De la locura de Paquito a la tensión entre Stupa y Yanguas

Todo en el deporte tiene dos caras. La de los ganadores y la de los perdedores. Casi siempre es un abismo lo que separa un momento del otro y en Málaga quedó latente el extremismo total en este sentido. Por un lado Paquito Navarro y Martín di Nenno celebrando un nuevo pase a semifinales con la guitarra del sevillano y el inflador del argentino tras haber ganado. Por el otro unos frustrados Franco Stupaczuk y Mike Yanguas que mostraron mucha tensión y desunión durante el partido que acabaron perdiendo por 7-5 y 6-3.

Es la magia del deporte, lo bueno y lo malo que tiene la competición, pero a la vez lo que lo hace grande. Inmenso. Paquito se volvió loco tras un partido extraordinario, donde tanto el andaluz, con todo el público en el bolsillo, como el argentino tiraron de un pádel de ataque para contrarrestar el juego de unos Stupa y Yanguas que nunca estuvieron en el partido.

Los de Pozzoni estaban desconectados, frustrados, no les salían las cosas y se encontraron con un vendaval delante al que no supieron subsistir. Tensión, recriminaciones, cada uno haciendo su juego, 'caritas', gestos... esta pareja está en crisis y da la sensación de que tiene los días contados.

Mientras el 'loco' de Paquito detectó que el DJ, aprovechando el triunfo de Navarro y Di Nenno, pinchó el mítico 'Freed from desire' y no dudó en suplantar al DJ del pabellón, ponerse los cascos y conseguir que toda la grada se pusiera en pie dedicándole el 'Paquito from desire' creando un ambiente único. No se pierdan el vídeo.

Y mientras la fiesta se desataba en el Martín Carpena, eso sí, ausentes ya Stupa y Yanguas que se marcharon de la pista sin decirse nada, el chaqueño escribía lo siguiente en redes sociales: "Cuando no hay actitud, ni equipo ni juego es muy difícil competir bien. Hoy me voy triste, no solo por estas cosas, sino por no quedarme a sacarme algunas fotos con esa gente y niños que estaban esperándome más allá de un resultado".

El mensaje de Stupa tras su derrota / RRSS

Antes, en el banquillo ya se vio que las cosas no funcionaban. Tanto Mike como Stupa se recriminaron varias veces aspectos de su juego y Pozzoni intentaba poner calma. No lo consiguió ni los jugadores ni siquiera chocaban sus manos en los puntos en pista.

La traducción de todo ello fue una nueva derrota muy frustrante ya no por el resultado sino por las sensaciones que transmitió en el 20x10 una pareja cuyo futuro parece en el aire.

Remontada de Coello y Tapia

El resto de la jornada del cuadro masculino transcurrió con más de un susto, sobre todo el que se llevaron Arturo Coello y Agustín Tapia en el primer set ante Edu Alonso y Aimar Goñi. Una vez más, los Golde Boys reaccionaron y a partir de ahí empezaron a construir la remontada y la dupla española ya no tuvo nada que hacer (6-7 (5), 6-1 y 6-4). Los número uno se medirán precisamente a unos desatados Paquito y Martín en semifinales.

Otro duelo con morbo entre Galán y Lebrón

Tampoco se lo pusieron fácil Javi Leal y Fran Guerrero a Ale Galán y Fede Chingotto a los que llevaron al límite en el segundo asalto que se resolvió en un disputado tie break que resolvió Chingalán para plantarse en semifinales (6-3 y 7-6 (5)).

Y lo que son las cosas, tras la tensión vivida en el P1 de Valencia donde Galán negó el saludo a Lebrón tras un tenso partido con pelotazos de por medio, recriminaciones y malas intenciones. Momentos que ya son todo un clásico cuando están el madrileño y el andaluz cara a cara. Veremos si Málaga vivirá el enésimo episodio.

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Lebrón y Ausgburger superaron a Momo González y Lucas Campagnolo pasada la medianoche por 6-3 y 6-2 certificando que esta dupla todavía tiene muchas cosas que decir esta temporada.