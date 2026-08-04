London P1 Premier Padel 2026: horarios de hoy, resultados en directo y dónde ver el torneo
Consulta los horarios y resultados de hoy en el London P1 Premier Padel 2026. Te contamos dónde ver el torneo de padel en directo por TV y online
Angie F.G.
La temporada de Premier Padel celebra esta semana el London P1. Desde SPORT, te detallamos los horarios de hoy en el torneo y dónde ver el London P1 por TV y online en España.
Hoy, martes 4 de agosto, arranca la primera jornada del cuadro principal del torneo donde arranca la primera ronda tanto de la categoría masculina como femenina.
El torneo tiene lugar en el Olympia de la capital británica y cuenta con la presencia de las mejores parejas del circuito tanto masculinas como femeninas.
Recordemos que los torneos P1 tienen en este 2026 un cuadro masculino de 48 parejas y un cuadro femenino de 28.
Los P1 son los torneos que reparten 1.000 puntos a los ganadores, por detrás de los Major que reparten 2.000 y por delante de los P2 que reparten 600 puntos a los ganadores.
Horarios del London P1 Premier Pádel hoy
La jornada arranca a las 10.00 horas (CET):
PISTA CENTRAL
- Ruiz/Ortega vs González/Cabeza | A las 10.00 h. (CET)
- Aguirre/García vs Gala/Jensen | A continuación
- Salisbury/Patacho (WC) vs Belluati/Piotto | A continuación
- Harris/Jurado vs Pineda/Ruiz | No antes de las 15.30 h. (CET)
- Collombon/Sharifova vs Rose/Gibson (WC) | No antes de las 17.00 h. (CET)
- Medina/García (WC) vs Gutiérrez/Giuliani (Q) | No antes de las 19.30 h. (CET)
PISTA 2
- Sánchez/Santigosa vs Diestro/Sintes | A las 10.00 h. (CET)
- Deus/Deus vs Vilariño/Zamora (Q) | A continuación
- Libaak/Alfonso vs Fernández/Rubio | A continuación
- Abbate/Montiel vs Rubini/Sánchez | A continuación
- Fernández/Collado vs Coello/García (Q) | A continuación
- Guinart/Alonso vs Martínez/Luján | A continuación
LONDON P1 PREMIER PADEL, EN DIRECTO
A continuación, puedes ver los resultados en directo de hoy en el London P1:
DÓNDE VER EL LONDON P1 PREMIER PADEL
El Premier Padel Tour 2026 y el London P1 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.
En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).
En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.
En SPORT encontrarás cada día los resultados, horarios y noticias del London P1 Premier Padel 2026, además de la actuación de las parejas españolas.
- Ni Lamine Yamal ni Pedri: Luis de la Fuente elige al jugador de la selección con el que se iría de vacaciones
- Los agentes de Julián Álvarez vienen a Barcelona para definir una estrategia y elevar la oferta
- La polémica condición de Vinicius para renovar por el Madrid
- Los vecinos de Rocafonda revelan los inicios de Lamine Yamal: 'La madre cogía la de la mano al niño y le preguntaba: 'Tú dónde quieres ir, ¿al Barça o al Espanyol?'. Él levantó la vista y dijo: 'Yo quiero ir al Barça
- Calma con el '9' en el Barça
- Ballon d'Or' se rinde a Pau Cubarsí (19 años): 'Ofreció una actuación digna de la élite mundial y se consagró como uno de los mejores centrales del mundo
- Julián Álvarez ya se entrena para el Atlético y se le cierra la puerta del Arsenal
- La reflexión de Marc Cucurella (28 años) sobre sus estudios: 'Me matriculé para hacer la carrera de Educación Física pero finalmente no la empecé. Es algo que tengo pendiente