M3 Padel Academy, un gigante nacido del amor al pádel

Cuando hablas de pádel con Jorge Martínez le brillan los ojos. Habla con pasión, entusiasmo y amor por un deporte que le ha dado la vida y al que se dedica en cuerpo y alma. Es entrenador de grandes jugadores. Tiene ahora entre manos nada menos que a Alejandro Galán, Fede Chingotto o Delfi Brea entre los jugadores de más ranking. Pero son muchos más los que han optado por seguir la estela de una metodología propia que da frutos continuamente.

Este madrileño de 60 años, entrenador desde hace más de 20 y estudioso del pádel gracias a su gen investigador, está consiguiendo crear escuela en el sentido literal de la palabra y fundó, junto a David Morales, ex jugador, y Miguel Matía, la M3 Padel Academy. Los tres estaban convencidos hace 12 años que el pádel estaba creciendo a pasos agigantados y que tenía un gran futuro por delante, pero también que el deporte necesitaba dar pasos firmes para no llegar al éxito sin tener buenos cimientos. Era importante convertirse en una disciplina seria y profesional al margen de todo su lado lúdico, que también es importante.

Ale Galán es el máximo exponente del M3 Padel Center / M3

Cuanto más investigó Jorge Martínez, más le gustó esta faceta y se propuso crear una metodología de entrenamiento para todos sus alumnos. Le pedimos que nos definiera qué es M3 y esa fue su respuesta: "M3 lo entendemos fundamentalmente como un centro de pádel, pero también como un centro de formación. Nos gusta mucho enseñar, esta es nuestra vocación, nos gusta transmitir valores, creemos que es fundamental porque trabajamos con muchos chicos y chicas y consideramos imprescindible esta parte", explicó en ese tono paciente, pausado y tranquilo que usa incluso cuando está en el banquillo en un partido tenso como una final entre Coello y Tapia y Galán y Chingotto. Parece que nada le altera, aunque alguna vez ha reconocido que "la procesión va por dentro".

Aquella idea de la Academia se ha convertido hoy en un gigante del pádel gracias a las nuevas instalaciones, inauguradas hace un año, y a las muchas ideas que incorporan tanto Martínez como Morales (Matía ya no forma parte del proyecto), en constante evolución para poder incorporar su granito de arena al pádel. Escuchar a Martínez definir el pádel es el mejor ejemplo para saber que este deporte está hoy en buenas manos: "El pádel es un grandísimo deporte. Es un deporte maravilloso y cuanto más escarbas en él, cuando más le vas quitando las capas, responde a un deporte que tiene un montón de aristas, un deporte magnífico para divertirse, para educar, para competir... Yo animo a todo el mundo a que investigue en el pádel. Que jueguen, que se diviertan, pero que vayan viendo lo que significa a nivel educativo y formativo ya que jugar en un equipo, en un equipo de dos es algo muy complejo", asegura.

Jorge Martínez y David Morales están continuamente pensando en cómo evolucionar el pádel / M3

El objetivo de M3, al margen de formar a jugadores profesionales, no es otro que nutrir a toda la comunidad padelística de su experiencia y de sus conocimientos. De ahí nace su metodología y de ahí sale la necesidad de crear un departamento LAB, donde la investigación toma el mando y la pista se traslada a un software para buscar cada día la mejora en los jugadores: "Creemos que el pádel necesita desarrollarse más y estamos invirtiendo mucho en en investigación ya que creemos que es el siguiente paso que le falta al entrenamiento. Nosotros nos hemos nutrido mucho de otros deportes pero falta un desarrollo propio del pádel. A través de este LAB, de esta nueva forma de tomar la información, de crear un software específico para el pádel, estamos dando un pasito más para que los entrenamientos sean a nivel profesional mucho mejores y esta experiencia profesional luego la trasladamos al amateur para que la enseñanza sea mejor y los fundamentos también", explica Jorge.

Galán entrenando en las nuevas instalaciones de M3 / M3

Hace un año, la M3 Padel Academy estrenó instalaciones en Leganés, el M3 Padel Center. SPORT pudo visitarlas y la realidad es que es poco menos que un Centro de Alto Rendimiento (CAR) del pádel. La nueva academia cuenta con 20 pistas, dos individuales, todas ellas con moqueta de última generación, iluminación perimetral, mucho espacio entre las pistas, zonas de descanso, restauración, el LAB, gimnasio, y una residencia en proyecto. Una gran inversión que está dando sus frutos gracias a las muchas ofertas que encuentras en este club que atrae a jugadores de todo el mundo: "Nuestro producto estrella es la International Week donde viene gente de todo el mundo. Hemos tenido ya a jugadores de 120 o 130 países que vienen a vivir una experiencia que supone seguir el mismo sistema de entrenamiento que puedan tener los jugadores profesionales como Alejandro Galán, Fede Chingotto o Delfi Brea. Comparten espacio y experiencia con los jugadores profesionales y con los entrenadores de la Academy que trabajan con ellos con el mismo método que con los profesionales. Es una experiencia muy bonita y muy completa", explica el técnico de Galán y Chingotto que advierte que "está abierto a todo el mundo y a personas de todos los niveles".

Jorge Martínez y Delfi Brea analizando una jugada / M3

M3 es la constatación de que el pádel está en pleno auge y necesita una apuesta firme más allá de la competición profesional. Necesita base, compromiso, implicación, inversión, investigación y sobre todo pasión, que es lo que tanto Jorge Martínez como David Morales están volcando en una academia que va mucho más allá del mero deporte.