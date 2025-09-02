Madrid Premier Padel P1 2025: resultados, horarios y dónde ver por TV y online

La temporada de Premier Padel sigue adelante con la disputa de Madrid Premier Padel P1. Desde SPORT, te detallamos los horarios de hoy en el torneo y dónde ver el Madrid P1 por TV y online en España.

En el Madrid Premier Padel P1 se disputa hoy martes la primera jornada del cuadro principal donde arranca la primera ronda tanto del cuadro masculino como del cuadro femenino.

El torneo tiene lugar en el Movistar Arena de la ciudad de Madrid con la presencia de las mejores parejas tanto masculina como femeninas.

Los P1 son los torneos que reparten 1000 puntos, por detrás de los Majors que reparten 2.000 y por delante de los P2 que reparten 600 puntos a los ganadores.

HORARIOS PREMIER PADEL HOY

PISTA CENTRAL

Goenaga/Caldera vs Talaván/Navarro: A partir de las 09.00 h. (CET)

Gala/Campagnolo vs Hernández/Collado: A continuación

Valdés/Gutiérrez vs Huete/Ortega (WC): A continuación

Ronco/González (WC) vs Deus/Deus: A continuación

López/López (WC) vs Jensen/Alonso (6): No antes de las 17.00 h. (CET)

Mouriño/Valenzuela vs Santigosa/Sánchez: A continuación

Moya/Patiniotis vs Fernández/García: A continuación

PISTA 2

Rubio/Ruiz vs Sánchez/Gil: A partir de las 09.00 h. (CET)

Cabeza/Zapata vs Jiménez/Domínguez: A continuación

Rico/Sager vs Fernández/Cepero: A continuación

Las Heras/Marchetti (Q) vs Sainz/Llaguno: A continuación

Osoro/Virseda (7) vs Orsi/Fassio: A continuación

Martínez/Del Bianco vs Vilariño/Oria: A continuación

Gutiérrez/Alfonso vs Perino/Piotto: A continuación

Jensen/Torre vs Goenaga/Hernández: A continuación

PISTA 3

Belmont/Tur (WC) vs Sans/Quilez (Q): A partir de las 09.00 h. (CET)

Rodríguez/Ignacio (Q) vs García/González: A continuación

Capra/Goñi vs Lijó/Arce (Q): A continuación

Castelló/Rufo vs Polo/Aguilar (Q): A continuación

Merino/Nogueira vs Martínez/Collombon: A continuación

Marqués/Sintes vs Castaño/Jerez: A continuación

García/Martí (Q) vs Miñano/Mena (Q): A continuación

MADRID PREMIER PADEL, EN DIRECTO

A continuación, puedes ver los resultados en directo de hoy en el Madrid P1:

DÓNDE VER EL MADRID PREMIER PADEL

El Premier Padel Tour 2025 y el Madrid P1 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

Desde SPORT, te ofrecemos un seguimiento diario de todo lo que suceda en el Madrid Premier Padel P1 2025.