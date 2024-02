Lucho, el competidor

Luciano “Lucho” Capra siempre volvía de entrenar junto a Gustavo Pratto en coche. Unos 300 metros separaban las viviendas de Capra y Pratto en Argentina. El técnico llevaba siempre de vuelta a casa al joven de 17 años, que empezaba a despuntar en el pádel argentino y en las categorías inferiores de la selección del país. “Nunca lo dejaba en casa. A veces me lo pedía, pero siempre volvía a casa andando. Me parecía un buen aprendizaje. Un día estaba cansado y me lo pidió. Yo tenía prisa y cuando le dije que lo dejaba en mi casa pegó un portazo y su fue”, narra el que posiblemente es el hombre que lo conoce más en el mundo del pádel. “Para mí, es como un hijo. Lo he intentado ayudar siempre que he podido. Estoy muy orgulloso de la carrera que ha hecho y hasta donde ha llegado. Y creo que aún tiene margen de mejora. La anécdota del coche demuestra que es un tipo que tiene genio, que tiene carácter”, desgrana Pratto, que considera que Lucho Capra es un competidor. “Es de los jugadores del circuito que se agarra mejor a la pista”, analiza Marc Quilez. El jugador catalán ha entrenado en los últimos días con la dupla Capra-Belasteguín. que está empezando a dar sus primeros pasos en el último año en la élite del mejor jugador de todos los tiempos. “A Bela también lo conozco bien. Él es consciente que su juego y su rendimiento mejora mucho con un jugador zurdo a su derecha. En la última etapa, le está costando correr para el centro. Con Lucho esto lo va a tener cubierto”, considera Pratto. “Capra es un tío con talento y que siempre te da un notable en todos sus golpes”, analiza Quilez. “Y lee muy bien los partidos”, añade Gustavo Pratto que lo conoce desde que tenía un año.

Idilio con Barcelona

El padre de Lucho Capra llevaba a su hijo al club de pádel cuando iba a jugar con Gustavo Pratto. El entrenador argentino lo conoció con tan solo un año y desde entonces no le ha perdido la pista. Ni en los inicios con 13 años, ni en la consolidación de Capra en la selección de menores cuando, ni en el traslado a Madrid siendo un adolsecente. “Lucho fue un tipo maduro siempre. Y muy trabajador” comenta Pratto. “A medida que se ha hecho mayor ha tenido etapas de jugar mejor o peor. Pero siempre ha ido creciendo. En Madrid, ha formado una familia encantadora y está encantado con su mujer y su hija. Eso es de las mejores cosas que le puede pasar a un entrenador”, reconoce Pratto, que no va ser el técnico de Capra durante el proyecto.

Pese a vivir en Madrid, Capra tiene un idilio con Barcelona. En las instalaciones del Polo consiguió su primer billete para un cuadro final. “Me ganó en esa previa”, recuerda entre bromas Marc Quilez. Además, también en el Polo, logró su primera final de World Padel Tour en 2015 junto a David Guitérrez. Paquito Navarro y Mati Díaz los atropellaron en la final. Casi 10 años más tarde, va a jugar junto al mejor jugador de todos los tiempos. Y va a competir como ha hecho siempre. Seguro.