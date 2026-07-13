Málaga P1 Premier Padel 2026: horarios de hoy, resultados en directo y dónde ver el torneo

La temporada de Premier Padel celebra esta semana el Málaga P1. Desde SPORT, te detallamos los horarios de hoy en el torneo y dónde ver el Málaga P1 por TV y online en España.

Hoy, lunes 13 de julio, arranca la primera jornada del cuadro principal del torneo donde se disputará parte de la primera ronda del cuadro masculino.

El torneo tiene lugar en el Pabellón Martín Carpena y cuenta con la presencia de las mejores parejas del circuito tanto masculinas como femeninas.

Recordemos que los torneos P1 tienen en este 2026 un cuadro masculino de 48 parejas y un cuadro femenino de 28.

Los P1 son los torneos que reparten 1.000 puntos a los ganadores, por detrás de los Major que reparten 2.000 y por delante de los P2 que reparten 600 puntos a los ganadores.

Horarios del Málaga P1 Premier Pádel hoy

La jornada arranca a las 09.00 horas (CET):

PISTA CENTRAL

Gala/Jensen vs Ruiz/Ortega | A las 09.00 h. (CET)

Ruiz/Gil vs Pineda/García (Q) | A continuación

Mena/Archieri (Q) vs Gutiérrez/Sánchez | A continuación

González/Abud (WC) vs Chozas/Libaak | A continuación

Hernández/Collado vs Zamora/Sánchez (WC) | No antes de las 16.00 h. (CET)

Torre/Cepero vs Goenaga/Castaño | A continuación

García/Lijó vs Cabeza/González (WC) | A continuación

PISTA 2

Aragón/Roglán (Q) vs Guichard/Geens (Q) | A las 09.00 h. (CET)

Ayats/Leygue (Q) vs Rodríguez/De Pascual | A continuación

Belluati/Sager vs Benítez/Patiniotis (Q) | A continuación

Rubio/Fernández vs Solano/Pereyre (Q) | A continuación

Rubini/Sánchez vs Perino/Domínguez | No antes de las 16.00 h. (CET)

Mouriño/Quílez vs Capra/Hernández | A continuación

Deus/Deus vs Diestro/Piotto | A continuación

PISTA 3

Montiel/Abbate vs Vilariño/Del Castillo | No antes de las 16.00 h. (CET)

Santigosa/Sintes vs Valenzuela/Martínez | A continuación

MÁLAGA p1 PREMIER PADEL, EN DIRECTO

A continuación, puedes ver los resultados en directo de hoy en el Málaga P1:

DÓNDE VER EL MÁLAGA P1 PREMIER PADEL

El Premier Padel Tour 2026 y el Málaga P1 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

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En SPORT encontrarás cada día los resultados, horarios y noticias del Málaga P1 Premier Padel 2026, además de la actuación de las parejas españolas.