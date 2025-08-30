Madrid P1: Coello y Tapia quieren el triplete en Madrid; Triay y Brea estrenan el nº1

Se acabaron las vacaciones. El Qatar Airways Premier Padel Tour vuelve a lo grande y lo hace desde Madrid, con un P1 que promete ser puro espectáculo. La Movistar Arena abre sus puertas para acoger un torneo que arranca un tramo de auténtica locura: cuatro citas en apenas cinco semanas. Y ojo, porque la capital española tiene cuentas pendientes con sus campeones.

En los chicos, Arturo Coello y Agustín Tapia llegan con la vitola de favoritos. No es para menos: ganaron aquí en 2023 y también en 2024. ¿Repetirán por tercer año consecutivo? Esa es la gran pregunta. El sorteo realizado este sábado, deparó que sus primeros rivales salgan del duelo entre Gala/Campagnolo y Hernández/Collado, pero todos saben que el camino al título en Madrid es una montaña rusa. Sin embargo, los número uno aparentemente tienen un cuadro quizás un poco más amable que los segundos cabezas de serie, aunque es cierto que se avistan unos cuartos de final frente a Paquito Navarro y Lucas Bergamini y las semis serían, si no se rompe el orden establecido, frente a Coki Nieto y Mike Yanguas.

El cuadro masculino para el Madrid P1 / Premier Padel

En la parte baja del cuadro se asoman Ale Galán y Fede Chingotto, que ya coleccionan cuatro títulos esta temporada (el último en Roma). El madrileño quiere celebrar un título en su ciudad, pero podrían chocar contra Di Nenno/Augsburger en cuartos de final, mientras que en semis habría un nuevo duelo frente a Franco Stupaczuk y Juan Lebrón, un partido donde seguro que será pura dinamita y con el morbo por bandera.

Triay y Brea debutan como primeras cabezas de serie

Pero si en los hombres hay morbo, en las chicas la cosa arde. Por primera vez, Gemma Triay y Delfi Brea aparecen como pareja número 1 del ranking. Sí, han destronado a las todopoderosas Paula Josemaría y Ari Sánchez. Madrid será su primer torneo defendiendo la cima y quieren hacerlo a lo grande: van a por su séptimo título del año.

La historia se repite, pero con caras cambiadas. El año pasado, Triay levantó el título junto a Claudia Fernández. Ahora, la menorquina juega al lado de Brea, mientras que Fernández comparte pista con Bea González. Y Paula y Ari, pese a perder el número 1, saldrán a la pista con ganas de revancha para recuperar el trono. Los cruces de cuartos prometen un festival: Triay/Brea podrían verse las caras con Jensen/Alonso y Josemaría/Sánchez con Salazar/Calvo.

El cuadro femenino para el Madrid P1 / Premier Padel

Además, nadie olvida a las “outsiders” que quieren colarse en la fiesta: Osoro/Virseda, Ortega/Icardo o las jovencísimas Ustero/Araujo, que llegan sin miedo y con ganas de liarla en Madrid. Estamos ante un cuadro femenino muy abierto… y emocionante.

En total, 48 parejas en el cuadro masculino y 28 en el femenino. Una auténtica avalancha de pádel de primer nivel que hará vibrar a la Movistar Arena. El Premier Padel vuelve con toda la artillería, y Madrid será testigo de grandes batallas a partir del martes 2 de septiembre. El verano se acabó. Ahora, lo que empieza es el pádel en estado puro.