Madrid Premier Padel P1 2025: horarios de hoy, resultados y dónde ver
Consulta los horarios y resultados de hoy en el Madrid Premier Padel P1 2025. Te contamos dónde ver el torneo de padel en directo por TV y online
Angie F.G.
La temporada de Premier Padel afronta esta semana el Madrid Premier Padel P1. Desde SPORT, te detallamos los horarios de hoy en el torneo y dónde ver el Madrid P1 por TV y online en España.
Hoy martes 2 de septiembre arranca el cuadro principal del Madrid Premier Padel P1 2025 con un triple interés español: Lucía Sainz y Patty Llaguno debutan, Osoro/Virseda buscan seguir en racha y los favoritos masculinos entran en escena.
El torneo tiene lugar en el Movistar Arena de la ciudad de Madrid con la presencia de las mejores parejas tanto masculina como femeninas.
Los P1 son los torneos que reparten 1000 puntos, por detrás de los Majors que reparten 2.000 y por delante de los P2 que reparten 600 puntos a los ganadores.
Horarios del Premier Pádel Madrid hoy
El día comienza con partidos desde las 09:00 horas (CET) en tres pistas principales:
Pista Central
- Goenaga/Caldera vs Talaván/Navarro | 09:00 h (CET)
- Gala/Campagnolo vs Hernández/Collado | A continuación
- Valdés/Gutiérrez vs Huete/Ortega (WC) | A continuación
- Ronco/González (WC) vs Deus/Deus | A continuación
- López/López (WC) vs Jensen/Alonso (6) | No antes de las 17:00 h (CET)
- Mouriño/Valenzuela vs Santigosa/Sánchez | A continuación
- Moya/Patiniotis vs Fernández/García | A continuación
Pista 2
- Rubio/Ruiz vs Sánchez/Gil | 09:00 h (CET)
- Cabeza/Zapata vs Jiménez/Domínguez | A continuación
- Rico/Sager vs Fernández/Cepero | A continuación
- Las Heras/Marchetti (Q) vs Sainz/Llaguno | A continuación
- Osoro/Virseda (7) vs Orsi/Fassio | A continuación
- Martínez/Del Bianco vs Vilariño/Oria | A continuación
- Gutiérrez/Alfonso vs Perino/Piotto | A continuación
- Jensen/Torre vs Goenaga/Hernández | A continuación
Pista 3
- Belmont/Tur (WC) vs Sans/Quilez (Q) | 09:00 h (CET)
- Rodríguez/Ignacio (Q) vs García/González | A continuación
- Capra/Goñi vs Lijó/Arce (Q) | A continuación
- Castelló/Rufo vs Polo/Aguilar (Q) | A continuación
- Merino/Nogueira vs Martínez/Collombon | A continuación
- Marqués/Sintes vs Castaño/Jerez | A continuación
- García/Martí (Q) vs Miñano/Mena (Q) | A continuación
MADRID PREMIER PADEL, EN DIRECTO
A continuación, puedes ver los resultados en directo de hoy en el Madrid P1:
DÓNDE VER EL MADRID PREMIER PADEL
El Premier Padel Tour 2025 y el Madrid P1 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.
En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).
En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.
En SPORT encontrarás cada día los resultados, horarios y noticias del Madrid Premier Padel P1 2025, además de la actuación de las parejas españolas.
