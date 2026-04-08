Londres se estrena a lo grande: Este será el empresionante escenario que acogerá el primer Premier Padel P1 en Reino Unido

Londres ya tiene fecha marcada en rojo en el calendario del pádel mundial. El emblemático Olympia será la sede del London Premier Padel P1, un evento que supondrá el debut del circuito profesional en Reino Unido y que se celebrará del 4 al 9 de agosto de 2026.

El anuncio, realizado por Sela, confirma la llegada de la élite del pádel a territorio británico dentro del calendario oficial del Qatar Airways Premier Padel Tour. Se trata de un paso estratégico en la expansión global del circuito, que suma así una nueva parada en un mercado en pleno crecimiento.

El histórico recinto Olympia, recientemente renovado tras una inversión de 1.300 millones de libras, será el escenario de esta cita. El complejo se ha transformado en un gran centro internacional de eventos, ocio y negocios, y albergará uno de sus primeros grandes acontecimientos deportivos con este torneo.

El impresionante pabellón Olympia / RRSS

Las entradas a la venta este mes

Las entradas saldrán a la venta de forma escalonada a partir del 22 de abril, comenzando con una preventa prioritaria, mientras que la venta general arrancará el día 24. La organización espera una alta demanda tras el fuerte interés generado en las inscripciones previas.

Desde la organización, el CEO de Sela International, Stewart Hosford, declaró: "Anunciar Olympia como sede y abrir la venta de entradas supone un paso importantísimo para hacer realidad la London Premier Padel P1. La transformación de Olympia, con una inversión de 1.300 millones de libras, ofrece un escenario increíble para que los mejores jugadores del mundo compitan en el Reino Unido por primera vez. Estamos deseando ofrecer una experiencia inolvidable que acerque a aún más aficionados a la energía y la pasión del pádel".

El cartel oficial del torneo londinense / Premier Padel

Coello, entusiasmado

También valoró la cita el número uno del mundo, Arturo Coello, quien aseguró que la llegada del circuito a Londres es “increíblemente emocionante. La energía de la ciudad, combinada con un escenario tan emblemático, hará de esta una semana realmente especial. Hemos visto lo rápido que está creciendo el pádel en el Reino Unido, así que estoy seguro de que los aficionados crearán un ambiente inolvidable".

Un gran crecimiento de jugadores en Reino Unido

Y es que el auge del pádel en Reino Unido es evidente. Según datos de la Lawn Tennis Association (LTA), la participación se ha duplicado en apenas un año, pasando de 400.000 jugadores en 2024 a 860.000 a finales de 2025. Un crecimiento que también se refleja en las instalaciones, con más de 1.500 pistas repartidas en 559 sedes.

El London Premier Padel P1 será organizado por Sela en colaboración con Premier Padel y con el respaldo de la LTA, en un movimiento que refuerza la apuesta por el desarrollo del pádel en mercados emergentes.

Noticias relacionadas

Con esta incorporación, el calendario 2026 del circuito cuenta con 25 torneos en 17 países, consolidando la expansión internacional de un deporte que no deja de ganar terreno y que ya mira de reojo a su futuro olímpico.