salazar/Alonso estarán en cuartos de final este viernes.

Javi Leal y Fran Guerrero se despiden de Burdeos

En el cuadro masculino se vivió una auténtica batalla en la pista tres en el partido de Maxi Arce y Juan Tello contra Javi Leal y Fran Guerrero que se llevó la pareja argentina por 6-1, 6-7 (3) y 7-6 (3). De esta manera también la pareja siete del cuadro masculino decía adiós al P2 de Burdeos antes de lo previsto.

Las sensaciones de la dupla española eran muy buenas después de llegar a semis en Valladolid dejando en el camino a Yanguas y Stupa, y la realidad es que realizaron un buen partido, pero el escenario es completamente distinto al de la Plaza Mayor vallisoletana. En el Patinoire Mériadeck de Burdeos la pista es media lenta y la bola no vuela como en Valladolid, algo que favorece y mucho al juego agresivo de Javi Leal. Este jueves en frente tenían a dos auténticos trabajadores del pádel que acabaron con la paciencia de los jóvenes españoles y se llevaron un triunfo muy mental.

Noticias relacionadas

Menos dificultades tuvieron Ale Galán y Fede Chingotto, que abrían pista central con un triunfo por 6-4 y 6-2 sobre David Gala y Enzo Jensen. Coki Nieto y Jon Sanz eliminaron a Álex Ruiz y Juanlu Esbrí mientras que Mike Yanguas y Franco Stupaczuk hacían lo propio con Tino Libaak y Álex Chozas.