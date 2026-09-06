Madrid se rinde a Alejandra Salazar: la despedida de una leyenda

Hay despedidas que van mucho más allá de un partido. Y la de Alejandra Salazar en Madrid fue una de ellas. Después de disputar en la pista central del Movistar Arena su último partido como jugadora profesional en la capital el pasado viernes, la madrileña recibió este domingo un homenaje a la altura de una trayectoria que ya forma parte de la historia del pádel.

La pista se convirtió en el escenario de una despedida muy especial. Alejandra estuvo acompañada por su familia, sus amigos, jugadoras que la han acompañado como Carolina Navarro, Claudia Fernández y Gemma Triay entre otras y, sobre todo, por una grada completamente entregada que quiso rendir tributo a una de las grandes leyendas de este deporte.

Las ovaciones se sucedieron una tras otra. También los vítores, los aplausos y las muestras de cariño de un público que quiso aprovechar sus últimos minutos de competición en Madrid para reconocer todo lo que Salazar ha dado al pádel. La emoción se apoderó de una pista acostumbrada a verla competir por los grandes títulos, pero que esta vez la recibió de una manera diferente, con música en directo y las linternas de los móviles de 15.000 espectadores se creó un abiente emotivo a la altura de la leyenda que es Salazar.

Porque esta vez no se trataba de celebrar una victoria. Se trataba de celebrar una carrera.

Alejandra Salazar afronta sus últimos meses como jugadora profesional. A final de temporada llegará el momento de cerrar definitivamente una etapa que se ha prolongado durante décadas y que la ha convertido en una de las figuras más importantes de la historia del pádel femenino.

Y Madrid, su ciudad, no quiso esperar al último partido para decirle adiós. Salazar pudo sentir de primera mano el cariño de quienes han seguido su carrera durante tantos años. Una ovación que resumió muchas otras: las de sus grandes victorias, las de sus títulos, las de los partidos interminables y las de todas aquellas ocasiones en las que hizo disfrutar a varias generaciones de aficionados.

El homenaje en el Movistar Arena fue, en definitiva, un primer adiós a una leyenda en casa. Un reconocimiento a una jugadora que todavía tiene partidos por disputar antes de colgar definitivamente la pala, pero que ya puede mirar atrás sabiendo que ha dejado una huella imborrable.

"Estoy super orgullosa y feliz de ver hasta donde ha llegado nuestro deporte", dijo para después agradecer a todos los que la han acompañado en esta carrera de treinta años: "Gracias a tanta gente en mi camino, agradecer a familia, amigos, compañeras, entrenadores que habeis sido mis ángeles. Me habeis hecho mejor con cada abrazo, cada aliento, sonrisa, no solo mejor jugadora sino mejor persona tambien".

La madrileña recordó que "he querido ser siempre una niña que disfrutaba jugando, que se divertía y que buscaba salir satisfecha en cada partido. Y lo he conseguido", dijo para asegurar que "no quiero despedirme porque quedan muchos torneos y estaré aquí para todo lo que el pádel necesite"

La última despedida llegará a final de temporada. Pero Madrid ya le ha dicho a Alejandra lo que probablemente más necesitaba escuchar: gracias Ale.

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