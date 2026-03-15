El Major de Qatar, al borde de la suspensión: Premier Padel busca soluciones contrarreloj

El Qatar Major de Premier Padel, programado del 6 al 11 de abril, está prácticamente descartado. La incertidumbre que rodea a los eventos deportivos en el país desde principios de marzo ha puesto contra las cuerdas a uno de los torneos más importantes del circuito, que a estas alturas sigue sin una confirmación oficial sobre su futuro.

El 1 de marzo, Qatar anunció la cancelación de todas las competiciones deportivas del país, una decisión que afectó a numerosas competiciones catarís. Aunque en los últimos días algunas actividades han comenzado a retomarse, las grandes citas deportivas siguen en el aire.

El ejemplo más claro es la Finalísima de fútbol, prevista inicialmente para el 27 de marzo en el estadio de Lusail. El partido ya busca nueva sede en Europa y está completamente descartado que se dispute en territorio catarí, un movimiento que ha encendido aún más las alarmas en el mundo del pádel.

Imagen de la pista central de Doha durante el torneo de 2025 / Silvestre Szpylma/Premier Padel

A esta situación se suma el reciente anuncio de MotoGP, que este domingo confirmó el aplazamiento del Gran Premio de Qatar. La carrera, prevista para el 12 de abril, se disputará finalmente el 8 de noviembre, lo que refuerza la sensación de que el país no está en condiciones de albergar grandes eventos deportivos en las próximas semanas.

En este contexto, el Major de Premier Padel aparece como la siguiente pieza del dominó. La prueba debía abrir la temporada de Majors del circuito, pero con menos de un mes de margen y sin señales claras desde la organización, su celebración en las fechas previstas parece prácticamente imposible.

La gran incógnita ahora es qué decisión tomará el circuito: cambiar las fechas, trasladar el torneo a otra sede o cancelarlo definitivamente. De momento, desde Premier Padel no se ha desvelado la hoja de ruta.

El año pasado los número uno Coello y Tapia ganaron el Major de Qatar / Premier Padel

Un calendario muy complicado

Mirando el calendario, las alternativas no son sencillas. Las semanas del 27 de abril al 10 de mayo parecen demasiado tempranas, además de coincidir con compromisos como una prueba de la Hexagon Cup, con la que la Federación Internacional de Pádel mantiene acuerdos que hacen improbable una coincidencia de fechas. La semana del 25 al 31 de mayo tampoco parece viable al situarse justo antes del Major de Roma así como por su cercanía en el tiempo.

A partir de junio aparecen algunas ventanas posibles, aunque con dificultades logísticas. La semana del 15 al 21 de junio podría ser una opción, pero obligaría a reorganizar el torneo con apenas tres meses de margen. También está disponible la del 6 al 12 de julio, aunque coincide con una prueba de la PPL en Nueva York, un factor que podría generar presión por parte de los jugadores.

Otra alternativa sería del 20 al 26 de julio, pero en ese caso, igual que en el de la semana anterior, surge un problema evidente: las temperaturas en Qatar superan con facilidad los 40 grados en esas fechas, y el Major se disputa en pistas exteriores. Agosto queda descartado por completo y las opciones de septiembre también se complican por la acumulación de torneos internacionales.

Peligra la celebración del Major de Qatar / Silvestre Szpylma/Premier Padel

En septiembre aparece una posible ventana entre el 14 y el 20, donde estaba previsto un P2 en Europa que actualmente ya no figura en el calendario del circuito. Sin embargo, esa semana llegaría justo después del Major de París, lo que complica encajar otro torneo de máxima categoría. La semana siguiente, del 21 al 27 de septiembre, tampoco parece sencilla, ya que coincide con una prueba de la PPL en Playa del Carmen (México).

Las opciones de noviembre tampoco resultan claras. La semana del 16 al 22 de noviembre coincide con la PPL de Guadalajara (México), mientras que del 30 de noviembre al 6 de diciembre el calendario se solapa con la prueba de la PPL en Miami.

Todo ello deja un escenario abierto en el que la cancelación no puede descartarse si no se encuentra una ventana adecuada en el calendario.

Además, el caso del Major de Qatar podría tener un efecto dominó en otros torneos programados en la región. El circuito tiene previstos eventos en países cercanos como el P2 de NewGiza en Egipto en abril, el P1 de Kuwait en octubre o el P1 de Dubái en noviembre, además del Mundial de pádel, que pese a que no se ha desvelado todavía la sede, todo apuntaba que se celebraría también en Qatar a comienzos de noviembre.

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Por ahora, el silencio de la organización mantiene todas las hipótesis abiertas. Lo único claro es que el primer Major de la temporada vive horas decisivas y que el calendario de Premier Padel podría estar a punto de sufrir su primer gran terremoto del año debido al conflicto bélico que se está viviendo en Oriente Medio.