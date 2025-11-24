Major de México: Del renacimiento de los Superpibes al estreno de la explosiva pareja Lebrón/Augsburger

Estamos ante el último torneo de la temporada del circuito Qatar Airways Premier Padel, pero con muchísimos alicientes, quizás más que nunca a estas alturas de la temporada. Cada jugador llega a Acapulco con un sueño, una ilusión o un reto determinado, y todos ellos convertirán el GNP Acapulco Major en un torneo sumamente especial. Por el escenario, porque reparte 2.000 puntos, porque quedan muchas plazas para clasificarse para las Barcelona Finals y porque será el estreno de parejas importantes que pueden dar la campanada.

Lo más llamativo en el Major de México es la versión 3.0 de los Superpibes. Martín di Nenno y Franco Stupaczuk vivirán su tercer proyecto juntos en busca del renacimiento de una pareja que lo fue todo en el pádel y que vuelve a unir fuerzas con el único objetivo de alcanzar la cima del pádel mundial... suponiendo que se mantengan en 2026, que todo apunta a que sí. Parten como cabezas de serie número cuatro y van por la parte alta del cuadro, con duplas temibles ya en su debut donde podrían verse las caras con los hermanos Deus (dieciseisavos), con Ruiz/Esbrí (octavos), Sanz/Navarro (cuartos), como no, los número uno Arturo Coello y Agustín Tapia en una hipotética semifinal y a Chingalán en la final.

El cuadro masculino para el Major de Acapulco / Premier Padel

Otra pareja que será una de las atracciones en Acapulco será la formada por Juan Lebrón y Leo Augsburger. Ellos son la pareja cinco algo que el andaluz no experimentaba desde hace siete años. Desde el Master Final de 2018 junto a Juan Martín Díaz no se bajaba de las cuatro primeras parejas de un cuadro tal y como explica 'Padelreview'. Una olvidada experiencia para Juanito que, junto al joven argentino, tiene también un camino complicado en la parte baja del cuadro con Campagnolo/Garrido (octavos), Nieto/Yanguas (cuartos), Galán/Chingotto (semis) y Coello/Tapia (final).

Dos rutas de dificultad parecida para estas dos parejas cuyo rendimiento en México será toda una incógnita ya que han tenido poco tiempo de preparación y cero partidos de competición para preparar el Major de Acapulco.

El número uno, en juego

Cabe recordar que Agustín Tapia y Arturo Coello defienden título en la ciudad mexicana y que buscarán el tercer Major de la temporada y unos puntos imprescindibles para mantenerse como números uno a final de año. Por su parte, a Chingotto y Galán solo les vale el triunfo en la final para optar a la cima después de la disputa de las Finals de Barcelona, que también deben ganar si quieren acabar con la hegemonía de los Goldenboys.

Los últimos campeones del Major de México / Premier Padel

Triay y Brea, a consolidar la cima

En cuanto al cuadro femenino, Paula Josemaría y Ari Sánchez cuentan con mínimas opciones de ser números uno ya que la distancia con Gemma Triay y Delfi Brea, actuales número uno, es de 1.750 puntos, por lo que alcanzar las semifinales en Acapulco las convertiría en las reinas de 2025 de manera matemática.

El cuadro femenino para el Major de Acapulco / Premier Padel

Delfi y Gemma (que el año pasado ganó el Major con Claudia Fernández) buscan el pleno después de los tres Majors conquistados en Qatar, Italia y Francia. En el cuadro de 40 parejas, las cabezas de serie número 1 debutarán en los octavos: posible estreno contra Martina Fassio y Patty Llaguno, finalistas en el FIP Platinum de Veracruz. Para Paula Josemaría y Ari Sánchez, campeonas del mundo en Kuwait, las primeras rivales en octavos podrían ser Jessica Castelló y Lorena Rufo. Posibles cuartos de final: Brea/Triay (1) vs Ortega/Icardo (5), Guinart/Virseda (8) vs Ustero/Araujo (4), Fernández/González (3) vs Salazar/Calvo (7), Jensen/Alonso (6) vs Josemaría/Sánchez (2).