Madrid ya tiene cuadro: Claudia busca el triplete y el torneo se prepara para grandes reencuentros

Madrid ya tiene todo preparado para vivir una nueva semana grande de pádel. El Comunidad de Madrid Premier Padel P1 by Oysho ha definido este viernes su cuadro final en un acto celebrado en el Cupra City Garage Madrid que ha servido para poner rostro a los grandes protagonistas de un torneo que promete emociones fuertes desde las primeras rondas. El sorteo ha dejado posibles reencuentros, revanchas y, sobre todo, un reto mayúsculo para Claudia Fernández: convertirse en tricampeona consecutiva en la capital con tres parejas diferentes.

La jugadora madrileña, número seis del ranking mundial, fue una de las manos inocentes del sorteo junto a Juan Tello, número 19 del ranking masculino. Ambos estuvieron acompañados por Jesús Ortega Seda, gerente de la Fundación Madrid por el Deporte de la Comunidad de Madrid, y por el Tour Supervisor, José Luis Martínez, encargado de oficiar el acto. Las principales parejas masculinas debutarán el miércoles, mientras que las favoritas femeninas entrarán en escena el jueves.

En el cuadro masculino, uno de los grandes atractivos será la posibilidad de reeditar en semifinales la batalla que se vivió en Pretoria. Allí, Fran Guerrero y Javi Leal protagonizaron una de las grandes gestas de la temporada al derrotar a Arturo Coello y Agustín Tapia y poner fin a una racha histórica de 27 finales consecutivas de los números uno. El sorteo de Madrid podría volver a cruzar a ambas parejas en semifinales. Los 'Golden Boys' tendrán, por tanto, una oportunidad de revancha, mientras Guerrero y Leal intentarán demostrar que lo ocurrido en Sudáfrica no fue casualidad.

Tello fue, juneto a Claudia Fernández, la mano inocente del sorteo del P1 de Madrid / Premier Padel

También será especial la defensa del título masculino. Los campeones de 2025, Leo Augsburger y Martín Di Nenno, no podrán repetir juntos la conquista, ya que esta temporada competirán por separado y con nuevos compañeros. Augsburger formará pareja con Juan Lebrón y ha quedado situado en la misma mitad del cuadro que Coello y Tapia, por lo que ambos binomios podrían encontrarse en semifinales.

En la otra parte del cuadro aparece Martín Di Nenno, que jugará junto a Paquito Navarro y tendrá como posibles rivales en cuartos de final a los número dos del mundo, Alejandro Galán y Federico Chingotto. Otro de los grands atractivos será ver a las nuevas parejas Top 5 del cuadro masculino con Jon Sanz al lado de Franco Stupaczuk mientras que Coki Nieto vuelve a juntarse con Mike Yanguas. Ambas parejas están disputando el FIP Gold de Belgrando para buscar sensaciones de cara a su debut en Premier en el P1 de Madrid.

El cuadro masculino del Comunidad de Madrid P1 / FIP

El gran reto de Claudia Fernández

Si el cuadro masculino ofrece revanchas y reencuentros, el femenino tiene en Claudia Fernández a una protagonista indiscutible. La madrileña afrontará la defensa del título junto a Martina Calvo, después de un arranque de proyecto prácticamente perfecto. En los dos torneos que han disputado juntas han alcanzado la final en Pretoria y conquistado el título en Londres, por lo que llegan a Madrid con la confianza disparada.

Pero Claudia tiene además una cita con la historia. Después de proclamarse campeona en las dos últimas ediciones del torneo, una nueva victoria le permitiría conquistar tres títulos consecutivos en Madrid, una hazaña que convertiría a la joven madrileña en la gran protagonista de esta quinta edición y no solo por ello sino que además lo conseguiria con tres compañeras diferentes. En 2024 ganó junto a Gemma Triay, en 2025 al lado de Bea González y este 2026 buscará la corona al lado de Martina.

El cuadro femenino del Comunidad de Madird P1 / FIP

En el camino podría aparecer una rival conocida. Bea González, como decimos vigente campeona junto a Claudia en 2025, competirá esta vez formando pareja con Paula Josemaría, segunda cabeza de serie. Las dos parejas han quedado situadas en lados diferentes del cuadro, pero podrían reencontrarse en semifinales. De campeonas juntas a rivales por un puesto en la final: el destino podría volver a juntar a dos jugadoras que el año pasado levantaron el trofeo.

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Con el cuadro ya definido, Madrid se prepara para una semana en la que no faltarán alicientes. Claudia Fernández buscará prolongar su reinado y hacer historia ante su público, mientras las principales parejas tratarán de impedirlo. En el masculino, Coello y Tapia buscarán recuperar el torno logrado en 2024, Guerrero y Leal quieren volver a desafiar a los mejores y Chingotto y Galán quieren el séptimo título para seguir en la lucha por el número uno. El cuadro ya está sobre la mesa y Madrid promete una semana de pádel con muchas cuentas pendientes.