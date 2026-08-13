Madrid confirma a las mejores palas del planeta: así quedan los inscritos al P1 de septiembre

El Comunidad de Madrid Premier Padel P1 by Oysho ya tiene a las mejores palas del planeta confirmadas para la gran cita que se celebrará del 1 al 6 de septiembre en el Movistar Arena. La quinta temporada consecutiva de la capital mundial del pádel no se deja a nadie: todas las estrellas mundiales de este deporte comparecerán en el torneo que abrirá la parte decisiva de la temporada.

Tras el breve parón estival será el turno de Madrid, que alberga el torneo más internacional de la temporada con representación de hasta 13 nacionalidades diferentes. El cartel destaca cinco estrellas madrileñas que pelearán por volver a brillar en casa: Ale Galán, Marta Ortega, Coki Nieto, Alejandra Salazar y Claudia Fernández. A ellos/as se unen Agustín Tapia, Delfi Brea, Fede Chingotto, Bea González, Gemma Triay, Arturo Coello, Ari Sánchez… Y muchos más. Nadie se pierde la gran cita madrileña.

Una edición con muchos alicientes

La quinta edición del Comunidad de Madrid Premier Padel P1 by Oysho viene llena de alicientes interesantes, empezando por el baile de parejas que supondrá el estreno de Jon Sanz-Franco Stupaczuk en el Movistar Arena y el re-debut de Coki Nieto-Mike Yanguas. Destaca también el último baile de Alejandra Salazar en su casa, ya que la mejor jugadora de la historia del pádel se retira a final de temporada y disputará en septiembre su último torneo en Madrid.

Comunidad de Madrid Premier Padel P1 by Oysho / Premier Padel

También hay novedades en cuanto a la configuración del torneo, pues la Fan Zone volverá a ocupar la explanada central del Movistar Arena como ya ocurriese en 2024. De esta manera, el público contará con una pista de activación exterior donde irán ocurriendo diferentes actividades y también con los stands comerciales de las mejores marcas del sector para poder adquirir los productos más destacados de la temporada.

El Madrid más casero: 28 jugadores madrileños confirmados

El Comunidad de Madrid Premier Padel P1 by Oysho será nuevamente una fiesta del pádel madrileño con 28 jugadores/as de la Comunidad de Madrid entre el cuadro de previas y el cuadro final.

Masculino (18 jugadores): Ale Galán (3), Coki Nieto (10), Javi Barahona (28), David Gala (34), Guille Collado (36), Pablo García (39), Alonso Rodríguez (53), Manu Castaño (55), Dani Santigosa (60), Andrés Fernández Lancha (65), Emilio Sánchez (88), Victor Mena (100), Jaime Muñoz (103), Mario Huete (104), Roberto Belmont (107), Pablo Sánchez (113), Miguel Melero (117) y Adrián Ronco (133).

Comunidad de Madrid Premier Padel P1 by Oysho / Premier Padel

Femenino (10 jugadoras): Marta Talavan (3), Claudia Fernández (6), Marta Ortega (11), Alejandra Salazar (13), Águeda Pérez (43), Noemí Aguilar (46), Amanda López (54), Bárbara Las Heras (62), Marta Arellano (65) y Mónica Gómez (67).

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Madrid también destacará por la variedad de nacionalidades de los jugadores/as que participan en el torneo. Entre cuadro de previas y principal de ambos circuitos participarán hasta 13 nacionalidades diferentes: España, Argentina, Italia, Brasil, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Paraguay, Francia, Bélgica, Chile, Suecia, Rusia y Alemania.