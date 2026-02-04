Lucía Sainz habla sobre su retirada: "La estoy barajando pero no quiero que sea por un tema de edad sino porque lo diga mi cuerpo y mi cabeza"

Es un referente del pádel mundial. A sus 41 años, ya nadie le tiene que enseñar nada, pero lejos de relajarse o optar por la vía fácil de las cosas, la barcelonesa sigue siendo una luchadora, una valiente, una imprescindible y una mujer con una fuerza interior y un talento en la pista solo al alcance de algunas privilegiadas. Lo que más sorprende es que esta veterana del pádel sigue con ilusión, con ganas de entrenar, con hambre en la pista... Es un espejo para todas estas chicas jóvenes que quieren comerse el mundo en dos días. Es su guía para ver que sólo con trabajo, constancia, superación y humildad se llega a la cima. Fue número uno y, pese a que sabe que este objetivo ya no es real, sigue luchando para ser mejor cada día. Señoras y señores, les presento a Lucía Sainz.

Una temporada más a la vista y ya van 17.

¡Quién me lo hubiera dicho! Una pasada. Sobre todo la evolución personal, profesional como jugadora y luego del circuito. Cuando empecé en 2010 era todo en España y había 7 torneos desde junio hasta diciembre.

Lucía, a punto para la próxima temporada / Gorka Urresola

Y ahora 24, 25, 26... Más todo lo que jugáis de exhibiciones

Exacto. Está todo lo de la FIP (Premier Padel y Cupra FIP Tour), la PPL, la Hexagon, exhibiciones. La verdad es que el año pasado creo que estuve un mes y medio o dos meses en casa, que es poquito.

Y con 41 años.

Eso no se dice (risas).

¿Dónde encuentras tú la motivación?

Me encanta lo que hago y creo que eso es una suerte. Me apasiona y eso ya me da la fuerza de tirar. Me encanta entrenar, disfruto la pretemporada y también haber visto el cambio, ver que soy una privilegiada, porque hace 10 o 15 años estábamos ahí luchando para tener más torneos, para intentar subir un poquito el 'prize money', para que nos escucharan a las chicas y vamos evolucionando, no todo lo que quisiéramos, pero ves el cambio y dices, ostras, voy a disfrutar de esto porque es un gran cambio.

Lucía Sainz afronta una nueva temporada con muchas ganas / Gorka Urresola

Y el pádel ha cambiado muchísimo dentro de la pista y ahora es más físico, más rápido. ¿Cómo te has adaptado a ello?

Es la evolución del deporte. Yo creo que se ve en todos los deportes, en el tenis, en el fútbol. Cuando se profesionaliza metes más físico, psicólogo, nutricionista... entonces los cuerpos cambian. Los entrenadores también evolucionan, porque hace 10 años era todo como nuevo. Nosotras nos fijamos en los chicos entendiendo que el cuerpo es diferente, que el juego es súper diferente, pero vamos viendo cómo ellos hacen cosas e intentamos implementarlo y creo que el juego de las chicas ha evolucionado y está en un momento muy bonito. También el amateur se puede fijar más en las chicas para hacerlo ellos en pista y eso es una cosa muy buena de nuestro deporte y para que se llenen los estadios.

No quiero que mi retirada sea por edad sino por un tema mío. Lo estoy barajando, pero no sé si será este año, el siguiente o al otro

Escuchándote, parece que tú lo de la retirada ni te lo planteas. ¿Cómo llevas este tema? ¿Te ronda por la cabeza? ¿Por edad tocaría?

Exacto, por edad toca. Lo que pasa es que no quiero que sea por un tema de edad, sino por un tema mío. Lo estoy barajando, por supuesto. No sé si será este año, el año que viene o dentro de tres.

¿No te has marcado un final?

No, no me lo he marcado porque va a ser mi cuerpo y la cabeza lo que mande. Ya estoy trabajando en ello porque lo que no quiero es llegar al momento forzada y decir ¡Ostras! ¿Qué tengo aquí?

Y entrar en depresión

Eso espero que no porque soy una privilegiada. He hecho lo que me ha gustado, he tenido la suerte de poder disfrutarlo y tengo un entorno muy bueno que creo que eso ayuda.

Hablemos ya de lo que se viene. Rompiste con Patty a finales de temporada, jugaste tres torneos con Raquel Eugenio y esta temporada vas a seguir con ella.

Sí. Hemos dicho que continuábamos. En los torneos que hicimos con Raquel nos metimos en pista sin poder entrenar, pero las sensaciones fueron muy buenas.

Raquel (Eugenio) me ha aportado cosas que necesitaba después de dos años jugando con Patty (Llaguno)

Es que es un cambio radical, porque pasas de jugar con una veterana de 40 años como tú a una chica de 18 recién cumplidos.

Sí, es radical, pero me ha aportado otras cosas que necesitaba después de dos años con Patty. Con Raquel esperemos que sea un proyecto de todo el año, ese es el objetivo, pero hoy en día no se sabe. Es una de las cosas que, por ejemplo, en mi cabeza ha tenido que cambiar, porque yo era de proyectos largos, veníamos de una época también de que las parejas duraban y ahora todo ha cambiado. Hay otros valores y hay otras formas, pero espero que con Raquel duremos, lo que significará que los resultados han ido muy bien y que nosotras estamos bien.

Lu, durante la entrevista con SPORT / Gorka Urresola

¿Puedes explicar qué pasó con Patty?

Con Patty al final no era un tema de resultados. Es verdad que en 2024 acabamos pareja 5 y veníamos de la pareja 9 y la verdad es que fue un añazo. En el 2025 empezamos un poco más irregulares y yo en verano propuse un cambio, pero Patty creía en el proyecto y decidí darnos esta oportunidad. Al cabo de 3 o 4 torneos Patty me comentó que si podíamos hacer el cambio. Le dije que no era el mejor momento porque justo se habían hecho todos los cambios, pero bueno, se debe respetar. Con Raquel estoy muy contenta y más después de ese último torneo que jugamos en México (cuartos de final).

