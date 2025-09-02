Madrid Premier Padel P1 2025: resultados, horarios y dónde ver por TV y online
Los horarios de Premier Padel hoy y dónde ver el Madrid Premier Padel en TV en España
Angie F.G.
La temporada de Premier Padel sigue adelante con la disputa de Madrid Premier Padel P1. Desde SPORT, te detallamos los horarios de hoy en el torneo y dónde ver el Madrid P1 por TV y online en España.
En el Madrid Premier Padel P1 se disputa hoy martes la primera jornada del cuadro principal donde arranca la primera ronda tanto del cuadro masculino como del cuadro femenino.
El torneo tiene lugar en el Movistar Arena de la ciudad de Madrid con la presencia de las mejores parejas tanto masculina como femeninas.
Los P1 son los torneos que reparten 1000 puntos, por detrás de los Majors que reparten 2.000 y por delante de los P2 que reparten 600 puntos a los ganadores.
HORARIOS PREMIER PADEL HOY
PISTA CENTRAL
Goenaga/Caldera vs Talaván/Navarro: A partir de las 09.00 h. (CET)
Gala/Campagnolo vs Hernández/Collado: A continuación
Valdés/Gutiérrez vs Huete/Ortega (WC): A continuación
Ronco/González (WC) vs Deus/Deus: A continuación
López/López (WC) vs Jensen/Alonso (6): No antes de las 17.00 h. (CET)
Mouriño/Valenzuela vs Santigosa/Sánchez: A continuación
Moya/Patiniotis vs Fernández/García: A continuación
PISTA 2
Rubio/Ruiz vs Sánchez/Gil: A partir de las 09.00 h. (CET)
Cabeza/Zapata vs Jiménez/Domínguez: A continuación
Rico/Sager vs Fernández/Cepero: A continuación
Las Heras/Marchetti (Q) vs Sainz/Llaguno: A continuación
Osoro/Virseda (7) vs Orsi/Fassio: A continuación
Martínez/Del Bianco vs Vilariño/Oria: A continuación
Gutiérrez/Alfonso vs Perino/Piotto: A continuación
Jensen/Torre vs Goenaga/Hernández: A continuación
PISTA 3
Belmont/Tur (WC) vs Sans/Quilez (Q): A partir de las 09.00 h. (CET)
Rodríguez/Ignacio (Q) vs García/González: A continuación
Capra/Goñi vs Lijó/Arce (Q): A continuación
Castelló/Rufo vs Polo/Aguilar (Q): A continuación
Merino/Nogueira vs Martínez/Collombon: A continuación
Marqués/Sintes vs Castaño/Jerez: A continuación
García/Martí (Q) vs Miñano/Mena (Q): A continuación
MADRID PREMIER PADEL, EN DIRECTO
A continuación, puedes ver los resultados en directo de hoy en el Madrid P1:
DÓNDE VER EL MADRID PREMIER PADEL
El Premier Padel Tour 2025 y el Madrid P1 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.
En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).
En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.
Desde SPORT, te ofrecemos un seguimiento diario de todo lo que suceda en el Madrid Premier Padel P1 2025.
- Rayo Vallecano - Barcelona, hoy en directo: alineaciones y última hora, en vivo
- La verdad de la salida de Iñigo Martínez
- A este paso, Flick no acaba la temporada
- Marc Bernal, decepcionado: tendrá dorsal del filial
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Rayo Vallecano - Barça
- ¡La vuelta al Spotify Camp Nou, inminente!
- Algo se partió en el Barça de Flick ante el Rayo
- Palo de Flick al vestuario: 'Los egos matan al éxito