London P1 Premier Padel 2026: horarios de hoy, resultados en directo y dónde ver el torneo

La temporada de Premier Padel celebra esta semana el London P1. Desde SPORT, te detallamos los horarios de hoy en el torneo y dónde ver el London P1 por TV y online en España.

Hoy, martes 4 de agosto, arranca la primera jornada del cuadro principal del torneo donde arranca la primera ronda tanto de la categoría masculina como femenina.

El torneo tiene lugar en el Olympia de la capital británica y cuenta con la presencia de las mejores parejas del circuito tanto masculinas como femeninas.

Recordemos que los torneos P1 tienen en este 2026 un cuadro masculino de 48 parejas y un cuadro femenino de 28.

Los P1 son los torneos que reparten 1.000 puntos a los ganadores, por detrás de los Major que reparten 2.000 y por delante de los P2 que reparten 600 puntos a los ganadores.

Horarios del London P1 Premier Pádel hoy

La jornada arranca a las 10.00 horas (CET):

PISTA CENTRAL

Ruiz/Ortega vs González/Cabeza | A las 10.00 h. (CET)

Aguirre/García vs Gala/Jensen | A continuación

Salisbury/Patacho (WC) vs Belluati/Piotto | A continuación

Harris/Jurado vs Pineda/Ruiz | No antes de las 15.30 h. (CET)

Collombon/Sharifova vs Rose/Gibson (WC) | No antes de las 17.00 h. (CET)

Medina/García (WC) vs Gutiérrez/Giuliani (Q) | No antes de las 19.30 h. (CET)

PISTA 2

Sánchez/Santigosa vs Diestro/Sintes | A las 10.00 h. (CET)

Deus/Deus vs Vilariño/Zamora (Q) | A continuación

Libaak/Alfonso vs Fernández/Rubio | A continuación

Abbate/Montiel vs Rubini/Sánchez | A continuación

Fernández/Collado vs Coello/García (Q) | A continuación

Guinart/Alonso vs Martínez/Luján | A continuación

LONDON P1 PREMIER PADEL, EN DIRECTO

A continuación, puedes ver los resultados en directo de hoy en el London P1:

DÓNDE VER EL LONDON P1 PREMIER PADEL

El Premier Padel Tour 2026 y el London P1 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

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En SPORT encontrarás cada día los resultados, horarios y noticias del London P1 Premier Padel 2026, además de la actuación de las parejas españolas.