No sé si lo de los cambios de pareja se puede regular, es complicado porque puede haber una lesión, los sponsors que cada uno tiene detrás...

Da la sensación que lo de tantos cambios y tan rápidos ha pasado de ser una moda a ser una realidad a la que os habéis tenido que adaptar.

Al final es trabajo, pero no sé si se puede regular, es complicado porque puede haber una lesión, los sponsors que cada uno tiene detrás... Lo aceptas porque no puedes estar un mes ahí machacándote ya que nada va a cambiar. Encima, anteriormente tenías dos o tres semanas de descanso, entrenabas, tenías tiempo para pensar, ahora te cambian y en dos días estás jugando. Las nuevas generaciones ya lo viven desde pequeños así que para ellos es natural y los mayores nos hemos tenido que adaptar.

¿Qué opinas del star point, de la novedad del saque? ¿Cómo ves estos cambios?

La novedad del saque creo que es buena. Es muy difícil de controlar si no hay cámaras, si no hay otros árbitros de línea como en el tenis, pero igual nos sorprenden y ponen otros árbitros o más cámaras. El tema del star point no me desagrada. Lo estamos entrenando y no es tan radical como el golden point y bueno, se ha de ver, es una opción buena, creo que es un tema de duración de partidos para la tele.

¿Las parejas nuevas? Así de primeras la más potente es la de Bea (González) y Paulita (Josemaría) que creo que pueden hacer mucho daño. Luego Ari (Sánchez) con Andrea (Ustero) a ver cómo se solapan.

La ruptura de Ari Sánchez y Paula Josemaría ha movido todo el mercado, se han formado parejas nuevas. ¿Crees que realmente tienen opciones de número uno?

No las he visto ni entrenar. Así de primeras la más potente es la de Bea (González) y Paulita (Josemaría) que creo que pueden hacer mucho daño. Luego Ari (Sánchez) con Andrea (Ustero) a ver cómo se solapan. Yo les voy a poner mi granito ahí porque son catalanas y porque además me las quiero un montón. En cuanto a las otras, todas son muy potentes y va a depender de cómo se junten entre ellas y de la química que haya. Eso es muy importante porque hay muchísimos torneos y al final convives todo el año.

La jugadora catalana habló sobre las nuevas parejas femeninas / Gorka Urresola

¿Ves a Gemma Triay y Delfi Brea muy superiores al resto?

El año pasado fueron superiores, por eso son número uno. Gemma es un revés que todos conocemos, super sólido, que tiene muchos recursos y Delfi tiene mucha proyección, para mí todavía no ha llegado a su tope y siempre me ha gustado mucho. Además creo que es una jugadora que tiene la competición en la sangre, sabe competir muy bien y lo quiere. Esas ganas de quererlo, creo que es el pasito que te hace ser número uno, número dos o número tres. Pero con tantas parejas nuevas es difícil saberlo. Este año no te puedo decir si van a ser muy superiores o no. Tienen la ventaja de que ya se conocen, saben su juego, han entrenado otra pretemporada y pueden añadir cositas.

¿Qué objetivos se marca Lucía en 2026?

Sobre todo seguir como estoy de lesiones, seguir trabajando bien y con la alegría con la que estoy ahora y luego añadir cositas que hemos estado trabajando en pretemporada, que se note alguna evolución en mi juego. Y sobre todo estar focalizada en mí y permitir a la de al lado que haga lo que quiera, que disfrute porque es joven y creo que no le tengo que parar.

Estamos luchando mucho por el tema de la igualdad o llegar un poquito más cerca de los chicos en todos los temas, no solo económicos, sino en cuadros y en ciertos aspectos

Llevas años de presidenta de la IPPA (Asociación de jugadoras de pádel), ¿te gusta este rol?

Hay momentos. La verdad es que ahora gracias a los asesores estoy más tranquila porque los primeros años que estábamos solas fueron muy duros. Estamos luchando mucho por el tema de la igualdad o llegar un poquito más cerca de los chicos en todos los temas, no solo económicos, sino en cuadros y en ciertos aspectos.

¿Actualmente no hay igualdad económica?

No. En los P1 y los P2 no hay igualdad, en los Majors creo que es el 3 de 4, ahora te lo digo así de memoria, pero no. Nosotras lo que no queremos es que se rebajen los cuadros porque queremos que más chicas jueguen, que tengan oportunidades. Premier, FIP, la IPPA, los chicos, todos tenemos que colaborar para que esto siga creciendo y sobre todo que el gran objetivo que son las Olimpiadas llegue, pero con una estructura bien hecha. Desde bien pequeñitos hasta profesionales tiene que ser un camino coherente y que no solamente cuatro puedan llegar y mantenerse. Ese es el objetivo, tiene que haber más gente que pueda vivir de esto, ahora es verdad que es muy bonito porque viajamos, porque estamos en muchísimos países, pero también hay más gastos. Si no consigues sponsors es imposible mantenerlo con el 'prize money'.

Premier, FIP, la IPPA, los chicos, todos tenemos que colaborar para que esto siga creciendo y sobre todo que el gran objetivo que son las Olimpiadas llegue, pero con una estructura bien hecha.

Solo las de arriba

Hay mucha diferencia entre las que ganan y las que juegan una previa, una primera ronda... y eso es lo que estamos intentando trabajar pero todavía queda tiempo, falta estructura, faltan muchas cosas.

Que tengas un gran 2026 dentro y fuera de la pista.

Igualmente.