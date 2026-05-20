Lucía Sainz dimite como presidenta de la Asociación Internacional de Jugadoras de Pádel (IPPA)

Lucía Sainz lo ha sido todo en el pádel. La barcelonesa llegó a ser número uno del mundo al lado de Gemma Triay en 2021 y ha sido un referente del pádel mundial todos estos años. Hoy es toda una veterana del circuito y en su momento, con el nacimiento de Premier Padel tocaba dar un paso al frente y crear la Asociación Internacional de Jugadoras de Pádel (IPPA) -a imagen y semejanza de los chicos con la PPA- un organismo para defender juntas los intereses de todas las jugadoras.

No fueron días fáciles con muchos conflictos de por medio entre el circuito y la asociación, abogados, toma de decisiones importantes en la convivencia de Premier Padel y World Padel Tour, etc. Lucía Sainz fue elegida presidenta de dicha asociación formando una junta con nombres destacados como Alejandra Salazar o Patty Llaguno y que posteriormente, en noviembre de 2024, renovó en el cargo con algunos cambios en la junta.

Este martes, después de casi seis años, Lucía ha decidido poner punto final a su mandato presentando la dimisión del cargo. La IPPA emitió un comunicado para dar a conocer la decisión de la veterana barcelonesa, de 41 años, que sigue en activo. En el mismo asegura que "la Junta Directiva aceptó la renuncia y quiere agradecer públicamente a Lucía Sainz sus años de dedicación a la IPPA y su labor en pro del fortalecimiento del pádel femenino".

Gemma Triay la sustituye

El comunicado explica que tal y como rezan los estatutos, la presidencia la asume de forma provisional Gemma Triay, vicepresidenta, "hasta final de temporada, en la que la Junta Directiva ha acordado convocar elecciones para su renovación completa".

Lucía se explica

Posteriormente, Sainz publicó este miércoles un post en sus redes sociales donde explica que "no ha sido una decisión sencilla, porque la IPPA ha representado una parte importante de mi vida y de mi carrera". Lu explica que "siento que me encuentro en un momento muy personal, de muchos cambios decisivos en mi carrera deportiva y necesito dedicar más tiempo y energía a otros proyectos futuros que me ayuden a enfocar el momento de cerrar mi trayectoria personal".

Una declaración de intenciones que podría insinuar la más que probable retirada del pádel a final de temporada de la catalana.

Muchos cambios en poco tiempo

Este está siendo un año de muchos cambios para Sainz, puesto que hace tan solo unos meses (en octubre de 2025) se separó de Patty Llaguno, con quien jugó durante más de dos años y arrancó un nuevo proyecto al lado de Raquel Eugenio. Esta nueva aventura fue de corto recorrido y el pasado mes de marzo decidieron poner fin a su andadura juntas.

La elección de Lucía fue Araceli Martínez, pero tampoco fructificó este binomio y que tan solo ha durado tres torneos. La murciana anunció que se une a Laura Luján en adelante mientras que Sainz aparece inscrita en el Major de Italia junto a la joven Jana Montes que jugó los últimos torneos al lado de Alix Collombon.

Pero esto no es todo, ha habido más cambios en la vida de Lucía Sainz estas últimas semanas. El 12 de abril, Marcela Ferrari anunció que dejaba de ser la entrenadora de Lucía Sainz después de cuatro años formando equipo.

Muchísimos cambios, muy importantes y en muy poco tiempo están marcando el rumbo de una jugadora como Lucía Sainz quien en una entrevista a SPORT justo antes de arrancar la temporada ya señaló que "estoy barajando mi retirada, pero no quiero que sea por un tema de edad sino porque lo diga mi cuerpo y mi cabeza".

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Su cuerpo quizás no, pero su cabeza podría ser que siga barruntando la posibilidad de colgar la pala a final de temporada, aunque sería una pena no despedirse de las distintas sedes este año como está haciendo Alejandra Salazar. Por ello podría ser una posibilidad aguantar una temporada más. Pronto lo sabremos.