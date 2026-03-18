Malestar en la base del pádel: una tasa inesperada en Parma les pone en alerta

El FIP Silver de Parma dejó una situación incómoda en el circuito internacional tras la sorpresa de varios jugadores al encontrarse con un cargo adicional en el proceso de inscripción. A los 40 euros habituales se sumaban 18 euros correspondientes a una tarifa especial cuyo origen y destino no quedaban claros.

La incertidumbre creció cuando los propios jugadores trasladaron la consulta al juez árbitro del torneo, que, según explican, desconocía por completo la existencia de ese pago extra. La falta de información generó dudas en un colectivo que lleva tiempo señalando las dificultades económicas del circuito en sus categorías intermedias.

Más allá de la cantidad —que los propios jugadores consideran asumible—, el malestar radicaba en la falta de transparencia. La sensación generalizada no era tanto el importe como el hecho de tener que abonar un concepto sin explicación previa.

Las quejas de los jugadores de la base

Este episodio ha vuelto a poner sobre la mesa las quejas recurrentes de los jugadores de la denominada “pirámide intermedia”, aquellos que compiten habitualmente en torneos FIP y fases previas. Denuncian que las condiciones económicas son cada vez más exigentes para ellos, especialmente en comparación con los cabezas de serie del circuito principal.

En los torneos P2, por ejemplo, los jugadores mejor posicionados cuentan con menos rondas y disponen de cobertura de hotel y dietas, mientras que quienes disputan la fase previa —muchos de ellos habituales en los FIP Silver— deben asumir esos gastos de su propio bolsillo hasta lograr el acceso al cuadro final, una condición que recuerdan que no siempre fue así.

Las stories de Consuegra quejándose

La polémica ganó visibilidad cuando el creador de contenido de pádel Peter Consuegra, que compite en fases clasificatorias, denunció públicamente la situación en redes sociales, dando voz a un malestar compartido por buena parte de estos jugadores.

Peter Consuegra denunciando el cobro de los 18 euros / RRSS

Apenas 24 horas después, el propio Consuegra comunicaba que la Federación Internacional de Pádel se había puesto en contacto con él para aclarar lo sucedido. Según la explicación recibida, el cobro se debía a un error derivado de un malentendido entre el promotor del torneo y la federación nacional italiana, procediéndose al reembolso del importe.

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El mensaje de la FIP a Consuegra explicando el error / RRSS

El incidente quedó así resuelto sin mayores consecuencias, pero dejó una reflexión abierta entre los jugadores: ¿si el caso no hubiera trascendido en redes sociales, el desenlace podría haber sido diferente?. Esperemos que no.