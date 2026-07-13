Málaga P1 Premier Padel 2026: horarios de hoy, resultados en directo y dónde ver el torneo
Consulta los horarios y resultados de hoy en el Málaga P1 Premier Padel 2026. Te contamos dónde ver el torneo de padel en directo por TV y online
Angie F.G.
La temporada de Premier Padel celebra esta semana el Málaga P1. Desde SPORT, te detallamos los horarios de hoy en el torneo y dónde ver el Málaga P1 por TV y online en España.
Hoy, lunes 13 de julio, arranca la primera jornada del cuadro principal del torneo donde se disputará parte de la primera ronda del cuadro masculino.
El torneo tiene lugar en el Pabellón Martín Carpena y cuenta con la presencia de las mejores parejas del circuito tanto masculinas como femeninas.
Recordemos que los torneos P1 tienen en este 2026 un cuadro masculino de 48 parejas y un cuadro femenino de 28.
Los P1 son los torneos que reparten 1.000 puntos a los ganadores, por detrás de los Major que reparten 2.000 y por delante de los P2 que reparten 600 puntos a los ganadores.
Horarios del Málaga P1 Premier Pádel hoy
La jornada arranca a las 09.00 horas (CET):
PISTA CENTRAL
- Gala/Jensen vs Ruiz/Ortega | A las 09.00 h. (CET)
- Ruiz/Gil vs Pineda/García (Q) | A continuación
- Mena/Archieri (Q) vs Gutiérrez/Sánchez | A continuación
- González/Abud (WC) vs Chozas/Libaak | A continuación
- Hernández/Collado vs Zamora/Sánchez (WC) | No antes de las 16.00 h. (CET)
- Torre/Cepero vs Goenaga/Castaño | A continuación
- García/Lijó vs Cabeza/González (WC) | A continuación
PISTA 2
- Aragón/Roglán (Q) vs Guichard/Geens (Q) | A las 09.00 h. (CET)
- Ayats/Leygue (Q) vs Rodríguez/De Pascual | A continuación
- Belluati/Sager vs Benítez/Patiniotis (Q) | A continuación
- Rubio/Fernández vs Solano/Pereyre (Q) | A continuación
- Rubini/Sánchez vs Perino/Domínguez | No antes de las 16.00 h. (CET)
- Mouriño/Quílez vs Capra/Hernández | A continuación
- Deus/Deus vs Diestro/Piotto | A continuación
PISTA 3
- Montiel/Abbate vs Vilariño/Del Castillo | No antes de las 16.00 h. (CET)
- Santigosa/Sintes vs Valenzuela/Martínez | A continuación
MÁLAGA p1 PREMIER PADEL, EN DIRECTO
A continuación, puedes ver los resultados en directo de hoy en el Málaga P1:
DÓNDE VER EL MÁLAGA P1 PREMIER PADEL
El Premier Padel Tour 2026 y el Málaga P1 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.
En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).
En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.
En SPORT encontrarás cada día los resultados, horarios y noticias del Málaga P1 Premier Padel 2026, además de la actuación de las parejas españolas.
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