Madrid sueña con un Major en la presentación del Premier Padel P1 de septiembre

El Movistar Arena acogió este lunes la presentación oficial del Comunidad de Madrid Premier Padel P1 by Oysho, una de las grandes citas del calendario internacional que se disputará del 1 al 6 de septiembre en la capital española. El acto reunió a representantes institucionales, dirigentes del pádel mundial y nacional, así como a varias de las principales estrellas del circuito profesional. Ale Galán, Marta Ortega, Ale Salazar y Sofi Araújo.

La puesta de largo del torneo sirvió para lanzar oficialmente la cuenta atrás de una prueba que volverá a convertir a Madrid en el epicentro del pádel mundial durante una semana. Entre los asistentes estuvieron el director general de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto Tomé; la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Sonia Cea; el director deportivo de la Federación Internacional de Pádel (FIP), Guillermo Alcaide; el deputy CEO de Premier Padel, David Serrahima; y el presidente de la Federación Española de Pádel, Javier Rodríguez Piris, entre otras autoridades.

Reclamando un Major

Precisamente Rodríguez Piris fue uno de los protagonistas del acto al reivindicar el papel de España dentro del pádel mundial y reclamar una categoría superior para alguna de las pruebas que se disputan en el país.

"España debe tener en un futuro próximo un Major ya que somos el país más importante en pádel", afirmó el presidente de la Federación Española.

Un mensaje que encontró rápidamente el respaldo de Ale Galán. El madrileño, actualmente número 3 del ranking FIP, recogió el guante y defendió la candidatura de la capital española para albergar una de las pruebas más prestigiosas del circuito: "Madrid es la ciudad con más pistas del mundo y para mí es la capital del pádel. Ojalá veamos en un futuro que se convierta en un Major porque lo merece Madrid, nuestro deporte y España", aseguró.

Galán también aprovechó para referirse al espectacular momento competitivo que vive el circuito masculino tras la histórica final disputada este domingo en Valencia ante Arturo Coello y Agustín Tapia.

"Para mí la final de Valencia fue increíble. Verla tan cerca y que se escapara duele, pero habla del nivel que estamos viviendo. Estamos en esa búsqueda de volver al número uno y sueño con poder llevar a Fede a esa posición. Ojalá lleguemos a ese momento", explicó.

Otra de las grandes figuras presentes fue Marta Ortega, una de las jugadoras más queridas por la afición madrileña. La española reconoció que competir en casa supone una mezcla de ilusión y presión: "Lo que más me hace sentir jugar en Madrid son nervios. Está toda tu familia y tus amigos apoyándote, pero también existe la responsabilidad de querer hacerlo bien delante de ellos", señaló.

Ortega también se sumó a la petición de que Madrid pueda convertirse algún día en sede de un Major: "Madrid se merece un Major porque es una gran ciudad y todos tenemos muchas ganas de que haya uno en España. Si tiene que ser en algún sitio, a mí me encantaría que fuese en casa".

La portuguesa Sofía Araújo destacó el crecimiento constante del torneo y el ambiente que se genera cada temporada en las gradas del Movistar Arena."Madrid es mi segunda casa. Van a venir muchos portugueses y creo que va a ser un torneo que cada año es mejor. Ojalá las gradas se llenen y haya muchos portugueses apoyándonos".

El torneo más emotivo para Salazar

Por su parte, Alejandra Salazar afronta la cita madrileña con una carga emocional especial en una temporada que ella misma ha definido como "el último baile".

"Lo afronto con mucha tranquilidad, mucha alegría y mucho orgullo. Después de 26 temporadas sigo aquí compitiendo y disfrutando. Espero poder rendir a un buen nivel delante de toda mi familia y mis amigos. Es el último baile y espero no tropezarme", confesó emocionada.

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Con tres meses por delante hasta el inicio de la competición, Madrid ya ha activado la cuenta atrás para una nueva edición de un torneo que aspira a seguir creciendo y que, a tenor de los mensajes lanzados durante la presentación, sueña con convertirse algún día en el Major que el pádel español reclama.