Madrid rinde una emotiva despedida a Salazar y las favoritas siguen sin fallar

El Madrid Premier Padel P1 vivió una jornada inolvidable en el Movistar Arena donde la emoción eclipsó por momentos lo estrictamente deportivo. La afición madrileña se volcó por completo para presenciar la última función en la capital de Alejandra Salazar, una de las figuras más grandes en la historia de este deporte. El ambiente de gala presagiaba un choque repleto de sentimientos a flor de piel.

El destino deparó un guion repleto de poética y nostalgia para este choque decisivo. Salazar saltó a la pista junto a la argentina Aranzazu Osoro para medirse a la pareja formada por Delfi Brea y Gemma Triay. La presencia de la menorquina en el lado opuesto de la red añadía una carga emotiva extra, al tratarse de la compañera con la que Salazar tocó el cielo del pádel mundial y alcanzó el número uno.

Sobre la pista madrileña, la dupla hispano-argentina Brea y Triay impuso una solidez impecable de principio a fin. Pese a los esfuerzos de Salazar y Osoro por mantenerse en el partido impulsadas por el aliento del público, la efectividad de sus rivales decantó la balanza. Un doble 6-3 certificó el triunfo de Brea y Triay, desatando una sentida ovación para despedir a la mítica jugadora local.

Ari y Andrea, adelante sufriendo

Antes de este emotivo cierre, la acción sobre la pista central arrancó con máxima paridad en el primer turno del día. Ari Sánchez y Andrea Ustero tuvieron que sudar de lo lindo para superar a Tamara Icardo y Claudia Jensen. Tras ceder un apretadísimo primer set en el tie-break, la pareja favorita reaccionó a tiempo para remontar y certificar el pase con un marcador final de 6-7 (6), 6-1 y 6-3.

El segundo billete de la jornada femenina cayó del lado de la juventud y la madurez táctica. Claudia Fernández y Martina Calvo mostraron un templo sublime en los momentos de mayor presión ante Marina Guinart y Ale Alonso. Tras adjudicarse el desempate de la primera manga, Fernández y Calvo, pese a que no jugaron su mejor partido ni de lejos, pisaron el acelerador para cerrar el duelo por 7-6(4) y 6-2.

Por su parte, Paula Josemaría y Bea González protagonizaron la actuación más contundente de la tarde. Con una velocidad de juego inalcanzable y una precisión quirúrgica, pasaron por encima de Marta Ortega y Sofi Araújo. La pareja hispano-malagueña no dio opción alguna a sus rivales y selló un aplastante 6-0 y 6-2 en menos de una hora de encuentro.

Semifinales de lujo

Tras los resultados de esta vibrante jornada de cuartos de final, el torneo madrileño ya conoce a las cuatro parejas que pelearán por el título. Por un lado del cuadro, Gemma Triay y Delfi Brea se medirán contra Ari Sánchez y Andrea Ustero en un duelo que promete chispas. Por la otra llave, Paula Josemaría y Bea González cruzarán sus caminos con las jóvenes Martina Calvo y Claudia Fernández.

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El torneo afronta así su tramo decisivo con el listón altísimo tras un día histórico para el pádel femenino con la despedida de la Queen Salazar.